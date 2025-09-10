HAAi: Nέο single “Stitches” και το πολυαναμενόμενο άλμπουμ "HUMANiSE" από τη Mute

Πληροφορίες

HAAi
Avopolis Team

Η DJ και παραγωγός HAAi (aka Teneil Throssell) παρουσίασε το "Stitches", ένα ακόμη δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ της HUMANiSE, που κυκλοφορεί στις 10 Οκτωβρίου από τη Mute Records. Η ίδια το περιγράφει ως «ένα αφελές ερωτικό γράμμα στον εαυτό σου, στον σύντροφό σου και στους φίλους σου· σε όσους ξυπνούν τα πιο δυνατά σου συναισθήματα και σε κάνουν να νιώθεις πιο ανθρώπινος».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες με Jon Hopkins, Alexis Taylor (Hot Chip), Obi Franky, KAM-BU, Trans Voices και Kaiden Ford, ενώ ηχοτοπία και visuals ενώνονται σε μια κινηματογραφική εμπειρία.

Το "Stitches" ακολουθεί τα πρόσφατα "Hey!", "Satellite" (με Hopkins, Obi Franky, ILĀ & Trans Voices), "Can’t Stand To Lose" και τη συνεργασία της με τον KAM-BU στο "Shapeshift". Το καλοκαίρι που πέρασε, η HAAi βρέθηκε σε Coachella, Movement, Glastonbury (σε B2B με τη Romy), Body Movements, αλλά και στο Glamcult TV. Επόμενες στάσεις: Portola Festival, Making Time Festival στις ΗΠΑ και in-stores σε Brighton (Resident), Bristol και Λονδίνο (Rough Trade).

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του άλμπουμ σκεφτόμουν μια μηχανή με ανθρώπινη καρδιά», εξηγεί η HAAi. «Επέστρεψα στις ρίζες μου ως τραγουδοποιός, άρχισα να χρησιμοποιώ περισσότερο τη φωνή μου· είναι εύθραυστη, αλλά δίνει μια νέα διάσταση στις παραγωγές μου».

Το 2024 εγκαινίασε και το UNiSON, τη δική της community-based βραδιά στο Λονδίνο, μια πλατφόρμα που ενισχύει ανερχόμενα ταλέντα και προτείνει ένα ανοιχτό, χωρίς σύνορα χώρο για την club culture.

 

 

