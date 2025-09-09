Έφυγε από τη ζωή ο Allen Blickle, ιδρυτικό μέλος και ντράμερ των Baroness

Ο Allen Blickle, ιδρυτικό μέλος και ντράμερ των Αμερικανών metal βαρώνων Baroness, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών. Η είδηση επιβεβαιώθηκε μέσω ανακοίνωσης του frontman της μπάντας, John Baizely.

«Ραγίζει η καρδιά μου να μοιράζομαι την είδηση ότι ο αγαπημένος μου φίλος, δημιουργικός συνεργάτης και πρώην συνοδοιπόρος μου στους Baroness, Allen Blickle, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες», ανέφερε ο Baizely. «Ακόμα βρίσκομαι σε σοκ που δεν είναι πια εδώ. Ζητάμε κατανόηση καθώς η οικογένειά του και η μπάντα προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλειά του και να πενθήσουν. Allen, σε αγαπώ και μου λείπεις. Κρατώ σαν θησαυρό κάθε στιγμή που μοιραστήκαμε».

Ο Baizely και ο Blickle ίδρυσαν τους Baroness στη Σαβάνα της Τζόρτζια το 2003, μαζί με τον κιθαρίστα Tim Loose και τον μπασίστα Summer Welch. Το ντεμπούτο άλμπουμ της μπάντας, Red Album, κυκλοφόρησε το 2007, ακολουθούμενο από το Blue Record (2009) και το Yellow & Green (2012).

Ο Blickle και ο νέος τότε μπασίστας Matt Maggioni αποχώρησαν από τη μπάντα μετά από ένα φρικτό δυστύχημα με λεωφορείο, στα περίχωρα του Μπαθ στη Βρετανία, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Yellow & Green, όπου και τα τέσσερα μέλη των Baroness, μαζί με πέντε ακόμα άτομα, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα διαφορετικής σοβαρότητας.

«Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι ο Allen και ο Matt θα έφευγαν», είχε δηλώσει ο Baizely στο Spin. «Έδειχναν πολύ ταραγμένοι από την πρώτη στιγμή, οπότε δεν αποτέλεσε έκπληξη».

«Το ατύχημα ήταν για μένα κάτι πολύ περισσότερο από μια εμπειρία κοντά στον θάνατο», είχε επιβεβαιώσει ο Blickle στο The Fader τον επόμενο χρόνο. «Με έκανε να ξανασκεφτώ πολλά πράγματα στη ζωή μου και ήταν η πιο δύσκολη περίοδος που έχω περάσει μέχρι τώρα. Ήταν μια φρικτή ανάμνηση, αλλά προσπαθώ να μην την αφήσω να με καθορίσει ή να με σταματήσει από το να κάνω αυτό που αγαπώ. Ας το αφήσουμε πίσω και ας συνεχίσουμε».

Ο Blickle στη συνέχεια ηγήθηκε του ηλεκτρονικού μουσικού πρότζεκτ Alpaca, του οποίου το ντεμπούτο άλμπουμ Demimonde κυκλοφόρησε το 2013. Πιο πρόσφατα συμμετείχε στο κινηματογραφικό soul ντουέτο με έδρα το Λος Άντζελες, Romantic Dividends, με το ντεμπούτο άλμπουμ τους Giallo να κυκλοφορεί τον περασμένο Μάιο. Παράλληλα, εργάστηκε στον τομέα του sound design για τηλεόραση, κινηματογράφο και video games.

Αιτία θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο μια ανάρτηση στο Instagram από τη Laura Pleasants, κιθαρίστα των γεωργιανών psychedelic sludge metallers Kylesa, υποδηλώνει ότι ο Blickle αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Όλοι νομίζαμε ότι το είχες ξεπεράσει», έγραψε. «Γαμώτο, είχαμε κανονίσει να βρεθούμε όταν θα γύριζα από την περιοδεία. Έφυγες πολύ νωρίς, φίλε μου. Χαίρομαι που είσαι πλέον σε ειρήνη και δεν πονάς άλλο. Όλη μου η αγάπη σε εσένα».