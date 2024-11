The To Do List: 5 ταινίες, 5 σειρές, 5 συναυλίες και 5 νέες αφίξεις για τον Νοέμβριο

Νοέμβριος. Επίσημη έναρξη countdown για: α) τα Χριστούγεννα και β) τις λίστες με τα καλύτερα οτιδήποτε της χρονιάς. Κατά τα άλλα, η To Do List μπορεί να γεμίσει και με όλα τα παρακάτω:

5 ταινίες να δείτε

…αφότου δείτε το πολυπροβεβλημένο και πολυσυζητημένο The Substance (βλ. The Do List Οκτωβρίου) που ενθουσιάζει, σοκάρει, ενοχλεί και γίνεται πηγή έμπνευσης για ευφάνταστα MEMEs όπως αυτό (πνίγηκα).

7/11: Emilia Perez: Στο Μεξικό του σήμερα, ο βαρόνος ενός καρτέλ πλησιάζει μια ταλαντούχα δικηγόρο που εξειδικεύεται στο «ξέπλυμα» εγκληματιών, προκειμένου να τον βοηθήσει να πραγματοποιήσει το μεγαλεπίβολο σχέδιό του: να ολοκληρώσει την φυλομετάβασή του για να μπορέσει να αποσυρθεί οριστικά από τον υπόκοσμο. Η νέα ταινία του Jacques Audiard -εν μέρει μιούζικαλ, εν μέρει γκανγκστερικό δράμα, εν μέρει μελοδραματική extravaganza- κέρδισε το Βραβείο της Επιτροπής αλλά και το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας για τις Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon, Selena Gomez και Adriana Paz στο φετινό φεστιβάλ των Καννών.

14/11: Μονομάχος ΙΙ: Χρόνια αφότου έγινε μάρτυρας του θανάτου του αξιοσέβαστου Μάξιμου από τα χέρια του θείου του, ο Λεύκιος (Paul Mescal) -δικέφαλοι!- αναγκάζεται να εισέλθει στο Κολοσσαίο -τρικέφαλοι!- αφού η πατρίδα του κατακτήθηκε από τους τυραννικούς αυτοκράτορες -κοιλιακοί!- που πλέον ηγούνται της Ρώμης. Του Ridley Scott, με Paul Mescal και Pedro Pascal. Το μεγάλο ποπ κορν να πάρετε. Και κοκακόλα.

14/11: Το Διπλανό Δωμάτιο: Η Ίνγκριντ και η Μάρθα, που κάποτε υπήρξαν πολύ καλές φίλες ακολουθούν διαφορετικές επαγγελματικές πορείες και απομακρύνονται τελείως λόγω συνθηκών μέχρι που, μετά από χρόνια χωρίς καμία επαφή, συναντιούνται ξανά με αφορμή μια «ακραία αλλά παράξενα γλυκιά κατάσταση». Η πρώτη μεγάλου μήκους αγγλόφωνη ταινία του Pedro Almodóvar, με τις Julianne Moore και Tilda Swinton, απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στο φεστιβάλ Βενετίας.

21/11: Μικρά Πράγματα Σαν Κι Αυτά: Ιρλανδία, παραμονή Χριστουγέννων 1985. Ένας ταπεινός και εργατικός έμπορος άνθρακα που μοχθεί για να συντηρήσει τον εαυτό του, τη γυναίκα του και τις πέντε κόρες του, κάνει μια ανακάλυψη που θα τον φέρει αντιμέτωπο με τη συνείδησή του, μα και με την συνένοχη σιωπή των συμπατριωτών του, που διαπιστώνει ότι συγκαλύπτουν τις διεφθαρμένες και απάνθρωπες μεθόδους της Καθολικής Εκκλησίας. Βασισμένο στο ομώνυμο best seller της Claire Keegan, με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Cillian Murphy, το Small Things Like These του Tim Mielants ήταν η ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Βερολίνου 2024, ενώ απέσπασε Αργυρή Άρκτο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Emily Watson.

