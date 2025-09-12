Οι Gorillaz επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "The Mountain" – Κυκλοφορεί τον Μάρτιο του 2026

Οι Gorillaz θα κυκλοφορήσουν ένα ολοκαίνουργιο στούντιο άλμπουμ με τίτλο The Mountain στις 20 Μαρτίου 2026, το πρώτο στο νέο δικό τους label, KONG. Το πρώτο single, "The Happy Dictator" με τους Sparks, κυκλοφορεί σήμερα. Η περιοδεία The Mountain Tour θα ξεκινήσει από το Μάντσεστερ στις 21 Μαρτίου 2026, με σταθμούς σε Μπέρμιγχαμ, Γλασκώβη, Λιντς, Κάρντιφ, Νότιγχαμ, Λίβερπουλ, Μπέλφαστ και Δουβλίνο· ενώ θα κορυφωθεί με μια μοναδική headline εμφάνιση στο Tottenham Hotspur Stadium του Λονδίνου το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, με support τους Sparks και τον Trueno.

Το The Mountain περιλαμβάνει συμμετοχές των: Ajay Prasanna, Amaan & Ayaan Ali Bangash, Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Asha Puthli, Bizarrap, Black Thought, Gruff Rhys, IDLES, Jalen Ngonda, Johnny Marr, Kara Jackson, Omar Souleyman, Paul Simonon, Sparks, Trueno και Yasiin Bey· καθώς και τις φωνές φίλων και συνεργατών που έχουν φύγει από τη ζωή, όπως οι Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Dennis Hopper, Mark E Smith, Proof και Tony Existence.

Παραγωγή: Gorillaz, James Ford, Samuel Egglenton και Remi Kabaka Jr., μαζί με τον Bizarrap (Orange County). Οι ηχογραφήσεις έγιναν στα Studio 13 σε Λονδίνο και Devon, σε διάφορες τοποθεσίες στην Ινδία (Μουμπάι, Νέο Δελχί, Ρατζαστάν, Βαρανάσι), αλλά και σε Ασγκαμπάτ, Δαμασκό, Λος Άντζελες, Μαϊάμι και Νέα Υόρκη. Το άλμπουμ φιλοξενεί καλλιτέχνες που τραγουδούν σε πέντε γλώσσες: αραβικά, αγγλικά, χίντι, ισπανικά και γιορούμπα.

Το artwork του The Mountain φέρει την ξεχωριστή αλλά διαρκώς εξελισσόμενη υπογραφή του Jamie Hewlett, με μια σειρά από χειροποίητα σχέδια που αποτυπώνουν με λεπτομέρεια τον κόσμο των Gorillaz και τις εμπειρίες των Murdoc, Noodle, Russel και 2D στην Ινδία κατά την περίοδο δημιουργίας του νέου δίσκου. Θα κυκλοφορήσει τόσο ως βιβλίο όσο και ως συλλογή από εκτυπώσεις 12×12.

Σήμερα, οι Murdoc Niccals, Russel Hobbs, 2D και Noodle βρίσκονται στην Ινδία, έχοντας φτάσει στη Μουμπάι με τη βοήθεια τεσσάρων πλαστών διαβατηρίων που εξασφάλισε ο Murdoc μέσω μιας επαφής του στη Νέα Υόρκη. Το συγκρότημα έχει γυρίσει την πλάτη στη διεθνή pop σταρδομ, βυθισμένο πλέον στους ρυθμούς μιας μυστικιστικής μουσικής δημιουργίας, περιδιαβαίνοντας τα ορεινά τοπία αυτού που ονομάζουμε ζωή. Όπως δήλωσε ο ντράμερ των Gorillaz, Russel Hobbs: «Σαν διαστημική σκόνη είμαστε εδώ για πάντα, κι αυτό είναι πάρα πολύς χρόνος. Πρόκειται για ένα μουσικό διαλογισμό γεμάτο φως. Ένα ταξίδι της ψυχής, με beats…».