Η Lorde επιστρέφει με νέο άλμπουμ – Το "Virgin" κυκλοφορεί στις 27 Ιουνίου

Η Lorde ανακοίνωσε το πολυαναμενόμενο τέταρτο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Virgin, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 27 Ιουνίου μέσω της Republic Records. Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου της comeback single “What Was That”, το οποίο συνέγραψε μαζί με τον Jim-E Stack, τον Daniel Nigro και άλλους συνεργάτες. Το κομμάτι αποτελεί μέρος της νέας δισκογραφικής δουλειάς που θα περιλαμβάνει συνολικά 11 τραγούδια.

Η παραγωγή του άλμπουμ φέρει τη σφραγίδα της ίδιας της Lorde σε συνεργασία με τον Jim-E Stack. Συμμετοχές υπογράφουν επίσης οι Daniel Nigro, Fabiana Palladino, Andrew Aged (Inc. No World), Buddy Ross και Devonté Hynes των Blood Orange. Το Virgin μιξαρίστηκε από τους Spike Stent και Tom Elmhirst, ενώ το mastering ανέλαβε ο Chris Gehringer.

Μιλώντας για το άλμπουμ, η Lorde χρησιμοποίησε σχεδόν ποιητική γλώσσα για να περιγράψει το όραμά της: «Το χρώμα του άλμπουμ είναι καθαρό. Σαν νερό μπάνιου, παράθυρα, πάγος, σάλιο. Απόλυτη διαφάνεια. Η γλώσσα είναι απλή και χωρίς συναισθηματισμούς. Οι ήχοι μένουν ίδιοι όπου είναι δυνατόν. Προσπαθούσα να δω τον εαυτό μου από άκρη σε άκρη. Ήθελα να δημιουργήσω ένα ντοκουμέντο που να αντικατοπτρίζει τη θηλυκότητά μου: ωμή, πρωτόγονη, αθώα, κομψή, ανοιχτόκαρδη, πνευματική, και ταυτόχρονα ‘αρσενική’.» Και εμφατικά συμπλήρωσε: «Είμαι περήφανη αλλά και τρομαγμένη γι’ αυτό το άλμπουμ. Δεν υπάρχει πού να κρυφτώ. Πιστεύω ότι το να βάζεις τα πιο βαθιά κομμάτια του εαυτού σου μέσα στη μουσική είναι που μας ελευθερώνει.»

Το Virgin έρχεται τρία χρόνια μετά το Solar Power (2021), με το οποίο η Lorde απομακρύνθηκε από το σκοτεινό ηλεκτρονικό ποπ της πρώιμης καριέρας της, υιοθετώντας έναν πιο φυσιολατρικό, stripped-down ήχο. Το άλμπουμ συνοδεύτηκε από βιντεοκλίπ όπως τα “Oceanic Feeling” και “The Path”, ενώ ακολούθησε και ένα EP με επανηχογραφημένες εκδοχές στα Māori.

Παρά την απουσία νέου υλικού για κάποιο διάστημα, η Lorde παρέμεινε ενεργή: συνομίλησε με την Hunter Schafer του Euphoria στο A24 Podcast, ξεκίνησε το ραδιόφωνο Solarsystym στο Sonos και διασκεύασε το “Hentai” της Rosalía. Πιο πρόσφατα, ερμήνευσε το “Take Me to the River”, συνεργάστηκε με την Charli XCX στο “Girl, So Confusing Featuring Lorde” και εμφανίστηκε δίπλα στον Marlon Williams στο “Kāhore He Manu E”.

Με το Virgin, η Lorde μοιάζει να επιστρέφει με την πρόθεση να απογυμνώσει τα φαντάσματα και τα φώτα της ποπ σκηνής, κοιτώντας ευθέως μέσα στον καθρέφτη. Το αν αυτός ο καθρέφτης θα σπάσει ή θα μεταμορφωθεί σε φως, μένει να το ακούσουμε.