Οι Panopticon ανακοινώνουν το “Laurentian Echoes Tour 2026” στην Ευρώπη

Οι Panopticon, μία από τις σημαντικότερες μπάντες στο μοντέρνο black metal, και προσωπικό όχημα του Austin Lunn, ανακοίνωσαν την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους στην Ευρώπη την άνοιξη του 2026. Η περιοδεία θα φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο “Laurentian Echoes” και θα έχει ως special guests τους Δανούς Sunken, εκπροσώπους της νέας γενιάς atmospheric black metal.

Panopticon
Δημήτρης Τσούπρος

*SPOILER ALERT* Δεν περνάει από Ελλάδα... 

Με δύο καταπληκτικές δισκογραφικές κυκλοφορίες μέσα στο 2025, το Songs of Hiraeth και το Laurentian Blue, που κυκλοφόρησε στις 15 Αυγούστου, οι Panopticon συσσωρεύουν δυναμική και momentum. Το πρώτο μάλιστα κόσμησε την στήλη μας με τους αγαπημένους extreme metal δίσκους του Αυγούστου. Αυτή η περιοδεία, λοιπόν, μοιάζει με την ιδανική ευκαιρία για τους φανς να ζήσουν εκ νέου την ανανεωμένη μαγεία ενός συγκροτήματος που συνυφαίνει με επιδέξιο τρόπο black metal, folk και americana. Ιδιαίτερη επίσης σημασία έχει το γεγονός ότι ο Lunn ανακοίνωσε πως το setlist θα επικεντρωθεί σε επιλεγμένα τραγούδια από την Laurentian Trilogy: το And Again Into the Light του 2021, το The Rime of Memory του 2023, φυσικά το Laurentian Blue του 2025 αλλά και το επερχόμενο "Det Hjemsøkte Hjertet" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2026!

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση από το agency της μπάντας, DOOMSTAR Bookings, η περιοδεία θα ξεκινήσει την 1η του Απρίλη από την Γλασκώβη και θα καταλήξει στις 12 του ίδιου μήνα στο Σάλτσμπουργκ. 12 ημέρες - 12 συναυλίες χωρίς διάλειμμα. 

  • 01 Απριλίου 2026 – Γλασκώβη (Ηνωμένο Βασίλειο) – Stereo
  • 02 Απριλίου 2026 – Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) – The Dome
  • 03 Απριλίου 2026 – Παρίσι (Γαλλία) – Backstage By the Mill
  • 04 Απριλίου 2026 – Αμβέρσα (Βέλγιο) – Samhain Festival*
  • 05 Απριλίου 2026 – Ουτρέχτη (Ολλανδία) – De Helling
  • 06 Απριλίου 2026 – Κολωνία (Γερμανία) – Club Volta
  • 07 Απριλίου 2026 – Βερολίνο (Γερμανία) – Heimathafen Neukölln
  • 08 Απριλίου 2026 – Πόζναν (Πολωνία) – 2Progi
  • 09 Απριλίου 2026 – Λειψία (Γερμανία) – UT Connewitz
  • 10 Απριλίου 2026 – Λίχτενφελς (Γερμανία) – Ragnarök Festival
  • 11 Απριλίου 2026 – Βιέννη (Αυστρία) – Viper Room
  • 12 Απριλίου 2026 – Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) – Rockhouse

*χωρίς τους Sunken

 

 

