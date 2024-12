The To Do List: 5 ταινίες, 5 σειρές, 5 συναυλίες και 5 νέες αφίξεις για τον Δεκέμβριο

Δεκέμβριος. Χριστουγεννιάτικα δέντρα, τραπεζώματα, σόγια, κουραμπιέδες, μελομακάρονα. Κατά τα άλλα, η To Do List μπορεί να γεμίσει και με όλα τα παρακάτω:

5 ταινίες να δείτε

5/12: Maria: Η Angelina Jolie υποδύεται την Maria Callas στην πολυαναμενόμενη βιογραφία του Pablo Larrain με την οποία ο Χιλιανός κλείνει την τριλογία του για τις γυναίκες ινδάλματα του 20ού αιώνα (Jackie, Spencer). Ντεμπούτο για τη γεννημένη το 2005 Αγγελίνα Παπαδοπούλου και την Κύπρια σοπράνο Χριστιάνα Αλωνεύτη, οι οποίες ερμηνεύουν τις νεότερες εκδοχές της Μαρίας Κάλλας, αλλά και επιστροφή της Λυδίας Κονιόρδου στη μεγάλη οθόνη για πρώτη φορά από το 2008. Στις αίθουσες από το Cinobo και την Faliro House.

12/12: Εδώ: Ο Robert Zemeckis (Επιστροφή στο Μέλλον, Forrest Gump, Ο Ναυαγός) αφήνει την κάμερα ακίνητη και παίζει ένα κινηματογραφικό παιχνίδι με τον χρόνο, στην προσπάθειά του να ανατρέξει έναν αιώνα ζωής, με σταθερό κάδρο τα όσα διαδραματίζονται μέσα ένα αμερικανικό σαλόνι. Αυτό που ακούγεται πιο ενδιαφέρον από την όποια πλοκή (;) είναι το ότι -όπως μπορεί να δει κανείς και από το trailer- στην ταινία γίνεται εμφανής χρήση ΑΙ τεχνολογίας. Συγκεκριμένα -για πρώτη φορά- εφαρμόζεται το εργαλείο Metaphysic Live, το οποίο αλλάζει τα πρόσωπα σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, γιαυτό και τα μαγουλάκια του Tom Hanks και της Robin Wright είναι «φράπα».

12/12: The End: Μία περιβαλλοντική καταστροφή μετατρέπει τη Γη σε μη κατοικήσιμο πλανήτη. Η Μητέρα, ο Πατέρας και ο Γιος μένουν εγκλωβισμένοι σε ένα πολυτελές καταφύγιο βαθιά κάτω από την επιφάνεια της γης, όπου προσπαθούν να ζήσουν μια «κανονική» ζωή, μέχρι που μια επιζήσασα από τον πάνω κόσμο καταφτάνει στο σπίτι τους και αναστατώνει την ρουτίνα. Τώρα σκεφτείτε το όλο αυτό σε μιούζικαλ με την Tilda Swinton και τον Michael Shannon.

19/12: Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς: Ο δικηγόρος Ιμάν ορίζεται ερευνητής δικαστής στο επαναστατικό δικαστήριο της Τεχεράνης και σύντομα αντιλαμβάνεται ότι πήρε τη θέση για να συνυπογράφει καταδίκες που του υποδεικνύουν οι ανωτέροι του, ακόμα και με θανατικές ποινές. Φοβούμενος για την ασφάλεια τη δική του και της οικογένειας του, ο Ιμάν ζητά να του δώσουν ένα όπλο. Η ταινία του Mohammad Rasoulof βραβεύτηκε με το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής και το Βραβείο Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Fipresci στο Φεστιβάλ Καννών του 2024 ενώ αποτελεί την επίσημη πρόταση της Γερμανίας για το ξενόγλωσσο Όσκαρ.

26/12: Babygirl: Μια επιτυχημένη CEO εταιρείας (Nicole Kidman) ρισκάρει την καριέρα της και τον γάμο της όταν ξεκινά μια S&M σχέση με έναν πολύ νεότερό της ασκούμενο (Harris Dickinson). Τρία πράγμαα θέλω να σημειώσω: Ότι η Nicole Kidman απέσπασε το Βραβείο γυναικείας ερμηνείας στο Φεστιβάλ Βερολίνου, ότι γίνεται όλο και πιο “pop” το «μεσήλικη τα μπλέκει με μικρό» (βλέπε Love & Anarchy, The Idea Of You κ.α.) και ότι δεν μπορώ να σκεφτώ πιο σέξι tagline ταινίας από το This Christmas get exactly what you want.

5 events να πάτε

13/12: Το jazz punk κουαρτέτο των Maruja από το Manchester έρχεται για άλλη μια άναρχη εμφάνιση που θα συζητηθεί, στο Gazarte Ground Stage. Opening act οι «δικοί μας» MOb. Περισσότερα εδώ.

14/12: Οι Puressence, μια δεκαετία μετά την διάλυσή τους επανενώνονται και ανεβαίνουν στη σκηνή του FLOYD για ένα πάρτι αναπόλησης και νοσταλγίας. Περισσότερα εδώ.

16/12: Οι In Trance 95, το πρωτοποριακό ηλεκτρονικό ντουέτο των Alex Μαχαίρα και Νίκου Βελιώτη εμφανίζεται στη σκηνή του Piraeus Club Academy με νέο υλικό που θα ακουστεί ζωντανά για πρώτη φορά. Περισσότερα εδώ.

