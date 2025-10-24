Bruce Springsteen: «Η Αμερική δεν έχει βασιλιάδες» – Νέα επίθεση του "Boss" στον Donald Trump

Ο «Boss» μιλούσε κατά τη διάρκεια της προβολής του βιογραφικού φιλμ Springsteen: Deliver From Nowhere στο φεστιβάλ AFI, όταν αναφέρθηκε δημόσια στον Trump.

«Έξω, επικρατεί κόλαση στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Springsteen. «Για 250 χρόνια, σε όλο τον κόσμο, παρά όλα μας τα ελαττώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες στάθηκαν ως φάρος ελευθερίας, δημοκρατίας, ελπίδας και ελευθερίας». Συνέχισε: «Έχω περάσει 50 χρόνια ταξιδεύοντας σαν ένας μουσικός πρεσβευτής της Αμερικής, και έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια όλη την αγάπη και τον θαυμασμό που είχε ο κόσμος για την Αμερική των υψηλότερων ιδανικών της».

«Παρά το πόσο τρομερά έχει τραυματιστεί η Αμερική τα τελευταία χρόνια, αυτή η χώρα και αυτά τα ιδανικά αξίζουν ακόμη να παλέψεις γι’ αυτά. Θέλω αυτό να ακουστεί σαν μια προσευχή για την Αμερική, για την ενότητά μας και για ένα έθνος χωρίς βασιλιάδες», πρόσθεσε ο Springsteen.

Η συμμαχία No Kings οργάνωσε μια μαζική μέρα διαμαρτυριών εναντίον του Trump σε ολόκληρη την Αμερική, συμπεριλαμβανομένης και της Νέας Υόρκης το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το μήνυμά τους ήταν ξεκάθαρο: «Η Αμερική δεν έχει βασιλιάδες, και η δύναμη ανήκει στον λαό. Τώρα, το καθήκον μας είναι να παραμείνουμε σε εγρήγορση, ενωμένοι, και να συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε».

Τα σχόλια του Springsteen αποτελούν το τελευταίο επεισόδιο σε μια μακρόχρονη δημόσια αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Τον περασμένο μήνα, ο Springsteen είχε ζητήσει την καθαίρεση του Trump, δηλώνοντας πως «πρέπει να καταλήξει στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας». Ο Trump, με τη σειρά του, είχε χαρακτηρίσει τον Springsteen «υπερτιμημένο» νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αφού ο καλλιτέχνης κατηγόρησε την κυβέρνησή του για «διαφθορά» και «ανικανότητα» κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Μάντσεστερ. Ο πρόεδρος είχε μάλιστα μοιραστεί ένα meme που τον απεικόνιζε να χτυπά τον Springsteen με μπαλάκι του γκολφ.

Τον Μάιο, ο Springsteen συμπεριέλαβε τις αντι-Τραμπ τοποθετήσεις του από τη συναυλία του στο Μάντσεστερ σε ένα νέο live EP με τίτλο Land Of Hope And Dreams. Ο Trump απάντησε αμέσως μετά γράφοντας: «Βλέπω ότι ο υπερτιμημένος Bruce Springsteen πάει σε μια ξένη χώρα για να μιλήσει άσχημα για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποτέ δεν τον συμπάθησα, ούτε τη μουσική του, ούτε την ριζοσπαστική αριστερή πολιτική του, και, κυρίως, δεν είναι ταλαντούχος — απλώς ένας πιεστικός, ενοχλητικός τύπος».

Ζήτησε μάλιστα «μεγάλη έρευνα» για τον Springsteen και άλλους μουσικούς που είχαν στηρίξει την Kamala Harris. Το περασμένο καλοκαίρι, ο «Boss» είχε κατακεραυνώσει τις «αηδιαστικές» επιχειρήσεις της ICE και τις μεταναστευτικές πολιτικές του Trump, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο «ηλίθιο». Αργότερα είχε δηλώσει πως το να επιστρέψει ο Trump στην εξουσία θα αποτελούσε «μια αμερικανική τραγωδία».