28/11: Megalopolis: Η πόλη της Νέας Ρώμης πρέπει να αλλάξει, προκαλώντας σύγκρουση μεταξύ του Cesar Catilina (Adam Driver), ενός ιδιοφυούς καλλιτέχνη που επιδιώκει ένα ουτοπικό, ιδεαλιστικό μέλλον, και του αντίπαλου του, του δημάρχου Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), που παραμένει αφοσιωμένος σε ένα οπισθοδρομικό καθεστώς, διαιωνίζοντας την απληστία και τη διαφθορά. Ανάμεσά τους στέκει διχασμένη η κοσμική Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), κόρη του δημάρχου, που εξαιτίας της αγάπης για τον Cesar θα δοκιμαστεί και θα αναγκαστεί να ανακαλύψει τι πραγματικά πιστεύει ότι αξίζει στην ανθρωπότητα. Επιστροφή στη μεγάλη οθόνη για τον Francis Ford Coppola μετά από 13 χρόνια, σε ηλικία πλέον 85 ετών, με το πρότζεκτ ζωής του -η ιδέα για την ταινία είχε γεννηθεί από το 1973, ενώ το 1983 άρχισαν να καταχωρούνται σημειώσεις για ένα μελλοντικό σενάριο- το οποίο άλλοι χαρακτηρίζουν έπος και άλλοι φόλα. Σε κάθε περίπτωση, παρόλο που πέρασε από χίλια μύρια κύματα, και παρά τις αμέτρητες αλλαγές, αναβολές και προσαρμογές, η ταινία είναι επιτέλους εδώ και όλοι αναρωτιόμαστε αν και στις εγχώριες προβολές θα παρίσταται κάποιος, για να πιάσει σε πραγματικό χρόνο κουβεντούλα με τον Adam Driver στην οθόνη.

5 events να πάτε

1/11: Οι deus, οι indie rockers από την Αμβέρσα έρχονται στο Fuzz «για να παρουσιάσουν στους πολυάριθμους Έλληνες φίλους τους το καινούργιο υλικό από το τελευταίο άλμπουμ τους, How To Replace It αλλά και όλα τα γνωστά τραγούδια τους». Περισσότερα εδώ.

2/11: Οι Tindersticks ανεβαίνουν στη σκηνή του Christmas Theater, για μια φθινοπωρινή συναυλία στη γνώριμη γι’ αυτούς Αθήνα, με καινούργιο υλικό από τον νέο τους δίσκο, Soft Tissue, που κυκλοφόρησε μόλις τον Σεπτέμβριο. Περισσότερα εδώ.

3/11: Τo season opening των καθιερωμένων απογευματινών EDEN parties στο Ωδείο Αθηνών, έρχεται την πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη, με Optimo (Espacio) b2b Erol Alkan. Περισσότερα εδώ.

7-8/11: 13 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην Ελλάδα, o αινιγματικός John Maus επιστέφει στη χώρα μας για δύο συναυλίες στο Temple, με opening act τους «δικούς μας» Dramachine. Περισσότερα εδώ.

23/11: Δύο θρυλικά μέλη των Wu-Tang Clan, ο Ghostface Killah και ο Inspectah Deck, καταλαμβάνουν τη σκηνή του Floyd, για να μας παρασύρουν σε «ένα ταξίδι γεμάτο ωμό, αφιλτράριστο νεοϋρκέζικο rap, όπου κάθε ρίμα απηχεί την ουσία των Wu-Tang και την ιστορία μιας ολόκληρης εποχής». Περισσότερα εδώ.

5 σειρές να παρακολουθήσετε

The Day of the Jackal: Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Frederick Forsyth από το 1971 που έγινε και ταινία το 1973 με τον Edward Fox, η νέα σειρά του Peacock παρακολουθεί τον Eddie Redmayne στον ρόλο ενός πληρωμένου δολοφόνου, που προσπαθεί να δραπετεύσει από τα χέρια της Lashana Lynch, η οποία θα κάνει τα πάντα για να τον συλλάβει. Στο τρέιλερ το “Everything In Its Right Place” των Radiohead και η "una bomba" Úrsula Corberó του La Casa de Papel. Από 7 Νοεμβρίου στο Peacock.

