Η james K και η διαδρομή μιας δεκαετίας πειραματικής ποπ

Η james K επιστρέφει με νέο άλμπουμ με τίτλο Friend, που μόλις κυκλοφόρησε ψηφιακά και σε βινύλιο από την AD 93. To άλμπουμ έρχεται έπειτα από μια σειρά singles όπως τα "Hypersoft Lovejinx Junkdream", "Blinkmoth (July Mix)", "Play", "Doom Bikini" και "Idea.2". Γραμμένο και ηχογραφημένο ανάμεσα σε Νέα Υόρκη και Μόντρεαλ, το Friend περιλαμβάνει συνεργασίες με DJ, Francis Latrielle, Ben Bondy, Patrick Holland, Hank Jackson και Adam Feingold.

Από τις 21 Σεπτεμβρίου στο Making Time Festival στη Φιλαδέλφεια, η james K θα ξεκινήσει περιοδεία για το Friend με στάσεις σε Νέα Υόρκη, Σικάγο, Λος Άντζελες, Σιάτλ και άλλες πόλεις, ενώ στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Friend συμπυκνώνει σχεδόν μια δεκαετία δημιουργίας: ένα σώμα διαισθητικής μουσικής που βρίσκει εδώ πιο ακριβή και ελεγχόμενη φόρμα. Σαν μνήμες που ανασύρονται αργά στην επιφάνεια, τα κομμάτια της james K ισορροπούν ανάμεσα στην υφή, την αμεσότητα και την καθαρότητα της φωνής της, δημιουργώντας ηχοτοπία που αποτυπώνουν την ιστορία της καλλιτεχνικής της διαδρομής.

Η μουσική της james K περιλαμβάνει το ντεμπούτο Rum EP (2013), το PET (She Rocks!/Dial), το Random Girl (Incienso) και το Lullaby Scorpio (AD 93). Στη διαδρομή της έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Moin, Fergus Jones + Huerco S., Priori, Yves Tumor, Drew McDowall, LEYA και πολλούς άλλους.

Αν και γεννημένη και μεγαλωμένη στη Νέα Υόρκη, η καλλιτεχνική της «οικολογία» εκτείνεται πολύ πέρα από τα σύνορα. Στις διεθνείς της εμφανίσεις περιλαμβάνονται φεστιβάλ όπως Dekmantel, Sustain Release, Mutek, iii Points, ενώ έχει μοιραστεί τη σκηνή με σημαντικά ονόματα όπως James Ferraro, Robert Aiki Aubrey Lowe, Morton Subotnick, Nick Leon, Arushi Jain, Malibu και Priori.