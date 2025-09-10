Οι King Gizzard & The Lizard Wizard άφησαν το Spotify για να κατακτήσουν το Bandcamp

Τον Ιούλιο, οι ακούραστοι (πολυμορφικοί) Αυστραλοί King Gizzard & The Lizard Wizard ενώθηκαν με τον αυξανόμενο αριθμό καλλιτεχνών που αποχωρούν από την πλατφόρμα του Spotify, διαμαρτυρόμενοι για την επένδυση του CEO της εταιρείας, Daniel Ek, ύψους 600 εκατ. ευρώ στη γερμανική εταιρεία παραγωγής στρατιωτικών drones, Helsing.

«Ο CEO του Spotify Daniel Ek επενδύει εκατομμύρια στην τεχνολογία στρατιωτικών drones. Μόλις αφαιρέσαμε τη μουσική μας από την πλατφόρμα. Μπορούμε να πιέσουμε αυτούς τους "Dr. Evil" τεχνο-τύπους να τα πάνε καλύτερα;», έγραψε το συγκρότημα τον Ιούλιο.

Και τώρα, σαν να θέλουν να αποδείξουν ότι τα χρήματα δεν είναι το παν, το συγκρότημα ανέβασε όλα τα άλμπουμ που είχε αποσύρει από το Spotify στο Bandcamp, μέσω της επιλογής "Name Your Price". Αυτό σημαίνει ότι οι fans μπορούν να πληρώσουν από $0.00 και πάνω για να κατεβάσουν οποιοδήποτε άλμπουμ.

Το αποτέλεσμα αυτής της θεαματικής γενναιοδωρίας; Τα 27 πιο εμπορικά άλμπουμ στο Bandcamp αυτή τη στιγμή ανήκουν όλα στους King Gizzard & The Lizard Wizard, με το PetroDragonic Apocalypse; or, Dawn of Eternal Night: An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation (2023) στην κορυφή, ενώ την τριάδα συμπληρώνουν τα Omnium Gatherum (2022) και Nonagon Infinity (2016).

Η κυριαρχία τους στα charts σταματάει μόλις στη θέση #28, όπου ο Christopher Larkin (επίσης Αυστραλός) «κόβει τη ροή» με το soundtrack του video game Hollow Knight: Silksong, προτού οι King Gizzard επιστρέψουν κανονικά με ακόμη πέντε κυκλοφορίες στη συνέχεια.

Άλλοι καλλιτέχνες που εγκατέλειψαν το Spotify για τον ίδιο λόγο περιλαμβάνουν τους indie θρύλους Deerhoof, τους shoegazers Hotline TNT και το πειραματικό ροκ συγκρότημα Xiu Xiu, οι οποίοι χαρακτήρισαν την πλατφόρμα «μια τρύπα σκουπιδιών, μια βίαιη πύλη Αρμαγεδδώνα».

Η ευρωπαϊκή περιοδεία των King Gizzard & The Lizard Wizard ξεκινά στα τέλη Οκτωβρίου.