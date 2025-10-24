Οι Foo Fighters επιστρέφουν με το "Asking For A Friend" και ανακοινώνουν περιοδεία με τους Queens of the Stone Age

Οι Foo Fighters επιστρέφουν με ένα ακόμη νέο single γεμάτο riffs, με τίτλο "Asking For A Friend", και ανακοινώνουν τις λεπτομέρειες μιας μεγάλης περιοδείας στα στάδια της Βόρειας Αμερικής για το 2026, έχοντας στο πλευρό τους τους Queens Of The Stone Age.

Ο Dave Grohl και η μπάντα ανακοίνωσαν αρχικά την κυκλοφορία του single στα social media, με ένα σύντομο απόσπασμα του τραγουδιού· το "Asking For A Friend" έρχεται μετά το "Today’s Song", που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, και ένα live EP που εμφανίστηκε απροσδόκητα στις αρχές του μήνα.

«Από την επιστροφή μας στη σκηνή στο San Luis Obispo πριν από πέντε εβδομάδες, μας υπενθυμίστηκε γιατί αγαπάμε και γιατί είμαστε για πάντα αφοσιωμένοι σε αυτό το πράγμα που λέγεται Foo Fighters», δηλώνει ο Dave Grohl. «Από την επανένωσή μας ως συγκρότημα και τη ματιά σε μια λίστα με τραγούδια 30 χρόνων, μέχρι τον επαναπροσδιορισμό τους με την απίστευτη ευλογία του μοναδικού Ilan Rubin στα ντραμς, από την επανασύνδεση με τους καταπληκτικούς μας fans και το να τους “χτυπάμε” με ό,τι έχουμε (όσο μικρός κι αν είναι ο χώρος), γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν εδώ — έχουμε τον πιο σταθερό πυρήνα. Και ο ήλιος, επιτέλους, ανατέλλει στον ορίζοντα».

«Και ποιος καλύτερος τρόπος να μοιραστείς αυτή τη θέα, από το να το κάνεις με φίλους; Το 1992 είδα για πρώτη φορά τους θρυλικούς Kyuss να παίζουν στο Off Ramp του Seattle και γνώρισα τον Josh Homme. Το συγκρότημα ήταν φίλοι ενός φίλου, και λίγο αργότερα το άλμπουμ τους Blues for the Red Sun έγινε το soundtrack εκείνου του καλοκαιριού. 33 χρόνια μετά, με χιλιόμετρα πίσω μας, έχω μοιραστεί με τον αγαπημένο μου φίλο Josh μερικές από τις πιο συγκινητικές μουσικές στιγμές της ζωής μου. Μια φιλία ζωής που ξεπερνά κατά πολύ τον ήχο που δημιουργήσαμε μαζί. Και είναι με τεράστια χαρά που μοιραζόμαστε αυτό το νέο κεφάλαιο παρέα με τους πανίσχυρους Queens of the Stone Age».

«Προσοχή όμως. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς τη νέα μουσική που έχουμε να μοιραστούμε με τους Pat, Nate, Chris, Rami, Ilan κι εμένα. Το "Asking For A Friend" είναι ένα τραγούδι για εκείνους που περίμεναν υπομονετικά μέσα στο κρύο, στηριζόμενοι στην ελπίδα και την πίστη ότι θα εμφανιστεί ο δικός τους ορίζοντας. Που ψάχνουν μια απόδειξη, κρεμασμένοι από μια ευχή, μέχρι να ξαναβγεί ο ήλιος. Είναι μόνο ένα από τα πολλά που έρχονται».

Το τελευταίο άλμπουμ των Foo Fighters, But Here We Are (2023), ανέβηκε στην κορυφή των βρετανικών charts και ήταν το πρώτο χωρίς τον ντράμερ Taylor Hawkins από το 1999 και το There Is Nothing Left To Lose. Ο Hawkins πέθανε τον Μάρτιο του 2022, ενώ η μπάντα βρισκόταν σε περιοδεία στην Κολομβία. Ο Josh Freese ανέλαβε τα ντραμς για τις ζωντανές εμφανίσεις από το 2023, αλλά αποχώρησε τον Μάιο του 2025 και αντικαταστάθηκε από τον Ilan Rubin των Nine Inch Nails. Σε μια ειρωνική ανατροπή, ο Freese επανεντάχθηκε πρόσφατα στους Nine Inch Nails, όπου είχε παίξει μεταξύ 2005 και 2008.