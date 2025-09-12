Oι Everything But The Girl κυκλοφορούν νέο "Best Of" και χωράνε 40 χρόνια σε ένα άλμπουμ

Τέσσερις δεκαετίες μουσικής ιστορίας συμπυκνώνονται σε ένα άλμπουμ που μοιάζει να λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στο τότε και το τώρα. Οι Everything But The Girl ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός νέου best of με τον απόλυτα εύγλωττο τίτλο The Best of Everything But the Girl, που θα κυκλοφορήσει στις 14 Νοεμβρίου από τις Buzzin’ Fly και Chrysalis.

Το διπλό αυτό πορτρέτο σε 16 τραγούδια απλώνεται από τις πρώτες τους μέρες με το Night and Day μέχρι την πρόσφατη αναγέννησή τους με το Fuse. Μοιάζει σαν μια ματιά στο παρελθόν, σαν μια νέα αφήγηση γιατί όπως λέει και η αγαπημένη Tracey Thorn, «πάντα μας άρεσαν τα άλμπουμ που είχαν μια γρήγορη πλευρά και μια αργή πλευρά, οπότε σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε με τα "bangers" και να καταλήξουμε στις μπαλάντες».

Ο Ben Watt το τραβάει ακόμη βαθύτερα: «Με έναν τρόπο, το άλμπουμ παίζει ανάποδα στον χρόνο. Σου δίνει την αίσθηση ενός ταξιδιού από τα club στο μοναχικό δωμάτιο, μια πορεία που για εμάς είναι απόλυτα αληθινή. Και στο τέλος, βάζουμε δίπλα-δίπλα το σήμερα ("Run a Red Light") με το ξεκίνημά μας ("Night and Day").»

Έτσι, το The Best of Everything But the Girl πέρα από μια αναδρομή, είναι και ένα χρονικό που ξετυλίγει την ταυτότητα του ντουέτου: από τα μινιμαλιστικά bedsit τραγούδια των 80s, στην εκρηκτική clubland εποχή των 90s, κι από εκεί στο ώριμο, ηλεκτρονικό και βαθιά συναισθηματικό σήμερα. Είναι η ιστορία δύο καλλιτεχνών που δεν έπαψαν ποτέ να συνομιλούν με τον χρόνο και με το κοινό τους, με τη φωνή της Tracey και τη μουσική του Ben να λειτουργούν σαν δύο καθρέφτες που, εδώ και 40 χρόνια, αντανακλούν τις ζωές μας.

Το tracklist του άλμπουμ:

01 Missing (Todd Terry Remix)

02 Nothing Left to Lose

03 Tracey in My Room (Lazy Dog Bootleg Vocal Mix)

04 Walking Wounded

05 Single

06 Corcovado

07 Before Today

08 No Difference

09 Driving

10 Each and Every One

11 Rollercoaster

12 I Don’t Want to Talk About It

13 The Only Living Boy in New York

14 Cross My Heart

15 Run a Red Light

16 Night and Day