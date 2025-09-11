AFI: Σκοτεινή στροφή με το "Holy Visions" πριν το νέο άλμπουμ τον Οκτώβριο

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες οι AFI κινούνται σε μόνιμη κατάσταση μετάλλαξης. Κανένα άλμπουμ δεν μοιάζει με το προηγούμενο, κάθε φορά μια νέα εκδοχή τους εμφανίζεται από το σκοτάδι. Το επόμενο κεφάλαιο έρχεται στις 3 Οκτωβρίου μέσω της Run For Cover Records, με τίτλο Silver Bleeds The Black Sun…, και συνεχίζει αυτή την παράδοση, επαναφέροντας όμως ταυτόχρονα το φάντασμα ενός ήχου που πάντα κουβαλούσαν μέσα τους.

Η πιο πρόσφατη αποκάλυψη αυτής της φάσης είναι το νέο video "Holy Visions", σε σκηνοθεσία Gilbert Trejo. Εδώ οι AFI κινούνται σε post-punk και gothic rock μονοπάτια, με αναφορές σε Killing Joke, The Sisters of Mercy, The Cure και The Chameleons. Ο Hunter Burgan χτίζει με το μπάσο του ένα παλλόμενο υπόστρωμα που θυμίζει Cure να παλεύουν με τους Comsat Angels, ενώ η κιθάρα του Jade Puget υψώνεται με ένα από τα πιο εντυπωσιακά riff που έχουμε ακούσει φέτος στο είδος. Τα τύμπανα του Adam Carson δίνουν ρυθμό σχεδόν τελετουργικό αλλά και χορευτικό, οδηγώντας τον Davey Havok σε μια ερμηνεία γεμάτη ένταση και μυσταγωγία.

Το clip λούζεται σε μωβ αποχρώσεις, εναλλάσσοντας εικόνες από βωμούς, λάμες και τελετουργικές κινήσεις, με τον Havok να εμφανίζεται ταυτόχρονα σαν ιεροκήρυκας και μετανοημένος. Όπως λέει και ο ίδιος: «Το "Holy Visions" είναι η τέλεια οπτική μετάφραση του κομματιού».

Με το Silver Bleeds The Black Sun…, οι AFI θέλουν να μας πουν για άλλη μια φορά ότι η δική τους εξέλιξη δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή, αλλά σχεδόν βιολογική ανάγκη, μια διαρκής μεταμόρφωση που κρατά το συγκρότημα ζωντανό και απρόβλεπτο.