21/12: BEYONDOOM στο Universe: O Yasiin Bey (aka Mos Def) παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την δική του ερμηνεία στη μουσική του αείμνηστου μασκοφόρου Βρετανο-Αμερικανού MC, MF DOOM που έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2020. Περισσότερα εδώ.

29/12: Ο γεννημένος στη Μαδρίτη και «εκπαιδευμένος» στο Βερολίνο Héctor Oaks έρχεται στο Ωδείο Αθηνών για ένα Κυριακάτκο απογευματινό 5ωρο DJ set στο τελευταίο EDEN party του 2024. Περισσότερα εδώ.

Maruja | Φωτογραφία: Αργύρης Λιόσης

5 σειρές να παρακολουθήσετε

Μην Πεις Λέξη: Όπως γράφαμε και στο αφιέρωμά μας «Ιρλανδική εισβολή στην ποπ κουλτούρα», η τηλεοπτική μεταφορά του συναρπαστικού non fiction βιβλίου του Patrick Raden Keefe, Say Nothing, γύρω από την περίοδο των Ταραχών (The Troubles) στη Βόρεια Ιρλανδία είναι το must-watch της σεζόν που διανύουμε, στριμάρει τώρα στο Disney+, αποτελεί το πιo bingeworthy τηλεοπτικό προϊόν εκεί έξω και γίνεται αιτία για ενθουσιώδη άρθα και stories. Ποιος απήγαγε την χήρα μητέρα 10 παιδιών Jean McConville και γιατί;

Maestro: Ο τρίτος κύκλος της πιο πρόσφατης Παπακαλιάτιδας κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA, όπου θα προβάλλεται back-to-back κάθε βράδυ και από ένα επεισόδιο και αμέσως μετά στο Netfllix, αρχικά σε Ελλάδα Κύπρο και από 28 Δεκεμβρίου σε όλο τον κόσμο. Έχουμε μία εικόνα του τι μας επιφυλάσσει η νέα σεζόν και εννοείται θα την δούμε καθότι είμαστε true fans του Χριστόφορου, τι μας περάσατε.

Black Doves : Μια κατάσκοπος που υποδύεται τη σύζυγο ενός πολιτικού μαθαίνει ότι ο εραστής της δολοφονήθηκε κι αποφασίζει να μάθει την αλήθεια και να πάρει εκδίκηση με τη βοήθεια ενός φίλου εκτελεστή. Keira Knightley και Ben Whishaw πρωταγωνιστούν σε αυτή τη δραματική σειρά / αστυνομική περιπέτεια / μαύρη κωμωδία -ό,τι είναι, είναι- που κάνει πρεμιέρα στις 5 Δεκεμβρίου στο Netflix.

The Sticky: «Πριν από δέκα χρόνια, μια ομάδα ληστών εκλεψε 3.000 τόνους σιρόπι σφενδάμου στο Quebec, μια ληστεία που ονομάστηκε The Great Canadian Maple Syrup Heist.» Εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία, με vibes Fargo (που λατρεύουμε) και τις badass Margo Martindale και Jamie Lee Curtis στο cast. Πρεμιέρα 6 Δεκεμβρίου στο Prime.

Squid Game S2: Με την επιστροφή της παγκόσμιας επιτυχίας, ξετυλίγεται ένα νέο κεφάλαιο, καθώς ο Γκι-χουν επιστρέφει με σχέδιο, έχοντας εγκαταλείψει την πρόθεσή του να φύγει για τις ΗΠΑ. Θυμάστε που το 2021 όλοι είχαν πάθει εμμονή με το Squid Game και το Netflix έτριβε τα χεράκια του με το “organic” κορεάτικο hit του; Ε, 26 Δεκεμβρίου πάνω στη χώνεψη του Χριστουγεννιάτικου δείπνου θα μας βρει η δεύτερη σεζόν.

5 μέρη να επισκεφθείτε

Το «γαστροκαφενείο» Μουσουρλού στον Βύρωνα για τραγανά μύδια Κωνσταντινουπόλεως, χειροποίητο καβουρμά με κρέμα και αυγά, urfa kebab και άλλους παραδοσιακούς σμυρνέικους και μικρασιατικούς μεζέδες.

Το μπιστρό F*cking Avit στην Καλαμιώτου από το πρωί μέχρι το βράδυ για ένα πρωτότυπο plant-based μενού που περιλαμβάνει από «τυρί» από πλιγούρι και σαλάτα από καρδιές μαρουλιών στη σχάρα, μέχρι μανιτάρι "lion's mane" με πατάτες ντοφινουάζ και λαζάνια με σπανάκι.

Το Fuddy Duddy στην Λέκκα για πίτσα σε… κώνο, με υλικά της αρεσκείας σας, μεταξύ των οποίων beef ragout που σιγομαγειρεύεται για 16 ολόκληρες ώρες, αλλά και apple crumble (για γλυκιά εκδοχή, προφανώς).

Το Bipolær στο Χαλάνδρι για twisted classic cocktails και bar food σε ένα περιβάλλον σύγχρονης αισθητικής διά χειρός A.sylo design.

Το νέο εστιατόριο του Μιχάλη Μερζένη Aswtos, της πλατείας Προσκόπων στο Παγκράτι, για λαχανοντολμάδες στη φωτιά και παστίτσιο σε φύλλο, με κρέμα από αρσενικό και τρούφα.