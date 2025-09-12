Η Καναδή νεράιδα Rachel Bobbitt μάς φέρνει ένα νέο άλμπουμ αιθέριας pop

Πληροφορίες

Rachel Bobbitt
Αφού μοιράστηκε τις πρώτες λεπτομέρειες για το νέο της άλμπουμ Swimming Towards the Sand που κυκλοφορεί στις 17 Οκτωβρίου από τη Fantasy Records, η Καναδή νεράιδα Rachel Bobbitt παρουσίασε ένα πρώτο τραγούδι με τίτλο "Hush". 

Το Swimming Towards the Sand ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες με τον παραγωγό Chris Coady (Beach House, Future Islands, DIIV), αλλά η ψυχή του είναι δεμένη με την παιδική ηλικία της Bobbitt στη Νέα Σκωτία. Γραμμένο ανάμεσα σε βάρδιες σε τηλεφωνικά κέντρα, δωμάτια ξενοδοχείων και σύντομες επιστροφές στο σπίτι, το άλμπουμ είναι ένας καθρέφτης της απώλειας, της κοριτσίστικης ηλικίας, της ενηλικίωσης, της μέθης του πρώτου έρωτα και της σύγχυσης που τον συνοδεύει.

Με σπουδές στην τζαζ και τη Φωνητική Παιδαγωγική στο Humber College του Τορόντο, περιοδείες με τους Men I Trust, Indigo de Souza και Blonde Redhead, και μια συνεχή μάχη να βρει τον δρόμο της μέσα στη μουσική βιομηχανία από τη βάση της στο Τορόντο, η Bobbitt φτάνει στο Swimming Towards the Sand με μια ακλόνητη αίσθηση σκοπού. Πρόκειται για έναν δίσκο που επιστρέφει στις ρίζες της με τη διαύγεια του βλέμματος, τη σοφία της εμπειρίας και τα μαθήματα αντοχής που μόνο ο χρόνος χαρίζει. Κοιτάζει πίσω με καθαρό και νοσταλγικό μάτι, και αναπλάθει τις μνήμες της αιθέριας pop μέσα από σύγχρονη και πιο κοφτερή φόρμα.

Σε αυτό το άλμπουμ, η Bobbitt χειρίζεται τη φωνή της (εκπαιδευμένη στην τζαζ) σαν κιθάρα ή πλήκτρο: στρώσεις αρμονιών που μοιάζουν σαν διάλογος με τον εαυτό της, για μια συγκινητική εξερεύνηση της απώλειας, της μνήμης, της κοριτσίστικης ηλικίας και της επιστροφής.

 

 

