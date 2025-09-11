Oι σκοτεινοί Talk To Her επιστρέφουν με νέο άλμπουμ τον Οκτώβριο

Η ιταλική post-punk μπάντα Talk To Her ανακοινώνει την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της με τίτλο Pleasure Loss Desire, που θα βγει στις 30 Οκτωβρίου μέσω Shyrec και Icy Cold Records. Το πρώτο single "PLD" είναι ήδη διαθέσιμο, συνοδευόμενο από το επίσημο video σε σκηνοθεσία του Daniel Bagolin.

Οι Talk To Her σχηματίστηκαν το 2015, κουβαλώντας στις αποσκευές τους μια αγάπη για το post-punk revival, την indie rock και την ηλεκτρονική μουσική. Το πρώτο τους EP Home (2018) αποκάλυψε αμέσως το δημιουργικό τους δυναμικό, ενώ το ντεμπούτο άλμπουμ Love Will Come Again (κυκλοφόρησε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2020) εδραίωσε τη φήμη τους ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα σχήματα της ευρωπαϊκής σκηνής. Με παραγωγό τον Matteo Scarpa (Kill Your Boyfriend), το άλμπουμ διερευνούσε τη δύναμη του έρωτα όχι ως υπόσχεση, αλλά ως αναπόδραστη δύναμη — για το καλύτερο ή για το χειρότερο.

Με το Pleasure Loss Desire οι Talk To Her συνεχίζουν την εξερεύνηση αυτής της σκοτεινής λυρικότητας, πλέκοντας ήχους που συνδυάζουν τον χορευτικό παλμό με την ένταση του post-punk και την ατμοσφαιρική μελαγχολία της indie pop. Το νέο τους κεφάλαιο έρχεται να επιβεβαιώσει πως η μπάντα δεν φοβάται να ακουμπήσει τα πιο σκοτεινά και αντιφατικά συναισθήματα, μετατρέποντάς τα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική εμπειρία, που ναι μεν δανείζεται από τις μουσικές των 80s, αλλά δεν αντιγράφει με βαρετό τρόπο την σκοτεινή μανιέρα του darkwave.