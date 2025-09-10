Οι Panopticon ανακοινώνουν το “Laurentian Echoes Tour 2026” στην Ευρώπη

*SPOILER ALERT* Δεν περνάει από Ελλάδα...

Με δύο καταπληκτικές δισκογραφικές κυκλοφορίες μέσα στο 2025, το Songs of Hiraeth και το Laurentian Blue, που κυκλοφόρησε στις 15 Αυγούστου, οι Panopticon συσσωρεύουν δυναμική και momentum. Το πρώτο μάλιστα κόσμησε την στήλη μας με τους αγαπημένους extreme metal δίσκους του Αυγούστου. Αυτή η περιοδεία, λοιπόν, μοιάζει με την ιδανική ευκαιρία για τους φανς να ζήσουν εκ νέου την ανανεωμένη μαγεία ενός συγκροτήματος που συνυφαίνει με επιδέξιο τρόπο black metal, folk και americana. Ιδιαίτερη επίσης σημασία έχει το γεγονός ότι ο Lunn ανακοίνωσε πως το setlist θα επικεντρωθεί σε επιλεγμένα τραγούδια από την Laurentian Trilogy: το And Again Into the Light του 2021, το The Rime of Memory του 2023, φυσικά το Laurentian Blue του 2025 αλλά και το επερχόμενο "Det Hjemsøkte Hjertet" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2026!

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση από το agency της μπάντας, DOOMSTAR Bookings, η περιοδεία θα ξεκινήσει την 1η του Απρίλη από την Γλασκώβη και θα καταλήξει στις 12 του ίδιου μήνα στο Σάλτσμπουργκ. 12 ημέρες - 12 συναυλίες χωρίς διάλειμμα.

01 Απριλίου 2026 – Γλασκώβη (Ηνωμένο Βασίλειο) – Stereo

02 Απριλίου 2026 – Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) – The Dome

03 Απριλίου 2026 – Παρίσι (Γαλλία) – Backstage By the Mill

04 Απριλίου 2026 – Αμβέρσα (Βέλγιο) – Samhain Festival *

* 05 Απριλίου 2026 – Ουτρέχτη (Ολλανδία) – De Helling

06 Απριλίου 2026 – Κολωνία (Γερμανία) – Club Volta

07 Απριλίου 2026 – Βερολίνο (Γερμανία) – Heimathafen Neukölln

08 Απριλίου 2026 – Πόζναν (Πολωνία) – 2Progi

09 Απριλίου 2026 – Λειψία (Γερμανία) – UT Connewitz

10 Απριλίου 2026 – Λίχτενφελς (Γερμανία) – Ragnarök Festival

11 Απριλίου 2026 – Βιέννη (Αυστρία) – Viper Room

12 Απριλίου 2026 – Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) – Rockhouse

*χωρίς τους Sunken