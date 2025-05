Blondshell: Το δεύτερο άλμπουμ της Sabrina Teitelbaum είναι ωμό, τολμηρό και συγκλονιστικά ειλικρινές

Με τραγούδια για τον εθισμό και την απεξάρτηση, τις εμμονές της επιθυμίας, τη ρήξη φιλικών σχέσεων, τις οικογενειακές συγκρούσεις, τη δυσμορφική εικόνα σώματος και, όπως η ίδια λέει, «την επιλογή να μπλέκεις με τύπους που δεν πρέπει», η Sabrina Teitelbaum έχει αποκτήσει τη φήμη μιας καλλιτέχνιδας που δεν φοβάται να τα ξεγυμνώσει όλα. Κι όμως, για καιρό, η τραγουδοποιός που υπογράφει ως Blondshell κρατούσε τις φιλοδοξίες της σιωπηλές, σαν κάποιο μυστικό που ακόμη δεν ήθελε να κοιτάξει κατάματα.

Από τη στιγμή που εμφανίστηκε ως Blondshell, η Teitelbaum άρχισε να συγκρίνεται με ιέρειες του γυναικείου rock της προηγούμενης γενιάς — την Courtney Love, τη Dolores O’Riordan, τη Liz Phair (που την πήρε μαζί της περιοδεία). Αν και οι παραλληλισμοί έχουν βάση, κάπου μοιάζουν και λίγο «ανυπόμονοι», σαν να θέλουν να την ταξινομήσουν πριν προλάβει καν η ίδια να πει τη δική της ιστορία.

Το πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ της Blondshell, με τίτλο If You Asked For a Picture, κυκλοφορεί σήμερα Παρασκευή, 2 Μαΐου, από τη Partisan Records. Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία, έδωσε στη δημοσιότητα το τελευταίο single, “Event of a Fire”, ένα κομμάτι που ξεκινά δειλά με εύθραυστα κιθαριστικά αρπέζ και κορυφώνεται σε μια καταιγίδα φωνητικών και ντραμς. Γραμμένο μέσα σε μια ομίχλη από σωματική και ψυχική εξάντληση περιοδείας, το τραγούδι αγγίζει τον υπαρξιακό κορεσμό, την εικόνα σώματος, τις οικογενειακές εντάσεις και το βάρος του να προσπαθείς απλώς να σταθείς όρθιος.

Το βίντεο που το συνοδεύει, σε σκηνοθεσία Emilé Moutaud, πρωταγωνιστεί η ανερχόμενη Γαλλίδα ηθοποιός Ghjuvanna Benedetti. Η ιστορία ακολουθεί μια ομάδα καταδύσεων και την εσωτερική κατάρρευση μιας αθλήτριας, αντιπαραβάλλοντας τη ρουτίνα της καθημερινότητάς της με το βάρος όσων δεν μπορεί να πει.

Τα δελτία τύπου του άλμπουμ αναφέρουν ηχητικές αναφορές από Red Hot Chili Peppers και Queens of the Stone Age, προσπαθώντας να ανατρέψουν τη συνήθη, φύλο-κεντρική ανάγνωση της μουσικής της. Το πρώτο single, “T&A”, σαρκαστικό και σπαρακτικό ταυτόχρονα, με το οποίο εμφανίστηκε στο “Jimmy Kimmel Live!” φορώντας κοστούμι, είναι εμπνευσμένο από το “Little T&A” των Rolling Stones – ίσως μια πλάγια αναφορά στην Liz Phair και το δικό της Exile in Guyville, απάντηση στο Exile on Main St. των Stones. Ένα παιχνίδι αναφορών και αντιστροφών, όπου η Teitelbaum στήνει τον δικό της καθρέφτη απέναντι στην αντρική rock ιστορία.