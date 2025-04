Ακούστε το νοσταλγικό comeback single της Lorde "What Was That"

Tamta - THE HEROINE

Σήμερα, λοιπόν, η Νεοζηλανδή θεά της ποπ (λέμε τώρα) κυκλοφόρησε το "What Was That", την πρώτη της σόλο κυκλοφορία εδώ και τέσσερα ολόκληρα χρόνια! Το άκρως συγκινητικό κομμάτι βλέπει τη Lorde να αναπολεί ένα μακροχρόνιο φλερτ με στίχους όπως «Ωχ, μου λείπεις / Ναι, μου λείπεις / Και όλα αυτά που κάναμε / MDMA στον πίσω κήπο, μας άνοιξαν οι κόρες; / Φιληθήκαμε για ώρες, καλά μωρό, τι ήταν αυτό;». Σωστά, γιατί ποιος από εμάς δεν αναπολεί τρυφερές στιγμές αυτές τις μέρες;

Και συνεχίζει, με τη βαθυστόχαστη λυρική της ικανότητα: «Δεν ήξερα τότε ότι ποτέ δεν θα ήσουν αρκετός για μένα / Από τότε που ήμουν δεκαεπτά, σου έδωσα τα πάντα / Τώρα ξυπνάμε από ένα όνειρο, καλά μωρό μου, τι ήταν αυτό;». Μάλλον μια βαθιά υπαρξιακή αναζήτηση κρυμμένη πίσω από αυτές τις λέξεις.

Ακούστε το κομμάτι παρακάτω. Σίγουρα θα σας συγκινήσει... ή τουλάχιστον θα σας κάνει να αναρωτηθείτε τι ακριβώς ακούσατε.

Η γεμάτη συναίσθημα φωνή της Lorde συνοδεύεται από ένα λιτό μπάσο, ελαφρά κρουστά και ένα απαλά παλλόμενο συνθεσάιζερ που σιγά σιγά χτίζεται καθώς τραγουδάει για την αποδοχή του να προχωρήσεις, με το γεμάτο νόημα ερώτημα στο τέλος: «Όταν είμαι στο μπλε φως, μπορώ να το κάνω καλά; / Τι ήταν αυτό;». Προφανώς, το μπλε φως έχει κάποιες θεραπευτικές ιδιότητες για τις καρδιακές περιπέτειες.

Τόσο θεματικά όσο και ηχητικά, το "What Was That" μας γυρίζει πίσω στην ομιχλώδη αφήγηση που δημιούργησε στο κριτικά αναγνωρισμένο άλμπουμ του 2017 Melodrama. Γιατί, φυσικά, αν κάτι πέτυχε μια φορά, πρέπει να το επαναλάβουμε, σωστά; Ή, έστω ρε παιδί μου, να του μοιάζει κάπως. Εξάλλου, μια καλή συνταγή γιατί να πάει χαμένη;