Η Madison Beer ανακοινώνει το νέο της άλμπουμ "Locket" και παρουσιάζει το βίντεο για το "Bittersweet"

Η Madison Beer ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ με τίτλο Locket και κυκλοφόρησε το βίντεο για το κομμάτι "Bittersweet", στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Sean Kaufman από τη σειρά The Summer I Turned Pretty.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε τα νέα μέσα από τα social media της, παρουσιάζοντας το εξώφυλλο του άλμπουμ και ενημερώνοντας τους θαυμαστές της ότι η κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιανουαρίου 2026. Όπως είπε η ίδια, δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά «τόσο περήφανη» ή «τόσο ενθουσιασμένη» για κάποιο project στην καριέρα της.

Στην παραγωγή του Locket συμμετέχουν οι μακροχρόνιοι συνεργάτες της One Love, LOSTBOY και Leroy Clampitt. «Μετά τη δημιουργία του άλμπουμ, νιώθω πως κάθε τραγούδι ζει μέσα σε αυτό το μεταφορικό "μενταγιόν", φυλαγμένο με προσοχή», δήλωσε η Beer. «Κάθε άλμπουμ μοιάζει με μια εποχή· και όταν τα τραγούδια βγουν πια στον κόσμο, το κεφάλαιο για μένα —συνήθως αυτό για το οποίο έγραφα— κλείνει».

Το νέο αυτό άλμπουμ ακολουθεί την πρόσφατη κυκλοφορία του single "Bittersweet", που εξερευνά θέματα έρωτα και καρδιοχτυπιού, παρουσιάζοντας έναν χωρισμό με τον κινηματογραφικό της σύντροφο (τον Kaufman). Η Beer παρουσίασε για πρώτη φορά live το κομμάτι στις αρχές του μήνα, στο Victoria’s Secret Fashion Show 2025, όπου τραγούδησε επίσης τις επιτυχίες "Make You Mine" και "Yes Baby". Στο ίδιο event εμφανίστηκαν και οι Missy Elliott και Karol G, σηματοδοτώντας μόλις τη δεύτερη φορά στην ιστορία του fashion show που το line-up αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες.