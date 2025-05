Massive Attack: «Οι Kneecap δεν είναι είδηση. Η γενοκτονία στη Γάζα είναι η είδηση»

Tamta - THE HEROINE

Share this

Αφορμή στάθηκε η εμφάνιση των Kneecap στο Coachella, που συνοδεύτηκε από δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ της Παλαιστίνης — μια πράξη που χαρακτηρίστηκε «αιφνιδιαστική» από τους διοργανωτές, και που έθεσε αμέσως το συγκρότημα υπό το μικροσκόπιο της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Δύο βίντεο εξετάζονται πλέον από τις Αρχές, σε ένα νέο επεισόδιο της μόνιμης «αντιτρομοκρατικής λογοκρισίας» που βαφτίζει πολιτικό λόγο ως επικίνδυνη ρητορική.

Σε ένα από τα επίμαχα πλάνα, φέρεται να ακούγεται μέλος των Kneecap να φωνάζει «Ζήτω η Χεζμπολάχ, ζήτω η Χαμάς», ενώ άλλο απόσπασμα τους παρουσιάζει να καλούν στη δολοφονία Συντηρητικών Βουλευτών. Το συγκρότημα έχει ήδη διαψεύσει κάθε υποστήριξη προς τις ένοπλες οργανώσεις, καθώς και κάθε πρόθεση προτροπής σε βία. Σε ανακοίνωσή τους δηλώνουν: «Για να είμαστε απολύτως σαφείς: δεν έχουμε υποστηρίξει ποτέ ούτε τη Χαμάς ούτε τη Χεζμπολάχ. Καταδικάζουμε όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων, πάντα. Είναι κάτι που γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα, με βάση την ιστορία του δικού μας έθνους».

Το πιο αιχμηρό σημείο, ωστόσο, δεν είναι η διάψευση αλλά η καταγγελία της παρερμηνείας: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε υπόνοια ότι προσπαθούμε να υποκινήσουμε βία εναντίον οποιουδήποτε. Ένα απόσπασμα βίντεο, εσκεμμένα αποσπασμένο από τα συμφραζόμενά του, παρουσιάζεται πλέον σαν πολεμική ιαχή».

Σε μια εποχή όπου η υποκρισία των κυβερνήσεων καταγγέλλει την «ρητορική μίσους» ενώ ταυτόχρονα υπογράφει εξοπλιστικά συμβόλαια δισεκατομμυρίων, οι Massive Attack επιμένουν να δείχνουν προς την ουσία: όχι στα αποσπάσματα, αλλά στην αλήθεια που ματώνει. Και αυτή, όσο κι αν προσπαθούν να τη θάψουν κάτω από φεστιβαλικές χορηγίες και κατασταλτικούς μηχανισμούς, λέγεται Γάζα.

Παρά την απολογία τους και τις επανειλημμένες διευκρινίσεις, οι Kneecap βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο μιας χορωδίας πολιτικών φωνών που απαιτούν τον αποκλεισμό τους από καλοκαιρινά φεστιβάλ όπως το Glastonbury και το TRNSMT — σε μια σύγχρονη «λίστα ανεπιθύμητων» για όσους τολμούν να ταράξουν τη γιορτή με πολιτικό λόγο.

Κι εκεί, μέσα στον εκκωφαντικό βόμβο των σκανδάλων που στήνουν οι κυβερνήσεις για να θάψουν τα εγκλήματά τους, οι Massive Attack δεν σιώπησαν. Αντίθετα, υπενθύμισαν —όπως κάνουν εδώ και δεκαετίες— ότι το να είσαι καλλιτέχνης δεν σημαίνει να είσαι ακίνδυνος. Το συγκρότημα που από το 1999 έχει σταματήσει να παίζει στο Ισραήλ και δεν σταματά να μιλά για την Παλαιστίνη, έδωσε τώρα το στίγμα του: «Οι Kneecap δεν είναι η είδηση. Η γενοκτονία είναι η είδηση».

Στην ανακοίνωση τους, υπό τον τίτλο “Kneecap are not the story”, εκτόξευσαν ένα δηλητηριώδες ερώτημα, ποτισμένο με τη διαύγεια που προσφέρει η απόγνωση: «Αν ανώτεροι πολιτικοί δεν βρίσκουν ούτε τον χρόνο ούτε τις λέξεις να καταδικάσουν, ας πούμε, τη δολοφονία δεκαπέντε εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ή την παράνομη λιμοκτονία ενός άμαχου πληθυσμού ως όπλο πολέμου, ή τη μαζική σφαγή χιλιάδων παιδιών από ένα κράτος που κατέχει τα πιο ακριβή όπλα στον κόσμο — γιατί, αλήθεια, θα έπρεπε να λάβει σοβαρά υπόψη της ένα μουσικό φεστιβάλ τις ηθικές τους παραινέσεις για το ποιος «επιτρέπεται» να παίζει;».

Και συνεχίζουν, αποδομώντας τη φοβία και το κόστος που συνοδεύει κάθε πράξη συμπαράστασης στον Παλαιστινιακό λαό: «Ως συγκρότημα που μιλά δημόσια για πάνω από 30 χρόνια για την παράνομη κατοχή, το καθεστώς απαρτχάιντ και τις ατιμώρητες σφαγές χιλιάδων Παλαιστινίων, γνωρίζουμε πολύ καλά τόσο το ανθρώπινο τίμημα της πολιτικής σιωπής, όσο και τις εμπορικές συνέπειες της δημόσιας αλληλεγγύης προς έναν καταπιεσμένο λαό».

