Οι Rolling Stones «σχεδόν έτοιμοι» με νέο άλμπουμ – Στα σκαριά και ευρωπαϊκή περιοδεία

Το θρυλικό συγκρότημα κυκλοφόρησε το 24ο στούντιο άλμπουμ του, το Hackney Diamonds, το 2023. Ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά τους μετά το A Bigger Bang του 2005, και τους χάρισε το βραβείο Best Rock Album στα Grammy του 2025.

Το Hackney Diamonds περιλάμβανε τις τελευταίες ηχογραφήσεις του ντράμερ του συγκροτήματος, Charlie Watts, που πέθανε το 2021. Στο δίσκο συμμετείχαν επίσης οι Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney και Stevie Wonder.

Το καλοκαίρι που πέρασε, αναφέρθηκε ότι οι Stones εργάζονταν πάνω στη συνέχεια του δίσκου εκείνου, ενώ σχεδίαζαν και μια νέα σειρά μεγάλων συναυλιών.

Σε συνέντευξή του για το νέο Rolling Stones τεύχος του Record Collector, ο ηθοποιός και παραγωγός Marlon Richards – γιος του κιθαρίστα Keith – ρωτήθηκε τι κάνει αυτό τον καιρό το συγκρότημα. «Είναι στην πόλη αυτή τη στιγμή, ηχογραφούν», απάντησε.

«Είναι στο Chiswick [Δυτικό Λονδίνο] ή κάπου εκεί κοντά· νομίζω πως είναι σχεδόν έτοιμοι. Ακόμα κρατούν αυτά τα παράλογα ωράρια: από το μεσημέρι μέχρι, ας πούμε, τις δύο το πρωί. Εγώ θα προτιμούσα να είμαι αλλού εκείνη την ώρα! Εκτός κι αν συμμετέχεις, είναι αρκετά βαρετό».

Όταν πιέστηκε για το τι ακριβώς ετοιμάζουν οι Stones, πρόσθεσε: «Υποθέτω ένα άλμπουμ – έχουν αρκετό υλικό που τους περίσσεψε από το προηγούμενο».

«Τους έδωσαν Grammy, οπότε τώρα έχουν ενθουσιαστεί: "Α, ναι – μπορούμε να κάνουμε κι άλλο τέτοιο! Έχουμε κι άλλα τέτοια αν θέλετε…". Νομίζω ετοιμάζουν το επόμενο».

Ο Richards αναφέρθηκε και στις φήμες για περιοδεία: «Νομίζω ότι σχεδιάζουν μια ευρωπαϊκή περιοδεία». Νωρίτερα φέτος, υπήρξαν αναφορές ότι οι Rolling Stones ακύρωσαν σχέδια για περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη λόγω ζητημάτων προγράμματος.