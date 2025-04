Πέθανε ο σπουδαίος David Thomas των Pere Ubu

Tamta - THE HEROINE

Ένας ιδιοφυής μουσικός και τραγουδιστής, ο οποίος επίσης έπαιξε με τους Rocket From The Tombs και πραγματοποίησε πολλά προσωπικά projects όπως οι Two Pale Boys, πέθανε χθες (Τετάρτη 23 Απριλίου) στην γενέτειρά του, το Μπράιτον & Χόουβ.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω μιας δήλωσης στην επίσημη σελίδα των Pere Ubu στο Facebook, η οποία ανέφερε ότι ο David Thomas πέθανε μετά από μια "μακρά ασθένεια". Η σύζυγός του και η μικρότερη θετή του κόρη ήταν στο πλευρό του.

«Οι MC5 έπαιζαν στο ραδιόφωνο», συνέχιζε το μήνυμα. «Τελικά θα επιστρέψει στο σπίτι του, την φάρμα στην Πενσυλβάνια, όπου επέμενε να τον 'πετάξουν στον αχυρώνα'».

Ο Thomas, που γεννήθηκε στη Φλόριντα το 1953 αλλά ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν το μόνο μέλος που παρέμεινε στους Pere Ubu σε όλη τη μακρά καριέρα του post-punk συγκροτήματος. Σχηματίστηκαν στο Κλίβελαντ του Οχάιο το 1975.

«Ο David Thomas και το συγκρότημά του ηχογραφούσαν ένα νέο άλμπουμ. Ήξερε ότι θα ήταν το τελευταίο του», αναφέρει η επίσημη δήλωση. «Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε με τη μίξη και την ολοκλήρωση του νέου άλμπουμ, ώστε η τελευταία του μουσική να είναι διαθέσιμη σε όλους».

Η ανακοίνωση συνεχίζει σαν ψίθυρος από άλλη διάσταση: «Πριν φύγει, άφησε πίσω του φωνές – οδηγίες, θραύσματα μνήμης – για να συνεχίσουμε το έργο του: να διασώσουμε τις κασέτες από τις ζωντανές εμφανίσεις, να τις περάσουμε από το σκοτάδι της λήθης στη μνήμη του Bandcamp. Η αυτοβιογραφία του είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Θα την τελειώσουμε εμείς – σαν να οδηγούσε ακόμη εκείνος το χέρι μας. Το Patreon των Pere Ubu δε θα σιγήσει. Θα μείνει ως κοινότητα, μια μικρή γωνιά του σύμπαντος όπου ο απόηχος του θα κατοικεί, υπό τη φροντίδα της Communex».

Και μας αποχαιρετά με τη δική του κραυγή, την πιο καθαρή, την πιο αληθινή: «Το όνομά μου είναι David Fucking Thomas... κι είμαι ο τραγουδιστής της πιο γαμημένα σπουδαίας ροκ εν ρολ μπάντας στον κόσμο». (από το Frigo, ένα ντοκιμαντέρ-μανιφέστο)

Το μήνυμα κλείνει σαν επωδός σε σκοτεινό λειτουργικό: «Ζήτω οι Pere Ubu».

Το τελευταίο άλμπουμ τους, Trouble On Big Beat Street, κυκλοφόρησε το 2023 – το 19ο κεφάλαιο σε μια πορεία που δεν υπήρξε ποτέ γραμμική. Η τελευταία τους ζωντανή παράσταση έγινε υπό τον ήλιο της Πίζας, τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Λίγο πριν σωπάσει, είχε ακυρώσει μια σειρά εμφανίσεων στις ΗΠΑ λόγω της εύθραυστης υγείας του. Αλλά ο Ντέιβιντ, όπως πάντα, επέμενε να συνεχίσει. «Εκείνος ήθελε να βγει στον δρόμο. Οι γιατροί, όμως, είχαν άλλη άποψη», έγραφε τότε η ανακοίνωση.

Τώρα βρίσκεται εκεί όπου δεν υπάρχουν γιατροί, αλλά μόνο ήχοι.

Ίσως ένα tape recorder.

Ίσως μια σκιά που σιγοτραγουδά.

Ίσως ο David Fucking Thomas, που ακόμη οδηγεί το καλύτερο γαμημένο συγκρότημα στον κόσμο – μέσα στο κεφάλι μας.