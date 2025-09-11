Coach Party και Black Honey στήνουν το δικό τους "Disco Dream"

Οι Coach Party ξαναχτυπούν με νέο single, "Disco Dream", παρέα με την Izzy Bee Phillips των Black Honey. Το κομμάτι θα βρίσκεται στο επερχόμενο άλμπουμ Caramel που σκάει στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 από τη Chess Club Records.

Η Jess Eastwood το λέει όπως είναι: «Το "Disco Dream" είναι μια σόλο εξέγερση που το μόνο που γουστάρει είναι να βγει στην πίστα. Είναι οργή που χορεύεται, για το πώς να αγκαλιάζεις τη μοναξιά και να τη κάνεις δική σου. Ύμνος αυτοαγάπης αλλά και αυτοκαταστροφής, τόσο πεισματάρικος στο να σταθείς μόνος σου που τελικά διώχνεις τους πάντες. Θέλαμε να είναι άγριο, λίγο σπασμένο και τελείως unapologetic».

Η Izzy Bee Phillips από την άλλη παραδέχεται: «Λάτρεψα τη συνεργασία με τους Coach Party· έχουν φοβερή δυναμική και είμαι φαν του πόσο layered είναι ο ήχος τους. Το concept της μοναχικής γιορτής με αγγίζει – το νιώθω». Όλα καλά, λοιπόν, γιατί το κομμάτι σπέρνει.

Οι Coach Party είναι η Jess Eastwood (φωνητικά-μπάσο), η Steph Norris (κιθάρα), ο Joe Perry (κιθάρα) και ο Guy Page (ντραμς). Έχουν ήδη μοιραστεί σκηνές με Queens Of The Stone Age, Royal Blood και Wet Leg, κι αν το "Disco Dream" είναι δείγμα, τότε το Caramel θα είναι μια βόμβα φτιαγμένη για ιδρωμένες σκηνές και ουρλιαχτά.