Joy Orbison: Νέο single "play it again" από τη XL Recordings

Ο Joy Orbison κυκλοφόρησε το νέο single "play it again". Το κομμάτι βγαίνει σήμερα μέσω της XL Recordings και βρίσκει τον καλλιτέχνη να αντλεί έμπνευση από την αγάπη του για το New Wave των 80s και την electronica των 90s, επανεκκινώντας τα για το 2025 και τοποθετώντας τα σε ένα ενδιάμεσο μουσικό τοπίο, ανάμεσα στην εσωτερικότητα των ακουστικών και στους ρυθμούς της πίστας. Με μια αλλοιωμένη, μάντρα-όπως φωνητική γραμμή, το single δείχνει τον Joy Orbison (κατά κόσμον Peter O’Grady) να βυθίζεται ακόμα πιο έντονα στη προσωπική, ανθρώπινη διάσταση του ήχου του — κάτι που ξεδίπλωσε για πρώτη φορά ολοκληρωμένα στο ντεμπούτο του still slipping vol. 1 (2021), και πρόσφατα εξερεύνησε με το “Bastard”, τη συνεργασία του για το 2025 με τον underground ράπερ Joe James.

Ο Joy Orbison για το "play it again": «Το "play it again" ξεκίνησε στο Λονδίνο, αλλά πραγματικά άρχισε να παίρνει μορφή όταν βρέθηκα στο Σαν Φρανσίσκο. Εκείνο το ταξίδι ήταν αξέχαστο. Με φώναξαν τελευταία στιγμή στο Portola για να αντικαταστήσω έναν άλλο καλλιτέχνη και τελικά έπαιξα σε πολύ περισσότερο κόσμο απ’ ό,τι περίμενα. Η μουσική μου απέχει πολύ από τον Stockhausen, αλλά εξακολουθεί να με ξαφνιάζει όταν παίζω για τόσους πολλούς ανθρώπους σε τόσο μεγάλους χώρους. Το υπόλοιπο ταξίδι το πέρασα δουλεύοντας κομμάτι-κομμάτι το "play it again". Έγραψα κάποια synths στα Empire Studios στο Σαν Φρανσίσκο, και νομίζω τα drums ολοκληρώθηκαν στην πτήση της επιστροφής, χωμένος στους αγκώνες μέσα σε εκείνα τα μικρά μπουκαλάκια κρασί και τα φρεσκοαγορασμένα υπνωτικά.

Αυτό το κομμάτι θα αποτελέσει μέρος ενός μεγαλύτερου πρότζεκτ, αλλά δεν άντεχα άλλο να περιμένω μέχρι να δέσει όλο αυτό (δικό μου λάθος). Ήθελα απλά πολύ να το βγάλω προς τα έξω. Εκεί βρίσκεται το μυαλό μου αυτή τη στιγμή — και έρχεται κι άλλο».