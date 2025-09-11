Damned, GBH, Rancid και άλλοι punk ήρωες τιμούν τους Motörhead σε tribute συλλογή

Έρχεται το Killed By Deaf: A Punk Tribute To Motörhead — 14 κομμάτια, με συμμετοχές από Pennywise, The Casualties, GBH και μέχρι και συνεργασία των The Damned με τους ίδιους τους Motörhead. Κυκλοφορεί 31 Οκτωβρίου, ανήμερα του Halloween. Στημένο για να ξαναζήσουμε το χάος, μέσα από πανκ διασκευές στα πιο εμβληματικά hits του συγκροτήματος που έμαθε το metal να μιλάει punk.

Οι Motörhead γεννήθηκαν το ’75 από τον Lemmy, όταν τον πέταξαν έξω από τους Hawkwind. Έσκασαν την ώρα που το βρετανικό punk έπαιρνε φωτιά στα τέλη των 70s. Τους κολλούσαν τη στάμπα "heavy metal", αλλά ο Lemmy ποτέ δεν γούσταρε ταμπέλες, ένιωθε αδερφός με τους πάνκηδες και πάντα έλεγε ότι παίζει αγνό rock 'n' roll. Όπως είχε πει το 2005: «Βγήκαμε την ίδια εποχή με το punk. Στην αρχή μπερδεύτηκαν που είχαμε μαλλιά, αλλά ήταν αργά: τους είχαμε πιάσει. Από τότε όλα αυτά τα διαφορετικά κοινά έμαθαν να ζουν μαζί. Ακόμα και σήμερα, γέμουμε τις συναυλίες μας με πάνκηδες».

Κι όπως θύμισε ο Lars Ulrich (Metallica) το 2020: «Όλοι τους, punks, skinheads, metalheads, alternative kids, όλοι έκαναν σαν τρελοί να ακούσουν Motörhead. Την εποχή που όλα ήταν συμμορίες και διαχωρισμοί, οι Motörhead ήταν το πρώτο γκρουπ που γκρέμισε τους τοίχους και μάζεψε όλο τον κόσμο σε ένα pit». Γιατί, οι Motörhead δεν ήταν απλώς μια heavy μπάντα. Ήταν το σημείο που το punk και το metal έσπαγαν τα σύνορα. Και τώρα οι punk ήρωες τούς επιστρέφουν τη χάρη.

Έτσι, καθόλου τυχαία, το μοναδικό μη-Motörhead κομμάτι στο Killed By Deaf είναι μια ακυκλοφόρητη μέχρι τώρα, καταιγιστική διασκετή του "Neat Neat Neat" των Damned, από τη συνεργασία τους με τον Lemmy το 2002. Ένα κομμάτι-γέφυρα που επισφραγίζει για ακόμη μια φορά το αλληλένδετο του punk και του θρυλικού power trio.

Aυτό είναι το playlist της συλλογής:

01. PENNYWISE - Ace of Spades

02. RANCID - Sex & Death

03. THE BRONX - Over The Top

04. LAGWAGON - Rock ‘N' Roll

05. FEAR - The Chase Is Better Than The Catch

06. GBH - Bomber

07. MURPHY'S LAW - Stay Clean

08. SLAUGHTERHOUSE - Love Me Like A Reptile

09. THE CASUALTIES - The Hammer

10. ANTI-NOWHERE LEAGUE - Born To Raise Hell

11. LOVE CANAL - Voices In The Sky

12. SOLDIERS OF DESTRUCTION - Overkill

13. WISDOM IN CHAINS - Iron Fist

14. MOTÖRHEAD & THE DAMNED - Neat Neat Neat