Oι Sparks παρουσιάζουν βίντεο για το "Porcupine" από το επερχόμενο "MADDER!" EP

Οι Sparks παρουσίασαν το νέο βίντεο για το κομμάτι "Porcupine", το οποίο περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ τους MADDER!, με πρωταγωνίστρια τη μουσικό και τραγουδοποιό Self Esteem. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Fred Rowson, η παραγωγή έγινε από την Blink Productions, ενώ τα ειδικά εφέ δημιούργησε η Selected Works. Η κυκλοφορία του βίντεο συμπίπτει με τη συναρπαστική, αιφνιδιαστική εμφάνιση των Ron και Russell μαζί με τους Gorillaz στο Copper Box Arena του Λονδίνου και συμπίπτει με το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας τους MAD! Tour.

Το MADDER! λειτουργεί ως συνοδευτικό άλμπουμ στο EP MAD! των Sparks.

«Μη θέλοντας η τρέλα (Mad!ness) να τελειώσει και ενθαρρυμένοι από την εντυπωσιακή ανταπόκριση στο MAD!, κάναμε μια βιαστική αλλά έντονη επιστροφή στο στούντιο για να ηχογραφήσουμε κάτι πρωτόγνωρο για τους Sparks: ένα EP», αναφέρει το συγκρότημα. «Το MADDER!, ένα συνοδευτικό έργο με τέσσερα τραγούδια για το άλμπουμ, είναι για όλους όσοι δεν είναι ακόμα αρκετά MAD! Ελπίζουμε αυτά τα νέα κομμάτια να σας ταξιδέψουν σε έναν ακόμη πιο MADDER! κόσμο».

Το "Porcupine" είναι ένα πονηρό τραγούδι, μισό χαρούμενο και μισό ενοχλητικό. Οι αδελφοί Mael αγκαλιάζουν την κωμωδία των αντιφάσεων: τρυφερότητα με αγκάθια, στοργή τυλιγμένη σε πλούσιο σαρκασμό. Ο Russell αποδίδει τις γραμμές του με μια αρχοντική σκανδαλιά, αφήνοντας τη φωνή του να τρεμοπαίζει ανάμεσα στην ειλικρίνεια και την ειρωνεία. Οι φράσεις των πλήκτρων του Ron κυλούν με μια μελετημένη εκκεντρικότητα, ανάλαφρες αλλά και υπολογισμένες, σαν να κλείνει πονηρά το μάτι μέσα από κάθε ακόρντο.