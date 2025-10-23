Ο Dave Ball των Soft Cell έφυγε από τη ζωή στα 66 του

Ο Dave Ball, o ένας από τους δύο πρωτοπόρους του synth-pop ντουέτου των 80s Soft Cell, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Μαζί με τον Marc Almond, το δίδυμο γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με τη διασκευή του στο "Tainted Love" της Gloria Jones το 1984, ενώ το ντεμπούτο άλμπουμ τους Non-Stop Erotic Cabaret θεωρείται σήμερα κλασικό έργο της ηλεκτρονικής μουσικής.

Αργότερα, ο Ball σχημάτισε το πρωτοποριακό techno σχήμα The Grid, που γνώρισε επιτυχία στα charts με το "Swamp Thing" το 1994. Έφυγε ήσυχα στον ύπνο του, στο σπίτι του στο Λονδίνο, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εμφάνιση των Soft Cell ως headliners στο Rewind Festival στο Henley-on-Thames.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της συναυλίας, ο Ball εμφανίστηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο (όπως έκανε τα τελευταία δύο χρόνια) έπειτα από μια περίοδο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

«Κατάφερα να τραυματίσω αρκετά τον εαυτό μου», είχε δηλώσει το 2023 στη Yorkshire Post. «Έσπασα μερικούς σπονδύλους στη μέση, πέντε πλευρά και τον καρπό μου».

Αργότερα, έπειτα από πνευμονία και σηψαιμία, βρέθηκε σε τεχνητό κώμα και νοσηλεύτηκε για επτά μήνες. Ωστόσο, το περασμένο καλοκαίρι, όπως ανέφερε ο Almond, ο Ball βρισκόταν «σε εξαιρετική ψυχολογική κατάσταση», δουλεύοντας πάνω στο νέο άλμπουμ των Soft Cell με τίτλο Danceteria , το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026.

«Ήταν συγκεντρωμένος και τόσο χαρούμενος με το νέο μας άλμπουμ, που το ολοκληρώσαμε κυριολεκτικά πριν από λίγες ημέρες», είπε ο Almond σε δήλωσή του. «Είναι τραγικό, γιατί το 2026 έμοιαζε να είναι μια χρονιά αναγέννησης για εκείνον. Τουλάχιστον, νιώθω παρηγοριά γνωρίζοντας ότι άκουσε το τελικό αποτέλεσμα και ένιωσε περήφανος γι’ αυτό».

Ο Almond περιέγραψε τον Ball ως «έναν θαυμαστά ευφυή μουσικό δημιουργό», προσθέτοντας: «Ήταν η καρδιά και η ψυχή των Soft Cell και είμαι βαθιά περήφανος για ό,τι καταφέραμε μαζί. Ευχαριστώ, Dave, που υπήρξες ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου και για τη μουσική που μου χάρισες. Δεν θα ήμουν αυτός που είμαι χωρίς εσένα».

Ο Richard Norris από τους The Grid απέτισε επίσης φόρο τιμής, θυμούμενος «το αστείρευτο γέλιο» και «την ακλόνητη φιλία» του Ball. «Το να είσαι ντουέτο με κάποιον είναι κάτι διαφορετικό από το να είσαι σε συγκρότημα, ο δεσμός είναι πολύ βαθύτερος», σημείωσε. «Έτσι ήμασταν κι εμείς. Ζήσαμε μαζί αμέτρητες, θαυμαστές και συγκλονιστικές εμπειρίες που μας καθόρισαν. Ευχαριστώ, Dave».