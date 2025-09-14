Πληροφορίες

Αντίο στον Stephen Luscombe των Blancmange: Έφυγε στα 71 του, αφήνοντας πίσω του μια ανεπανάληπτη μουσική κληρονομιά

Ο συνιδρυτής των Blancmange, Stephen Luscombe, πέθανε σε ηλικία 71 ετών. Ο Neil Arthur, συνοδοιπόρος του από τη δεκαετία του ’80, τον αποχαιρέτησε με λόγια γεμάτα αγάπη: «Heartbroken. RIP Stephen. Love you forever.»

Stephen Luscombe
Avopolis Team

Ο Stephen Luscombe, συνιδρυτής των Blancmange, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Δίπλα του σε αυτή τη μακρά πορεία υπήρξε ο Neil Arthur, με τον οποίο έγραψαν ιστορία τη δεκαετία του ’80 με επιτυχίες όπως τα "Living on the Ceiling", "Waves", "Blind Vision" και "Don’t Tell Me".

Ο Neil, συγκινημένος, μοιράστηκε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Stephen γράφοντας: «Ραγισμένη καρδιά. Αναπαύσου εν ειρήνη, Stephen. Θα σε αγαπώ για πάντα».

Οι θαυμαστές έσπευσαν να αφήσουν τα δικά τους μηνύματα αποχαιρετισμού: λόγια αγάπης, συλλυπητήρια προς την οικογένειά του και την υπόσχεση πως η μουσική του θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα τραγούδια των Blancmange.

Το συγκρότημα σχηματίστηκε το 1979 και χάρισε τρία σπουδαία άλμπουμ τη δεκαετία του ’80: Happy Families, Mange Tout και Believe You Me. Παρά τον χωρισμό τους το 1986, ο Stephen και ο Neil συναντήθηκαν ξανά στα τέλη των 2000s, κυκλοφορώντας το Blanc Burn το 2011. Ωστόσο, λόγοι υγείας ανάγκασαν τον Stephen να αποσυρθεί λίγο αργότερα.

Ο Neil συνέχισε το όνομα Blancmange μόνος του, αλλά ποτέ δεν έπαψε να αναγνωρίζει την ψυχή και τη συμβολή του Stephen. Στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του είπε ξανά αυτό που φαίνεται να συνοψίζει μια ολόκληρη φιλία και καλλιτεχνική πορεία: «Heartbroken. RIP Stephen. Love you forever.»

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

