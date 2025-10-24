Πληροφορίες

MC50 – 10 More: Το τελευταίο «kick out the jams» του Wayne Kramer

Πενήντα χρόνια μετά τη γέννηση των MC5, ο Wayne Kramer επανένωσε το πνεύμα της πιο ανυπότακτης μπάντας του Detroit με μέλη των Soundgarden, Faith No More και Fugazi. Το "10 More", το νέο live άλμπουμ που κυκλοφορεί στις 5 Δεκεμβρίου, είναι η ύστατη κραυγή μιας εποχής που αρνείται να πεθάνει.

MC50
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Πενήντα χρόνια μετά τη γέννηση των MC5, εκείνης της μπάντας που έκανε την οργή να ακούγεται σαν ηλεκτρική επανάσταση, ο Wayne Kramer βρέθηκε ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά όχι μόνος, αλλά με συμμάχους από το πάνθεον του alternative ήχου: τον Kim Thayil των Soundgarden, τον Brendan Canty των Fugazi, τον Billy Gould των Faith No More, τον Matt Cameron (Soundgarden, Pearl Jam) και τον Marcus Durant των Zen Guerrilla. Μαζί σχημάτισαν τους MC50, μια ζωντανή επανεκκίνηση του μύθου.

Το νέο live άλμπουμ τους, 10 More, που κυκλοφορεί στις 5 Δεκεμβρίου, συλλαμβάνει τη δύναμη εκείνης της περιοδείας του 2018, όταν οι MC5 γιόρταζαν πέντε δεκαετίες από τη δημιουργία του Kick Out the Jams. Οι ηχογραφήσεις, από συναυλίες στο Σιάτλ, στο Σινσινάτι και στο Αμβούργο, αναβιώνουν τον πυρήνα του proto-punk ήχου μέσα από κομμάτια όπως "The American Ruse", "Call Me Animal", "Looking at You" και "Starship", αλλά και μια αναπάντεχη διασκευή στο "I Believe to My Soul" του Ray Charles, μια γέφυρα ανάμεσα στη ψυχή και τη φωτιά.

Ο τίτλος 10 More δεν είναι τυχαίος. Έρχεται σαν συνέχεια του Heavy Lifting, του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι MC5 το 2024, και λειτουργεί σχεδόν σαν επίλογος μιας ιστορίας που ξεκίνησε το 1968 και τελειώνει τώρα, με σιωπή. Ο Kramer έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2024· λίγους μήνες μετά, ακολούθησε και ο ντράμερ Dennis Thompson, αφήνοντας πίσω μια κληρονομιά χωρίς ζωντανά μέλη, αλλά με φλόγα που δεν σβήνει.

Το 10 More είναι ένα άλμπουμ-φόρος τιμής. Είναι η τελευταία κραυγή μιας μπάντας που έμαθε στον κόσμο πως το rock δεν είναι διασκέδαση, αλλά αντίδραση. Και τώρα, μισό αιώνα μετά, οι MC5 παραμένουν αυτό που ήταν πάντα: ο ήχος του ανθρώπου που αρνείται να σιωπήσει.

Όταν το rock παύει να είναι νεανικό, γίνεται κάτι πιο σπάνιο: ιστορία που καίει ακόμα. Οι MC50 δεν υπήρξαν ποτέ “νοσταλγικοί”, υπήρξαν επικίνδυνοι, αληθινοί, πολιτικοί, ηλεκτρικοί. Το 10 More είναι η ηχώ μιας εποχής, και η υπενθύμιση ότι η επανάσταση μπορεί να συνεχίζεται και μέσα απ’ τις ηχογραφήσεις ενός παλιού live. Ο Wayne Kramer έφυγε, μα η κιθάρα του συνεχίζει να μιλάει τη γλώσσα της ανυπακοής· ένα τελευταίο “kick out the jams” που ακούγεται τώρα πιο αναγκαίο από ποτέ.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

MC50

MC50 – 10 More: Το τελευταίο «kick out the jams» του Wayne Kramer

Πενήντα χρόνια μετά τη γέννηση των MC5, ο Wayne Kramer επανένωσε το πνεύμα της πιο ανυπότακτης...
Foo Fighters

Οι Foo Fighters επιστρέφουν με το "Asking For A Friend" και ανακοινώνουν περιοδεία με τους Queens of the Stone Age

Ο Dave Grohl και η μπάντα του ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο με το εκρηκτικό single "Asking For A...
ΛΕΞ & Kepler is Free

ΛΕΞ & Kepler is Free – «Σπασμένη Φλέβα»: Η μουσική γίνεται σάρκα και φωνή στην ταινία του Γιάννη Οικονομίδη

Μια αναπάντεχη σύμπραξη γεννιέται εκεί όπου ο ρεαλισμός του δρόμου συναντά τον σινεματικό παλμό: ο...

Featured

σκότος

Εισαγωγή στο σκότος (Μέρος Ι)

Λίγο πριν την εκπνοή του Οκτώβρη, η Εύη Παπαγιάννη μουτζουρώνει τα μάτια της με μαύρη σκιά και...
Jeff Tweedy

Jeff Tweedy – Twilight Override

Ο Θανάσης Μήνας περιπλανάται στις δαιδαλώδεις πλευρές της νέας δουλειάς του αρχηγού των Wilco....
Μάνος Χατζιδάκις

100 χρόνια Μάνος Χατζιδάκις – Ο "Μεγάλος Ερωτικός" και η αιώνια μύηση στη μουσική και τον έρωτα

Το 2025 είναι έτος Χατζιδάκι: συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου συνθέτη που...

Best of Network