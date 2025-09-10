Πληροφορίες

Οι Fit For An Autopsy «έρχονται για σένα» με ένα single-ογκόλιθο

Η αμερικανική deathcore μπάντα Fit For An Autopsy από το New Jersey επιστρέφει δυναμικά, κυκλοφορώντας σήμερα το νέο τους single με τίτλο "It Comes For You", μέσω της Nuclear Blast Records. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα συνονθύλευμα βίας και καταστολής σε μορφή μουσικού βίντεο, σκηνοθετημένο από τον Eric Richter της Channel 13 Productions. 

Fit For An Autopsy
Δημήτρης Τσούπρος

 

Αυτή η κυκλοφορία σηματοδοτεί το πρώτο δείγμα νέας μουσικής των Fit For An Autopsy μέσα στο 2025, μετά τον υπερ επιτυχημένο τελευταίο τους δίσκο The Nothing That Is που κυκλοφόρησε πέρυσι και βρίσκει την μπάντα στην πιο καταστροφική διάθεση της έως τώρα καριέρας τους. 

Η μπάντα, μέσω του παραγωγού και κιθαρίστα τους Will Putney (ο οποίος ανέλαβε και παραγωγή, μίξη και mastering), εξηγεί ότι πρόκειται για ένα “επιθετικό κομμάτι ως απάντηση στην εποχή της ταξικής ανισότητας και πολιτικής υπερέντασης”. Όπως λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά: «Μάλλον μοιάζει σαν να σέρνουμε ένα νεκρό άλογο, αλλά είναι απαραίτητο να υπενθυμίζουμε πως μπορούμε να είμαστε ανελαστικοί απέναντι στην αυταρχική εξουσία… γιατί, είτε θέλεις είτε όχι, κάποια μέρα, "έρχεται για σένα". »

Κι αν αναρωτιέσαι πότε μπορείς να τους απολαύσεις live... Οι Fit For An Autopsy θα παίξουν ως βασικό support στο ευρωπαϊκό headline tour των Killswitch Engage, μαζί με Decapitated και, σε κάποιες ημερομηνίες, Hatebreed ή Employed to Serve. Δύο σκέλη ενός τουρ που θα κόβαμε από ένα χέρι και ένα πόδι για να δούμε στην Ελλάδα. Που τέτοια τύχη όμως... Το πρώτο σκέλος ξεκινάει στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 από Λισαβόνα και καταλήγει στις 3 Δεκεμβρίου στο Ελσίνκι. Ευτυχώς το Μιλάνο είναι κοντά. 

 

