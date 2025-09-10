Τα νέα τραγούδια των SPEED γεννήθηκαν από την απώλεια και το πένθος

Οι Αυστραλοί χαρντκοράδες SPEED ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο All My Angels, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου από τις Flatspot/Last Ride Records. Ηχογραφήθηκε, μιξαρίστηκε και έγινε η παραγωγή του από τον Elliott Gallart στα Chameleon Studios, και βρίσκει τη μπάντα να καταθέτει τη δική της οδυνηρή εμπειρία πάνω στην απώλεια τριών στενών φίλων τα τελευταία χρόνια. Γεγονότα που προκάλεσαν βαρύ πλήγμα στην κοινότητά τους, αλλά με τον χρόνο μετατράπηκαν σε μουσική: τρία κομμάτια που μιλούν για το πένθος, τιμούν τη μνήμη των χαμένων και αποτελούν, όπως λένε οι ίδιοι, το πιο σκληρό και δυνατό υλικό τους μέχρι σήμερα. Την ανακοίνωση συνοδεύει το νέο βίντεο για το "Peace", σε σκηνοθεσία Thomas Elliott.

Στις 15 Σεπτεμβρίου οι SPEED ξεκινούν περιοδεία στη Βόρεια Αμερική ως support στους Turnstile, μαζί με τους Amyl & The Sniffers, Mannequin Pussy, Blood Orange και Jane Remover σε επιλεγμένες εμφανίσεις. Στις 25 Οκτωβρίου θα γιορτάσουν την κυκλοφορία του EP με μια ειδική συναυλία στο roller rink Xanadu στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, παρέα με τους End It και MSPAINT. Από εκεί, η μπάντα πετάει για Ευρώπη, όπου θα δώσει έντεκα συναυλίες ως support στους Malevolence, μαζί με τους Dying Wish και Psycho-Frame.

Για τους στίχους, ο frontman Jem Siow εξηγεί: «Τρεις από τους πιο κοντινούς μας φίλους πέθαναν μέσα σε 18 μήνες – αλλά μέσα σε αυτή την καταστροφή ένιωσα να με πλημμυρίζει μια απροσδόκητη διαύγεια και γαλήνη. Γιατί, παρά το χάος των ερωτημάτων “γιατί” και “πώς”, η πιο καθαρή αίσθηση ηρεμίας βρισκόταν στη βεβαιότητα πως ο χρόνος που μοιραστήκαμε και επενδύσαμε ο ένας στον άλλον είχε θεμέλιο την ακατέργαστη ειλικρίνεια και την άνευ όρων αγάπη. Οι ζωές τους ήταν σύντομες, αλλά ξέρω ότι τις ζήσαμε με ουσία και πρόθεση. Αυτό μας έδωσε μεγαλύτερο νόημα και σκοπό όσο ακόμα υπάρχουμε. Αυτή η ηρεμία και η συγκέντρωση υπάρχουν σαν ένα όπλο κοφτερό και καλοακονισμένο στη διάθεσή μου – έτοιμο να αντιμετωπίσει με ακρίβεια και πρόθεση τα εμπόδια της ζωής. Κι αυτό δεν θα υπήρχε χωρίς τη διαδικασία της απώλειας».