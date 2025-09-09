Πληροφορίες

H Olivia Rodrigo κυκλοφορεί τις Cure διασκευές από το Glastonbury και νέο live άλμπουμ

Η Olivia Rodrigo κυκλοφόρησε τις ζωντανές εκτελέσεις των “Friday I’m in Love” και “Just Like Heaven”, σε συνεργασία με τον Robert Smith των Cure, από το Live From Glastonbury της BBC Recordings.

Olivia Rodrigo
Avopolis Team

Η Olivia Rodrigo κυκλοφόρησε χθες δύο κομμάτια από το Live From Glastonbury, ηχογραφημένα από το BBC Recordings και διαθέσιμα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: το "Friday I’m in Love" και το "Just Like Heaven", τα οποία παρουσίασε στη σκηνή μαζί με τον Robert Smith των Cure. Τα καθαρά έσοδα από τις ερμηνείες των κλασικών τραγουδιών των Cure θα διατεθούν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Μπορείτε να δείτε την εμφάνισή της στο Glastonbury με το "Friday I’m in Love" ήδη στο YouTube.

Τον περασμένο μήνα η Rodrigo αποκάλυψε το GUTS World Tour Book, μια πολυτελή έκδοση που λειτουργεί σαν backstage ημερολόγιο της περιοδείας του 2024, με φωτογραφίες από τους Paula Busnovetsky, Miles Leavitt, Jesse DeFlorio, Rahul Bhatt και Jess Gleeson. Το σκληρόδετο βιβλίο των 100+ σελίδων περιλαμβάνει χρονολόγιο της επιτυχίας του GUTS και της περιοδείας που ακολούθησε, αναλυτικό πρόγραμμα, setlist, εικόνες από special guests και fans, λεπτομέρειες για το stage και το video design, καθώς και προσωπικό σημείωμα της ίδιας της Olivia. Μαζί έρχονται αποκλειστικά extras: διπλής όψης αφίσα, trading cards και αυτοκόλλητα.

Οι fans μπορούν ήδη να κάνουν pre-order το άλμπουμ Live From Glastonbury (A BBC Recording), που καταγράφει το headline set της Rodrigo στο φημισμένο φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου. Το βινύλιο θα κυκλοφορήσει σε δύο συλλεκτικές εκδόσεις, magenta και periwinkle, αποκλειστικά μέσω D2C.

 

