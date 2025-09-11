Wolf Alice: Νέο βίντεο για το "Just Two Girls" με τη Lucy Boynton

Δύο κορίτσια συναντιούνται σ’ ένα μπαρ, ένα γέλιο αρκεί για να πυροδοτήσει μια γλυκιά αναστάτωση στο εστιατόριο. Δεν υπάρχουν έγνοιες, προβλήματα, ερωτηματικά, μόνο η στιγμή, η σύνδεση, η φιλία που κάνει τον κόσμο να φαίνεται πιο απλός. Αυτή είναι η καρδιά του "Just Two Girls", του νέου single των Wolf Alice, που μόλις απέκτησε το δικό του βίντεο.

Μετά την κατάκτηση της κορυφής των UK Albums Charts με το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους The Clearing —που χρειάστηκε λιγότερο από επτά μέρες για να φτάσει στο Νο.1 και ήδη προτάθηκε για τα Mercury Prize Awards— το ιδιαίτερα αγαπητό και στην Ελλάδα ροκ κουαρτέτο επιστρέφει με μια οπτικοποίηση αφιερωμένη στις γυναικείες φιλίες. Το τραγούδι λειτουργεί σαν ερωτική επιστολή στη δύναμη της σύνδεσης, στην ανιδιοτελή αγάπη για την καλύτερή σου φίλη, την «αδελφή ψυχή», τη συνοδοιπόρο της ζωής.

Η Ellie Rowsell εξηγεί πως η έμπνευση ήρθε μέσα από δείπνα με φίλες: «Παρατήρησα πόσο συχνά έλεγα "Ω Θεέ μου, έχεις δίκιο!" και πόσο σπουδαίο είναι το πόσα μαθαίνω μέσα από αυτές τις συζητήσεις. Είναι μια περίοδος που σκέφτομαι πολλά, ακόμα και την εμφάνιση. Αυτά είναι πράγματα που μοιράζεσαι με τις φίλες σου και ξαφνικά δεν νιώθεις τόσο χάλια γι’ αυτά. Ένιωσα ότι άξιζε να υπάρχει ένα τραγούδι γι’ αυτό».

Το βίντεο σκηνοθέτησε ο Colin Solal Cardo με χορογραφία του Ryan Heffington (που είχαν συνεργαστεί ξανά στο "Bloom Baby Bloom"), ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται η Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody, The Politician). Το αποτέλεσμα είναι μια τρυφερή και παιχνιδιάρικη αποτύπωση της φιλίας, που ενώνει την αφήγηση του συγκροτήματος με την αμεσότητα του σινεμά.