Bad Sisters: Δεύτερη σεζόν για την μαύρη κωμωδία της Sharon Horgan, που κέρδισε BAFTA το 2023, γύρω από την ιστορία πέντε αδελφών που συνωμοτούν για να καλύψουν ένα δολοφονικό έγκλημα. Στο τρέιλερ το “Criminal” της Fiona Apple, στο cast η Eve Hewson, που είδαμε πρόσφατα και στο The Perfect Couple του Netflix, το οποίο δεν θυμόσασταν καν ότι είχατε δει – am I right? Τροφή για σκέψη.

Landman: Δραματική σειρά με vibes σαπουνόπερας γύρω από την «πιο επικίνδυνη δουλειά στον κόσμο», την εξόρυξη πετρελαίου και το σύμπαν πλούτου και εξουσίας με το οποίο αυτή η δουλειά συνδέεται. Βασισμένη στο podcast Boomtown, από τον δημιουργό του Yellowstone, Taylor Sheridan, με τους Billy Bob Thornton, John Hamm και Demi Moore. 17 Νοεμβρίου στο Paramount+, έρχεται και στην Ελλάδα από το Cosmote TV.

Dune: Prophecy: Τηλεοπτικό prequel του κινηματογραφικού έπους του Denis Villeneuve, με τις Emily Watson και Olivia Williams, στον ρόλο δύο αδελφών από τον Οίκο των Harkonnen που -10.000 χρόνια πριν τον Paul Atreides του Timothée Chalamet- ίδρυσαν την αδελφότητα των Bene Gesserit, μια μυστική οργάνωση που θα παίξει κεντρικό ρόλο στα γεγονότα του σύμπαντος του Dune. Από 17 Νοεμβρίου και για έξι επεισόδια στο HBO.

The Agency: Αν με το Kneecap γλυκαθήκατε αλλά δεν χορτάσατε Michael Fassbender, θα χαρείτε να μάθετε πως πρωταγωνιστεί σε νέα αστυνομική σειρά, στον ρόλο ενός πρώην πράκτορα της CIA που προσπαθεί να βάλει σε τάξη τα συναισθήματά του (και τα πολλά issues του). Τον Fassbender πλαισιώνουν οι Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith και Richard Gere, ενώ πίσω από την σκηνοθεσία των δύο πρώτων επεισοδίων βρίσκεται ο ο Joe Wright (Darkest Hour). Βασισμένο στην γαλλική σειρά The Bureau, με τον Matthieu Kassovitz. Πρεμιέρα 29 Νοεμβρίου στο Paramount+.

5 μέρη να επισκεφθείτε

Το νέο wine bar / listening bar του κέντρου Kennedy, για «σπιτίσια» αισθητική, επιλεγμένα κρασιά και διαλεχτές μουσικές από τον Chris Kontos, που -μεταξύ άλλων- έπαιζε στο περιβόητο POP της Κλειτίου.

Το Hurry Up στο Κουκάκι για τρία είδη bao bun (τηγανητό κοτόπουλο – pork belly – μανιτάρι πορτομπέλο), τραγανά gyoza αλλά και μια δική του εκδοχή «μακαρόνια με ανθότυρο» όπως τα ξέρουμε από τα κρητικά γλέντια.

Το ταϊλανδέζικο Sister στο Νέο Ψυχικό για phad thai, dumplings, Asian beef tartar και άλλες λιχουδιές, από την ομάδα του Guru bar της Πλατείας Θεάτρου, που θυμόμαστε οι παλιοί.

Το Manari, την νέα παραδοσιακή ταβέρνα του Άρη Βεζενέ στο κέντρο, για παϊδάκια (αρνί-πρόβατο-κοτόπουλο), ορφανή μακαρονάδα σε ζωμό από κόκκαλα, μαγειρευτά ημέρας και αρνίσια νεφρά ή μοσχαρίσιο συκώτι, για τους μερακλήδες.

To νέο “hip” bar της Ασκληπιού Ασφαλώς και δεν πρέπει για ποτό στο όρθιο και απαραίτητο Instagram story με φόντο τα πιασάρικα συνθήματα στους τοίχους του.