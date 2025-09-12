Venera: To ambient σχήμα του Munky των Korn με τον σκηνοθέτη Chris Hunt

Οι Venera, το ambient/experimental πρότζεκτ του κιθαρίστα των Korn, James “Munky” Shaffer, και του συνθέτη/κινηματογραφιστή Chris Hunt, επιστρέφουν με το δεύτερο τους άλμπουμ. Το Exinfinite κυκλοφόρησε σήμερα και αποτελεί τη συνέχεια του ομώνυμου ντεμπούτου τους το 2023.

Σύμφωνα με το συγκρότημα, το νέο έργο είναι «πιο σκοτεινό, πιο βαρύ και πιο ρυθμικό» από τον προκάτοχό του, με τις κιθάρες επτά χορδών και τις ambient υφές να μπλέκονται σε ηλεκτρονικά τοπία γεμάτα δυσαρμονία. Το πρώτο δείγμα είναι το κομμάτι “Tear”, που ξεκινά με drones και συμφωνικές ατμόσφαιρες για να βυθιστεί στη συνέχεια σε ηλεκτρονικό σκοτάδι.

Το συνοδεύει ένα εντυπωσιακό visualizer σε σκηνοθεσία EFFIXX με τη Samanta García, που αντλεί από μια techno-οργανική sci-fi αισθητική, με αναφορές στους Promethean Engineers, το κλασικό Phantom of the Paradise και το arcade κλασικό Marble Madness των ’80s.

Το Exinfinite, που δημιουργήθηκε ανάμεσα στο Λος Άντζελες και την Ατλάντα, αναμετριέται με «τα όρια της ύπαρξης και τα πιο θαμμένα συναισθήματα» των δημιουργών του, μέσα από κιθαριστικά layers και ηλεκτρονικό εξπρεσιονισμό. Το άλμπουμ περιλαμβάνει συμμετοχές κορυφαίων φωνών όπως η Chelsea Wolfe (All Midnights), η FKA twigs (Caroline) και η Dis Fig (End Uncovered).