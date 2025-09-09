Οι Guided By Voices επιστρέφουν με νέο άλμπουμ "Thick Rich and Delicious"

«Είμαι μαθητής των hooks», εξηγεί ο Bob Pollard. «Αυτού του τέλειου συνδυασμού στίχου και ακόρντου που σου δίνει εκείνο το ρίγος στη ραχοκοκαλιά». Οι Guided By Voices – Robert Pollard, Doug Gillard, Bobby Bare Jr., Mark Shue και Kevin March – ηχογράφησαν το νέο LP στο Μπρούκλιν, με παραγωγή και μίξη από τον Travis Harrison.

Το άλμπουμ συνδυάζει καινούρια τραγούδια με ακυκλοφόρητα «διαμάντια» από τα πρώτα χρόνια της μπάντας, ενώ το ρεφρέν του "Oxford Talawanda" βασίζεται σε ένα hook που ο Pollard τραγουδά σχεδόν σε όλη του τη ζωή. Οι ηχογραφήσεις έγιναν ζωντανά, κατευθείαν σε ταινία, με ελάχιστα overdubs, ενώ τα δεύτερα φωνητικά από τους Bobby Bare Jr. και Pollard (τους αποκαλούμενους "The Self-Righteous Bros") προσθέτουν μια ιδιαίτερη υφή στον ήχο.

Οι Guided By Voices ξεκίνησαν το 1983 στο Ντέιτον του Οχάιο, ως ένα μάλλον "μπακαλοσυγκρότημα" του ακούραστου Robert Pollard, που τότε ήταν ακόμα δάσκαλος δημοτικού. Για χρόνια ηχογραφούσαν σχεδόν αποκλειστικά σε κασέτες, μέσα σε υπόγεια και γκαράζ, δημιουργώντας έναν ιδιότυπο συνδυασμό lo-fi αισθητικής, power pop μελωδιών και θορυβώδους indie rock.

Το breakthrough ήρθε τη δεκαετία του ’90 με δίσκους όπως το Bee Thousand (1994) και το Alien Lanes (1995), που θεωρούνται σήμερα κλασικά του αμερικανικού indie. Η μπάντα έγινε γνωστή για την πληθωρική παραγωγικότητα του Pollard: αμέτρητα άλμπουμ, EPs και singles, με αφοπλιστικά πιασάρικα hooks και στίχους που ισορροπούν ανάμεσα στο παράλογο και το ποιητικό.

Παρά τις συνεχείς αλλαγές στη σύνθεση, οι Guided By Voices παρέμειναν ενεργοί σε κάθε δεκαετία, επηρεάζοντας ολόκληρη την indie σκηνή από τους Pavement έως τους The Strokes. Σήμερα συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό, με τον Pollard να παραμένει η αεικίνητη ψυχή τους, αποδεικνύοντας ότι το rock’n’roll μπορεί να παραμένει DIY, απρόβλεπτο και ανεξάντλητο.