Ένα ναυάγιο, τρεις επιζώντες και αποκαλυπτικά οράματα στο νέο άλμπουμ των Mountain Goats

Οι Mountain Goats θα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ Through This Fire Across From Peter Balkan στις 7 Νοεμβρίου. Σήμερα μοιράζονται το πρώτο single, "Armies of the Lord". Το συγκρότημα θα ξεκινήσει περιοδεία για την προώθηση του δίσκου στις 17 Σεπτεμβρίου από την Ατλάντα, GA. Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβε ο πολυοργανίστας των Mountain Goats Matt Douglas, ενώ συμμετέχουν ο Tommy Stinson των The Replacements, η άρπιστα Mikaela Davis, ο ηθοποιός Lin-Manuel Miranda και ο μπασίστας της μπάντας Cameron Ralston.

Ο John Darnielle, μουσικός και συγγραφέας και ψυχή των Mountain Goats, εξηγεί: «Ήμασταν δεκαέξι άντρες σε ένα αλιευτικό, αλλά μόνο τρεις επέζησαν της καταιγίδας, και ένας από αυτούς αγνοείται και θεωρείται νεκρός. Αυτό μας αφήνει εμένα και τον Peter Balkan, του οποίου η υγεία καταρρέει καθώς οι αποκαλυπτικές του οπτασίες διαλύονται μέσα στο αφρισμένο κύμα της ακτής».

Οι Mountain Goats αναφέρουν στο ΔΤ με υπερηφάνεια πως το Through This Fire Across From Peter Balkan είναι μια ιστορία στιγμιαίων οραμάτων μακριά από τον κόσμο. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου 2025 από την Cadmean Dawn Records, τη δική τους δισκογραφική. Αντλώντας έμπνευση από τον αινιγματικό του τίτλο, το άλμπουμ αφηγείται την ιστορία ενός μικρού πληρώματος που ναυαγεί σε ένα έρημο νησί, όπου τρεις επιζώντες —ένας ανώνυμος αφηγητής, ο καπετάνιος Peter Balkan, και ο Adam— στοιχειώνονται από λιγοστούς πόρους και αποκαλυπτικές οράσεις. Είναι ιστορίες επιβίωσης και ερημιάς, σκληρότητας και τρυφερότητας, σοφίας κερδισμένης με κόπο και ανεξάντλητης συμπόνιας. Με μυθιστορηματικές λεπτομέρειες και κραυγές χωρίς λόγια που ξεπερνούν τη γλώσσα, πρόκειται για τραγούδια-σήμα κατατεθέν των Mountain Goats, που βαθαίνουν ακόμη περισσότερο ένα ξεχωριστό έργο τριών και πλέον δεκαετιών.