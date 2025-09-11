Πληροφορίες

Οι Twisted Sister θα γιορτάσουν την 50η τους επέτειο με παγκόσμια περιοδεία το 2026

Ο Dee Snider και η ιστορική μπάντα του ανακοινώνουν την επιστροφή τους στη σκηνή, πενήντα χρόνια μετά την ίδρυσή τους, με επετειακές συναυλίες που θα τιμήσουν τη διαχρονική τους κληρονομιά στο hard rock και το heavy metal.

Twisted Sister
Avopolis Team

Αν αντέχεις να φοράς μακιγιάζ πιο βαρύ κι από εκείνο της μάνας σου στα ’80s και να φωνάζεις «WE STILL WANNA ROCK!!» πενήντα χρόνια μετά, τότε ναι, είσαι για να φεύγεις να δεις τους Twisted Sister. Ο Dee Snider δήλωσε με όλο το γνωστό του δράμα: «Αν είσαι αρκετά τυχερός ώστε να είσαι σε μια μπάντα που ακόμα θέλουν να δουν μετά από μισό αιώνα, πώς να πεις όχι;» Και κάπως έτσι, το 2026, οι Twisted "Fucking" Sister θα ξαναβγούν στον δρόμο, γιατί προφανώς δεν χόρτασαν ακόμα.

Ο κιθαρίστας Jay Jay French μιλάει για την επανένωση της μπάντας και γυρνάει το χρόνο πίσω, στο 1976 και σε ένα μπαρ με το αριστουργηματικό όνομα The Turtleneck Inn στη Νέα Υόρκη: «Στεκόμασταν ώμο με ώμο σχεδόν πέντε δεκαετίες, αλλάξαμε μέλη, παίξαμε χιλιάδες συναυλίες και φτάσαμε σε ένα ορόσημο που κάποτε φαινόταν αδύνατο: 50 χρόνια!» Ναι, το "Forever Twisted" μπορεί να ακούγεται σαν νέο slogan για μπλουζάκι, αλλά οι τύποι το εννοούν.

Ο Eddie Ojeda, από την άλλη, το πάει πιο λιτά: «Πενήντα χρόνια μετά, και οι Twisted Sister είναι ακόμα το soundtrack κάθε επαναστάτη με αιτία». Κι εδώ γελάμε όλοι, γιατί ξέρουμε πόσοι «επαναστάτες» έκαναν headbanging στο "We’re Not Gonna Take It" πριν πάνε να πιάσουν δουλειά σε τράπεζες.

Μετά τον θάνατο του A.J. Pero το 2015, η μπάντα είχε αποχαιρετήσει το κοινό της το 2016 με τον Mike Portnoy στα drums. Ξαναβρέθηκαν για μια εμφάνιση το 2023 στην Καλιφόρνια για την εισαγωγή τους στο Metal Hall of Fame. Και τώρα, χωρίς να ξέρουμε καν αν θα είναι στο lineup ο Mark “The Animal” Mendoza ή ποιος θα χτυπάει τα τύμπανα, ετοιμάζονται για το μεγάλο comeback.

Αν σκεφτούμε ότι το Stay Hungry του ’84 έγινε τριπλά πλατινένιο στις ΗΠΑ, τότε ναι, μάλλον υπάρχει ακόμα κοινό να τραγουδήσει "I Wanna Rock" και να το εννοεί. Οι ημερομηνίες της επετειακής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε, ξεκινήστε και βγάλτε το eyeliner από το ντουλάπι.

 

 

 

