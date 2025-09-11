Πληροφορίες

Wolf Alice: Νέο βίντεο για το "Just Two Girls" με τη Lucy Boynton

Η Ellie Rowsell αντλεί έμπνευση από τα δείπνα με τις φίλες της και το συγκρότημα χαρίζει ένα βίντεο γεμάτο γέλια, τρυφερότητα και την πρωταγωνιστική παρουσία της Lucy Boynton.

Wolf Alice
Avopolis Team

Δύο κορίτσια συναντιούνται σ’ ένα μπαρ, ένα γέλιο αρκεί για να πυροδοτήσει μια γλυκιά αναστάτωση στο εστιατόριο. Δεν υπάρχουν έγνοιες, προβλήματα, ερωτηματικά, μόνο η στιγμή, η σύνδεση, η φιλία που κάνει τον κόσμο να φαίνεται πιο απλός. Αυτή είναι η καρδιά του "Just Two Girls", του νέου single των Wolf Alice, που μόλις απέκτησε το δικό του βίντεο.

Μετά την κατάκτηση της κορυφής των UK Albums Charts με το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους The Clearing —που χρειάστηκε λιγότερο από επτά μέρες για να φτάσει στο Νο.1 και ήδη προτάθηκε για τα Mercury Prize Awards— το ιδιαίτερα αγαπητό και στην Ελλάδα ροκ κουαρτέτο επιστρέφει με μια οπτικοποίηση αφιερωμένη στις γυναικείες φιλίες. Το τραγούδι λειτουργεί σαν ερωτική επιστολή στη δύναμη της σύνδεσης, στην ανιδιοτελή αγάπη για την καλύτερή σου φίλη, την «αδελφή ψυχή», τη συνοδοιπόρο της ζωής.

Η Ellie Rowsell εξηγεί πως η έμπνευση ήρθε μέσα από δείπνα με φίλες: «Παρατήρησα πόσο συχνά έλεγα "Ω Θεέ μου, έχεις δίκιο!" και πόσο σπουδαίο είναι το πόσα μαθαίνω μέσα από αυτές τις συζητήσεις. Είναι μια περίοδος που σκέφτομαι πολλά, ακόμα και την εμφάνιση. Αυτά είναι πράγματα που μοιράζεσαι με τις φίλες σου και ξαφνικά δεν νιώθεις τόσο χάλια γι’ αυτά. Ένιωσα ότι άξιζε να υπάρχει ένα τραγούδι γι’ αυτό».

Το βίντεο σκηνοθέτησε ο Colin Solal Cardo με χορογραφία του Ryan Heffington (που είχαν συνεργαστεί ξανά στο "Bloom Baby Bloom"), ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται η Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody, The Politician). Το αποτέλεσμα είναι μια τρυφερή και παιχνιδιάρικη αποτύπωση της φιλίας, που ενώνει την αφήγηση του συγκροτήματος με την αμεσότητα του σινεμά.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Wolf Alice

Wolf Alice: Νέο βίντεο για το "Just Two Girls" με τη Lucy Boynton

Η Ellie Rowsell αντλεί έμπνευση από τα δείπνα με τις φίλες της και το συγκρότημα χαρίζει ένα...
Mountain Goats

Ένα ναυάγιο, τρεις επιζώντες και αποκαλυπτικά οράματα στο νέο άλμπουμ των Mountain Goats

Στο "Through This Fire Across From Peter Balkan" η μπάντα υφαίνει ιστορίες επιβίωσης, τρυφερότητας και καταστροφής,...
Joy Orbison

Joy Orbison: Νέο single "play it again" από τη XL Recordings

Το νέο πανέμορφο single του Βρετανού παραγωγού επανεκκινεί το New Wave και την electronica για το...

Featured

10 τραγούδια 80s

10 τραγούδια που κάνουν τα 80s να κοκκινίζουν από ντροπή

Ήταν η δεκαετία του MTV, του spandex και των μαλλιών με λακ. Μια εποχή που μας χάρισε...
Brian Jackson

Peace go with you, Brian

Από συνοδοιπόρος, πρωταγωνιστής. Το αναγκαίο comeback του Brian Jackson.
System Of A Down

System Of A Down, Queens Of The Stone Age και Acid Bath σε ευρωπαϊκή περιοδεία-φωτιά το καλοκαίρι του 2026

Οι System Of A Down, ένα από τα πιο εμβληματικά σχήματα της alternative/nu metal σκηνής,...

Best of Network