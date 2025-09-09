States of Independence: Η ιστορία της Beggars Banquet σε μια σειρά podcasts

Το States of Independence είναι ένα νέο podcast που σκάβει βαθιά στις ρίζες της ανεξάρτητης μουσικής, εκεί όπου γεννήθηκε ο ήχος που άλλαξε το πώς ακούμε μέχρι σήμερα. Σε 13 επεισόδια της πρώτης σεζόν, ξετυλίγεται η ιστορία της Beggars Banquet, μιας δισκογραφικής που ξεκίνησε μέσα από την έκρηξη του punk και 50 χρόνια μετά συνεχίζει να ορίζει την έννοια του indie.

Την αφήγηση κάνει ο Rob Fitzpatrick, μουσικογράφος που ξεκίνησε την καριέρα του στοιβάζοντας βινύλια στο δισκοπωλείο της Beggars στο Kingston. «Ήταν η καλύτερη μουσική εκπαίδευση που θα μπορούσα να έχω», θυμάται. Έφυγε στα 90s, αλλά η γοητεία της ιστορίας αυτής δεν τον εγκατέλειψε ποτέ.

Η πορεία της Beggars δεν ήταν ποτέ γραμμική, είχε θριάμβους αλλά και στιγμές που έφτασε κοντά στη χρεοκοπία. Από ένα μικρό μαγαζί, εξελίχθηκε σε οικογένεια δισκογραφικών όπως οι 4AD, XL, Matador, Rough Trade, Young, διαμορφώνοντας ολόκληρη γενιά ανεξάρτητης μουσικής.

Η σειρά ξεκινά με τον Martin Mills, τον άνθρωπο που μαζί με μια χούφτα συνεργάτες έστησε την Beggars το 1973 με 2000 λίρες στην τσέπη και πολύ θράσος. Όταν ήρθε το punk, βρήκαν τον σκοπό τους. Η πρώτη κυκλοφορία, των Lurkers, έβαλε τον πήχη, αλλά ήταν ο Gary Numan που το 1979 εκτόξευσε τη δισκογραφική στην κορυφή. Το πρώτο αστέρι της Beggars έλαμψε εκτυφλωτικά: το single "Are ‘Friends’ Electric?" έφτασε στο Νο1 το 1979, μετατρέποντας τη νεογέννητη εταιρεία σε φαινόμενο μέσα σε μια νύχτα. Αλλά η ξαφνική επιτυχία ήταν βάπτισμα του πυρός. «Δεν υπήρχε εγχειρίδιο», θυμάται ο Mills. Για τον ίδιο τον Numan, τότε μόλις 21 ετών, η δόξα είχε και τραύματα: «Νόμιζα πως θα ήταν πιο διασκεδαστικό, δεν περίμενα τόση εχθρότητα… να γράφουν για σένα σαν να έκανες το πιο κακό πράγμα στον κόσμο». Από εκεί κι έπειτα, ο κατάλογος γέμισε με ονόματα όπως The Cult, The Fall, The Go-Betweens, The Charlatans, Peter Murphy, Bauhaus, Love And Rockets, Gene Loves Jezebel, Buffalo Tom, The Bolshoi και δεκάδες άλλους που άλλαξαν τον μουσικό χάρτη της εποχής.

Το States of Independence κάνει πρεμιέρα στις 11 Σεπτεμβρίου με αφηγήσεις του Mills, του Gary Numan και των Lurkers. Και εννοείται ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα podcast γεμάτο νοσταλγία, αλλά μια καλή μαρτυρία για το πώς μια ιδέα, λίγη τύχη και άφθονο πείσμα μπορούν να χτίσουν μια αυτοκρατορία της ανεξάρτητης μουσικής.

Λίστα Επεισοδίων

Επ. 1: Martin Mills, The Lurkers, Gary Numan [Πρεμιέρα 11 Σεπτεμβρίου]

Επ. 2: Martin Mills, Gary Numan, Peter Murphy (Bauhaus/Solo), John Rocca (Freeez) [Πρεμιέρα 11 Σεπτεμβρίου]

Επ. 3: Martin Mills, Billy Duffy, Aki Nawaz [Πρεμιέρα 18 Σεπτεμβρίου]

Επ. 4: Martin Mills, Jay Aston (Gene Loves Jezebel) [Πρεμιέρα 25 Σεπτεμβρίου]

Επ. 4α: Michael Aston (Gene Loves Jezebel) [Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου]

Επ. 5: Martin Mills, Brix Smith (The Fall) [Πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου]

Επ. 6: Martin Mills, Tim Burgess (The Charlatans) [Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου]

Επ. 7: Martin Mills, Lindy Morrison (The Go-Betweens) [Πρεμιέρα 23 Οκτωβρίου]

Επ. 7α: Robert Forster (The Go-Betweens) [Πρεμιέρα 30 Οκτωβρίου]

Επ. 8: David J (Bauhaus, Love And Rockets/Solo) & Daniel Ash (Bauhaus, Tones On Tail, Love And Rockets/Solo) [Πρεμιέρα 6 Νοεμβρίου]

Επ. 8α: David J (Bauhaus, Love And Rockets/Solo) & Daniel Ash (Bauhaus, Tones On Tail, Love And Rockets/Solo) [Πρεμιέρα 13 Νοεμβρίου]

Επ. 9: Martin Mills, Bill Janovitz (Buffalo Tom), Natasha Atlas (Transglobal Underground/Solo), Aki Nawaz (Southern Death Cult/Transglobal Underground/Fundamental Records) και Trevor Tanner (The Bolshoi) [Πρεμιέρα 20 Νοεμβρίου]

Επ. 10: Φινάλε Σειράς – με Martin Mills και άλλους [Πρεμιέρα 27 Νοεμβρίου]

Το States of Independence είναι διαθέσιμο όπου και αν ακούτε τα podcast σας.