Σε μια εποχή που οι περισσότεροι καλλιτέχνες φορούν σιωπηλά την ενοικιαζόμενη αξιοπρέπεια της πλατφόρμας τους, οι Massive Attack επιλέγουν —ξανά— να σταθούν απέναντι στο σκοτάδι. Όχι, φυσικά, γιατί είναι ήρωες... Αλλά γιατί δεν αντέχουν άλλο την ανοσία ενός εγκλήματος να μετατρέπεται σε μόδα και η σφαγή να πλασάρεται σαν “πολιτικά ευαίσθητο θέμα”.

Όπως και να 'χει, στο επόμενο κεφάλαιο αυτής της νεο-οργουελικής φάρσας, οι Massive Attack βάζουν το δάχτυλο εκεί που πονάει η εξουσία: στη γλώσσα. Γιατί ναι, οι λέξεις έχουν βάρος — ιδιαίτερα όταν πέφτουν σε μια βασανισμένη γη που είναι ποτισμένη με αίμα.

Όπως αναφέρουν εμφατικά: «Η γλώσσα έχει σημασία, φυσικά. Οι αποτρόπαιες δολοφονίες πολιτικών όπως η Jo Cox και ο David Amess δεν αφήνουν χώρο για ελαφρότητα ή απερισκεψία. Αλλά... έχουν άραγε το δικαίωμα πολιτικοί και δεξιοί δημοσιογράφοι —που επιλέγουν στρατηγικά να “σοκαριστούν” από τις σκηνικές εκρήξεις μιας νεανικής punk μπάντας, την ώρα που αποκρύπτουν ή απλώς αδιαφορούν για μια γενοκτονία σε εξέλιξη (συμπεριλαμβανομένων και δημοσιογράφων που δολοφονούνται κατά δεκάδες)— να εκβιάζουν φεστιβάλ ώστε να υποκύψουν σε πολιτική λογοκρισία;».

Ξανά, με λόγο σαν ξυράφι που σκίζει τον καπνό των επικοινωνιακών παραμορφώσεων, υπενθυμίζουν: «Οι Kneecap δεν είναι η ιστορία. Η Γάζα είναι η ιστορία. Η γενοκτονία είναι η ιστορία. Και η σιωπή, η συναίνεση και η υποστήριξη αυτών των εγκλημάτων από την εκλεγμένη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η πραγματική ιστορία».

Το μήνυμά τους δεν είναι αφηρημένο. Είναι προσωπικό και στρατευμένο: «Αλληλεγγύη σε όλους τους καλλιτέχνες που έχουν το ηθικό σθένος να μιλήσουν ανοιχτά για τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ και τη συνεχιζόμενη καταδίωξη και σφαγή του Παλαιστινιακού λαού».

Και δεν είναι λόγια του αέρα. Το 2023, οι Massive Attack ενώθηκαν με τους Fontaines D.C. και τους Young Fathers για τη δημιουργία ενός single, ενίσχυση των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε Γάζα και Δυτική Όχθη. Γιατί το να μιλάς δεν αρκεί — πρέπει να πράττεις, κι αυτοί το ξέρουν.

Κι ενώ οι πολιτικοί παριστάνουν τις παρθένες που σοκάρονται από τις λέξεις, ο μάνατζερ των Kneecap, Daniel Lambert, εμφανίστηκε στην ιρλανδική τηλεόραση και έριξε την πιο ανατριχιαστική αντίστιξη: «Παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, κι εμείς ξοδέψαμε έξι ή επτά μέρες μιλώντας για τους Kneecap. Για τους δεκαπέντε εκτελεσμένους γιατρούς, ξοδέψαμε λιγότερο από μία».

Σε ανάρτησή τους τον Μάρτιο, οι Kneecap είχαν γράψει: «Αυτό το Σαββατοκύριακο το Ισραήλ εκτέλεσε 15 γιατρούς — τους έθαψαν σε μαζικό τάφο και στη συνέχεια έθαψαν τα ασθενοφόρα τους με μπουλντόζες». Και χαρακτήρισαν το Ισραήλ «βαθιά διεστραμμένο». «Δεν διέρρευσε κάποιο βίντεο. Υπήρξε μια συντονισμένη εκστρατεία από τις ΗΠΑ για να αναλυθεί κάθε λέξη που έχουν πει ποτέ οι Kneecap. Όλο αυτό ξεκίνησε εξαιτίας όσων είπαν στο Coachella. Και είχαν δίκιο που τα είπαν. Το μήνυμά τους ήταν σαφές: απευθυνόταν σε κυβερνήσεις που διευκολύνουν μια γενοκτονία στη Γάζα».

Και καταλήγουν στο πιο επικίνδυνο (για το κατεστημένο) σημείο: τη νεολαία. «Αυτό που τρόμαξε το κράτος του Ισραήλ και οδήγησε σε αυτή την επίθεση, ήταν η αντίδραση των νέων στην Αμερική. Νέοι που δεν αποδέχονται τη γενοκτονία. Που έχουν ενσυναίσθηση για τον Παλαιστινιακό λαό».

Παρά τις κραυγές του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP), οι Kneecap δεν ακυρώθηκαν. Το σόου στο Μπέλφαστ με τους Fontaines D.C. ξεπούλησε μέσα σε 30 λεπτά. Τα φεστιβάλ Glastonbury, TRNSMT και άλλες ευρωπαϊκές σκηνές δεν υπέκυψαν (ακόμα) στην πολιτισμική Ιερά Εξέταση.

Και κάπως έτσι, ενώ το αίμα δεν έχει σταματήσει να κυλά, και τα παιδιά να πεθαίνουν από την πείνα (ενώ οι ένοχοι κρύβονται πίσω από λέξεις όπως “αντικειμενικότητα” και “ασφάλεια”), οι Massive Attack μας θυμίζουν το καθήκον του καλλιτέχνη: να βλέπει καθαρά, να λέει αυτό που οι άλλοι φοβούνται — και να στέκεται εκεί που καίει.