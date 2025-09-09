Οι Tortoise επιστρέφουν με το "Touch", το πιο φιλόδοξο άλμπουμ της καριέρας τους

Με το Touch, τα μέλη των Tortoise — Jeff Parker, Dan Bitney, Douglas McCombs, John Herndon και John McEntire — αξιοποιούν ξανά τη συλλογική τους μέθοδο σύνθεσης: μια ελαφρώς αναρχική αλλά αποφασιστικά ισότιμη διαδικασία, όπου οι ιδέες θριαμβεύουν πάνω από τα εγώ και οδηγούν σε μια αφηρημένη αλλά στιβαρή μουσική γλώσσα. Αν και παραμένουν τα ηχητικά ταξίδια στη μελαγχολική, περίπλοκη jazz ατμόσφαιρα που χαρακτήρισε εμβληματικά έργα όπως το Millions Now Living Will Never Die και το TNT, το Touch ξεχωρίζει για την αφοπλιστική αποδοχή της «μεγάλης χειρονομίας». Επανασχεδιασμένο (αεροδυναμικά) krautrock, χειροποίητα techno rave ξεσπάσματα και pointillist φανφάρες σαν spaghetti western που ντύνονται με τη χαρακτηριστική εσωτερική λογική των Tortoise — γοητευτική και αποπροσανατολιστική ταυτόχρονα, ένα παζλ που το απολαμβάνεις χωρίς να χρειάζεται να λυθεί.

Η στυλιστική ποικιλία αντικατοπτρίζει και τη σημερινή τους πραγματικότητα: με δύο μέλη να ζουν στο Λος Άντζελες, ένα στο Πόρτλαντ και μόλις δύο να παραμένουν στη γενέτειρά τους, το Σικάγο, η δημιουργική διαδικασία έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με τα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν όλοι συγκατοικούσαν σε ένα λοφτ και διαμόρφωναν τον ήχο τους μέσα από ατελείωτες ώρες συλλογικού πειραματισμού.

Ηχογραφημένο ανάμεσα στις τρεις πόλεις — Λος Άντζελες, Πόρτλαντ και Σικάγο — το Touch είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής προσπάθειας των πέντε μουσικών να ξανασυνδεθούν, να επανακεντρώσουν και να αναζωογονήσουν τον ήχο τους, οδηγώντας ίσως στην πιο πολυσχιδή δουλειά τους μέχρι σήμερα.

Το άλμπουμ αποτελεί την κορύφωση μιας μακρόχρονης επανένωσης, τα πρώτα δείγματα της οποίας έδωσαν οι Tortoise τον περασμένο Μάρτιο, με την κυκλοφορία του "Oganesson" — «ένα παράξενο, σε 7/4, funk κομμάτι με ατμόσφαιρα κατασκοπευτικής ταινίας», όπως έγραψαν οι New York Times — λίγο πριν από το εναρκτήριο live τους στο boundary-crossing φεστιβάλ Big Ears. Ακολούθησε το Oganesson Remixes EP, με επανεκτελέσεις του κομματιού από τον ποιητή και ακτιβιστή Saul Williams, τη mastering engineer Heba Kadry, τον ντράμερ των Black Keys Patrick Carney, τους indie ήρωες Broken Social Scene και τον labelmate τους στην International Anthem, Makaya McCraven.