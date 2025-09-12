Πληροφορίες

Venera: To ambient σχήμα του Munky των Korn με τον σκηνοθέτη Chris Hunt

Το ambient/experimental πρότζεκτ του James “Munky” Shaffer (Korn) και του Chris Hunt επιστρέφει με το "Exinfinite", ένα σκοτεινότερο και πιο ρυθμικό άλμπουμ γεμάτο συνεργασίες με Chelsea Wolfe, FKA twigs και Dis Fig.

Venera
Avopolis Team

Οι Venera, το ambient/experimental πρότζεκτ του κιθαρίστα των Korn, James “Munky” Shaffer, και του συνθέτη/κινηματογραφιστή Chris Hunt, επιστρέφουν με το δεύτερο τους άλμπουμ. Το Exinfinite κυκλοφόρησε σήμερα και αποτελεί τη συνέχεια του ομώνυμου ντεμπούτου τους το 2023.

Σύμφωνα με το συγκρότημα, το νέο έργο είναι «πιο σκοτεινό, πιο βαρύ και πιο ρυθμικό» από τον προκάτοχό του, με τις κιθάρες επτά χορδών και τις ambient υφές να μπλέκονται σε ηλεκτρονικά τοπία γεμάτα δυσαρμονία. Το πρώτο δείγμα είναι το κομμάτι “Tear”, που ξεκινά με drones και συμφωνικές ατμόσφαιρες για να βυθιστεί στη συνέχεια σε ηλεκτρονικό σκοτάδι.

Το συνοδεύει ένα εντυπωσιακό visualizer σε σκηνοθεσία EFFIXX με τη Samanta García, που αντλεί από μια techno-οργανική sci-fi αισθητική, με αναφορές στους Promethean Engineers, το κλασικό Phantom of the Paradise και το arcade κλασικό Marble Madness των ’80s.

Το Exinfinite, που δημιουργήθηκε ανάμεσα στο Λος Άντζελες και την Ατλάντα, αναμετριέται με «τα όρια της ύπαρξης και τα πιο θαμμένα συναισθήματα» των δημιουργών του, μέσα από κιθαριστικά layers και ηλεκτρονικό εξπρεσιονισμό. Το άλμπουμ περιλαμβάνει συμμετοχές κορυφαίων φωνών όπως η Chelsea Wolfe (All Midnights), η FKA twigs (Caroline) και η Dis Fig (End Uncovered).

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Venera

Venera: To ambient σχήμα του Munky των Korn με τον σκηνοθέτη Chris Hunt

Το ambient/experimental πρότζεκτ του James “Munky” Shaffer (Korn) και του Chris Hunt επιστρέφει με το...
Everything But The Girl

Oι Everything But The Girl κυκλοφορούν νέο "Best Of" και χωράνε 40 χρόνια σε ένα άλμπουμ

Το πολυαγαπημένο ντουέτο της Tracey Thorn και του Ben Watt συμπυκνώνει την πορεία του σε 16...
Rachel Bobbitt

Η Καναδή νεράιδα Rachel Bobbitt μάς φέρνει ένα νέο άλμπουμ αιθέριας pop

Με το νέο της άλμπουμ "Swimming Towards the Sand", η Rachel Bobbitt επιστρέφει στις ρίζες της...

Featured

Κωνσταντίνος Βήτα

Κωνσταντίνος Βήτα στην Τεχνόπολη : Mια ηλεκτρονική γιορτή του αποκαλόκαιρου

Μια συναυλία που ξεκίνησε με χαμηλούς τόνους και κατέληξε σε πάρτι του αποκαλόκαιρου, με τον...
Katscenes

Katscenes: «Το τραγούδι γίνεται ένας καθρέφτης του πόνου μου, ένας τρόπος να τον βιώσω και να συνεχίσω»

Με αφορμή το νέο της άλμπουμ "Μπλακ" που μόλις κυκλοφόρησε, η δημιουργός της αθηναϊκής...

Wolf Alice – The Clearing

Wolf Alice σε major label mode: Από το indie τσίτωμα σε καλογυαλισμένα soft rock hooks.

Best of Network

Δεν υπάρχουν άρθρα για προβολή