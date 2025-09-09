Πληροφορίες

Έφυγε από τη ζωή ο Allen Blickle, ιδρυτικό μέλος και ντράμερ των Baroness

Ο Allen Blickle, που σφράγισε με τα τύμπανά του την πρώιμη πορεία των Baroness και συνέβαλε στη δημιουργία των τεσσάρων πρώτων άλμπουμ, πέθανε σε ηλικία 42 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό αποτύπωμα στη metal σκηνή αλλά και σε προσωπικά projects όπως οι Alpaca και οι Romantic Dividends.

Allen Blickle
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Ο Allen Blickle, ιδρυτικό μέλος και ντράμερ των Αμερικανών metal βαρώνων Baroness, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών. Η είδηση επιβεβαιώθηκε μέσω ανακοίνωσης του frontman της μπάντας, John Baizely.

«Ραγίζει η καρδιά μου να μοιράζομαι την είδηση ότι ο αγαπημένος μου φίλος, δημιουργικός συνεργάτης και πρώην συνοδοιπόρος μου στους Baroness, Allen Blickle, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες», ανέφερε ο Baizely. «Ακόμα βρίσκομαι σε σοκ που δεν είναι πια εδώ. Ζητάμε κατανόηση καθώς η οικογένειά του και η μπάντα προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλειά του και να πενθήσουν. Allen, σε αγαπώ και μου λείπεις. Κρατώ σαν θησαυρό κάθε στιγμή που μοιραστήκαμε».

Ο Baizely και ο Blickle ίδρυσαν τους Baroness στη Σαβάνα της Τζόρτζια το 2003, μαζί με τον κιθαρίστα Tim Loose και τον μπασίστα Summer Welch. Το ντεμπούτο άλμπουμ της μπάντας, Red Album, κυκλοφόρησε το 2007, ακολουθούμενο από το Blue Record (2009) και το Yellow & Green (2012).

Ο Blickle και ο νέος τότε μπασίστας Matt Maggioni αποχώρησαν από τη μπάντα μετά από ένα φρικτό δυστύχημα με λεωφορείο, στα περίχωρα του Μπαθ στη Βρετανία, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Yellow & Green, όπου και τα τέσσερα μέλη των Baroness, μαζί με πέντε ακόμα άτομα, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα διαφορετικής σοβαρότητας.

«Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι ο Allen και ο Matt θα έφευγαν», είχε δηλώσει ο Baizely στο Spin. «Έδειχναν πολύ ταραγμένοι από την πρώτη στιγμή, οπότε δεν αποτέλεσε έκπληξη».

«Το ατύχημα ήταν για μένα κάτι πολύ περισσότερο από μια εμπειρία κοντά στον θάνατο», είχε επιβεβαιώσει ο Blickle στο The Fader τον επόμενο χρόνο. «Με έκανε να ξανασκεφτώ πολλά πράγματα στη ζωή μου και ήταν η πιο δύσκολη περίοδος που έχω περάσει μέχρι τώρα. Ήταν μια φρικτή ανάμνηση, αλλά προσπαθώ να μην την αφήσω να με καθορίσει ή να με σταματήσει από το να κάνω αυτό που αγαπώ. Ας το αφήσουμε πίσω και ας συνεχίσουμε».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Baroness (@yourbaroness)

Ο Blickle στη συνέχεια ηγήθηκε του ηλεκτρονικού μουσικού πρότζεκτ Alpaca, του οποίου το ντεμπούτο άλμπουμ Demimonde κυκλοφόρησε το 2013. Πιο πρόσφατα συμμετείχε στο κινηματογραφικό soul ντουέτο με έδρα το Λος Άντζελες, Romantic Dividends, με το ντεμπούτο άλμπουμ τους Giallo να κυκλοφορεί τον περασμένο Μάιο. Παράλληλα, εργάστηκε στον τομέα του sound design για τηλεόραση, κινηματογράφο και video games.

Αιτία θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο μια ανάρτηση στο Instagram από τη Laura Pleasants, κιθαρίστα των γεωργιανών psychedelic sludge metallers Kylesa, υποδηλώνει ότι ο Blickle αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Όλοι νομίζαμε ότι το είχες ξεπεράσει», έγραψε. «Γαμώτο, είχαμε κανονίσει να βρεθούμε όταν θα γύριζα από την περιοδεία. Έφυγες πολύ νωρίς, φίλε μου. Χαίρομαι που είσαι πλέον σε ειρήνη και δεν πονάς άλλο. Όλη μου η αγάπη σε εσένα».

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Beggars Banquet

States of Independence: Η ιστορία της Beggars Banquet σε μια σειρά podcasts

Από ένα μικρό δισκάδικο της δεκαετίας του ’70 μέχρι μια παγκόσμια αυτοκρατορία με ονόματα όπως...
Sparks

Oι Sparks παρουσιάζουν βίντεο για το "Porcupine" από το επερχόμενο "MADDER!" EP

Οι Sparks επιστρέφουν με το "Porcupine", ένα οπτικοακουστικό ξέσπασμα με τη Self Esteem στον...
Plisskën Festival 2025

Plisskën Festival 2025: Δύο μέρες εκρηκτικής ενέργειας στο Πειραιώς 260

Στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου η Αθήνα ζει το απόλυτο φεστιβαλικό ντελίριο: το Plisskën επιστρέφει με King Krule,...

Featured

Suede – Antidepressants

Ποιος να αρνηθεί την εφήμερη αντικαταθλιπτική δοσολογία της Suede συνταγής;
Big Thief

Big Thief – Double Infinity

 Ένα από τα πιο συναρπαστικά άλμπουμ του φθινοπώρου, ένας δίσκος-όνειρο που μετατρέπει τις...
Κωστής Δρυγιανάκης

Ο Κωστής Δρυγιανάκης και οι ήχοι που γυρίζουν γύρω από άλυτα ερωτήματα

Από την Οπτική Μουσική μέχρι το νέο του άλμπουμ "Unresolved Issues", ο Κωστής Δρυγιανάκης χαράζει μια...

Best of Network