Η Barbra Streisand συνεργάζεται με Bob Dylan, Paul McCartney, Ariana Grande, και Mariah Carey, σε νέο άλμπουμ με ντουέτα

Στα μέσα ενός αιώνα που μοιάζει να κουράστηκε από τις ίδιες του τις υπερβολές, μια φωνή που γεννήθηκε όταν η μουσική ήταν ακόμα ειλικρινής, σπάει ξανά τη σιωπή. Barbra Streisand — η κυρία του δικού της ουρανού — επιστρέφει όχι με φανφάρες, αλλά ήσυχα. Και αυτή ησυχία κρύβει ονόματα: Dylan, McCartney, Sting, Hozier, Mariah, Ariana, Laufey — φωνές από διαφορετικές ηπείρους του χρόνου, που ενώνονται σαν αρχαίοι θεοί σε σύναξη, γύρω από το πιάνο μιας γυναίκας που τραγουδά σαν να διαβάζει από το ημερολόγιο του σύμπαντος.

Το άλμπουμ λέγεται The Secret Of Life: Partners, Volume Two. Είναι ένας καθρέφτης που δείχνει ποιοι ήμασταν όταν πιστεύαμε ακόμα στη δύναμη της μελωδίας να γιατρέψει. Είναι μια συμφωνία με τον χρόνο — εκεί που η Streisand συναντά τον Dylan στο "The Very Thought of You" σαν δύο παράλληλες μοναξιές που για λίγο τέμνονται. Εκεί που ο Hozier της χαρίζει τον μυστικισμό του έρωτα με το "The First Time Ever I Saw Your Face", και ο Paul McCartney ξαναγράφει τη βαλεντίνη του ("Valentine"), αυτή τη φορά με φωνή θηλυκή, φτιαγμένη από μετάξι και πυρίτιδα.

Όμως η πιο συγκινητική στιγμή δεν είναι το εντυπωσιακό τρίο με την Mariah Carey και την Ariana Grande. Είναι εκείνη η σιωπηλή συμφωνία της Barbra με την Laufey, ένα γράμμα στον εαυτό, γραμμένο από δύο γυναίκες που απέχουν γενιές αλλά μοιράζονται το ίδιο βλέμμα προς τον καθρέφτη: εύθραυστο, τρυφερό, βαθιά αληθινό.

Η Streisand δεν επιστρέφει για να διεκδικήσει χώρο. Τον είχε πάντα. Επιστρέφει για να δείξει τι σημαίνει να συνεργάζεσαι χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου. Να γερνάς χωρίς να μικραίνεις. Να ψιθυρίζεις και να σε ακούν ακόμα και οι θεοί.