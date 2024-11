Η PJ Harvey διασκευάζει το “Love will Tear Us Apart” των Joy Division

Linkin Park – From Zero

Η PJ Harvey διασκεύασε το "Love Will Tear Us Apart" των Joy Division.

Για τη διασκευή η Harvey συνεργάστηκε με τον συνθέτη Tim Philipps με τον οποίο είχε συνεργαστεί και για τα covers του παραδοσιακού folk τραγουδιού "Run On" και του "Who By Fire" του Leonard Cohen. Οι δύο αυτές διασκευές δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του soundtrack της πρώτης σεζόν Bad Sisters.

Τώρα, για τη δεύτερη σεζόν της σειράς η Harvey και ο Philipps μοιράστηκαν μια νέα διασκευή, αυτή τη φορά μια ατμοσφαιρική εκδοχή του κλασικού τραγουδιού των Joy Division "Love Will Tear Us Apart".

Η Harvey είπε για το cover «Αυτή η εκδοχή του "Love Will Tear Us Apart" είναι γεμάτη από το πάθος που έχουμε για το πρωτότυπο τραγούδι αλλά είναι και εμποτισμένη από το πνεύμα της νέας σειράς και της αφήγησής της.»

