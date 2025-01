The To Do List: 5 ταινίες, 5 σειρές, 5 συναυλίες και 5 νέες αφίξεις για τον Ιανουάριο

Share this

Ιανουάριος. Δίαιτα, γυμναστήριο, εκπτώσεις, resolutions, ανάρρωση από αρρώστιες ή/και κραιπάλες. Κατά τα άλλα, η To Do List μπορεί να γεμίσει και με όλα τα παρακάτω:

5 ταινίες να δείτε

16/1: Queer: O Luca Guadagnino διασκευάζει την ημιτελή νουβέλα (και συνέχεια του Junkie) του William S. Burroughs, με τον Daniel Craig στον ρόλο του William Lee, ενός Αμερικανού ομογενή (και alter ego του συγγραφέα), που πνίγει τη θλίψη του στις καταχρήσεις και τους ευκαιριακούς έρωτες στην πόλη του Μεξικού της δεκαετίας του 50, μέχρι που ένας νεαρός φοιτητής εμφανίζεται στη ζωή του και συγκλονίζεται το είναι του. Αξίζει να σημειωθεί πως το ανολοκλήρωτο βιβλίο γράφτηκε στις αρχές του ‘50 αλλά -λόγω του προκλητικού περιεχομένου του- δημοσιεύθηκε στα 80s, όπως και ότι ο Guadagnino σκέφτηκε πως θα ήθελε να το μεταφέρει στο σινεμά από τα 17 του, όταν και το διάβασε για πρώτη φορά. Cannot wait.

23/1: Όλα Όσα Φανταζόμαστε ως Φως: Δύο Ινδές γυναίκες που εργάζονται σε νοσοκομείο της Βομβάης έρχονται πιο κοντά όταν η μεγαλύτερη σε ηλικία λαμβάνει ένα δώρο από τον σύζυγό της. Όταν μοιράζεται με τη νεότερη συνάδελφό της πως ο γάμος έγινε με συνοικέσιο και έχει χρόνια να δει αυτόν τον άντρα, εκείνη της αποκαλύπτει πως η ίδια θέλει να ξεφύγει από αυτή τη μοίρα και πως -κόντρα στις επιθυμίες των Ινδουιστών γονιών της- βγαίνει με έναν Μουσουλμάνο. Η ταινία της Payal Kapadia συμπεριλήφθηκε σε όλες τις λίστες με τις καλύτερες ταινίες του 2024, είναι υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και σκηνοθεσίας, ενώ απέσπασε και το Μέγα Βραβείο της Επιτροπής στο φεστιβάλ των Κανών.

23/1: A Complete Unknown: Και να που ο Timothée Chalamet θα προσθέσει στο ήδη εντυπωσιακό βιογραφικό του πως πριν καν κλείσει τα 30 είχε ενσαρκώσει τον Bob Dylan στη μεγάλη οθόνη. Αν διαβάζετε τακτικά τις ειδήσεις αυτού του site, θα έχετε καταλάβει πόσο ανυπομονούμε για αυτό το music biopic του James Mangold (σκηνοθέτη και του Walk The Line για τον Johnny Cash). Το φιλμ είναι υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας (δράμα), α’ ανδρικού ρόλου (Timothée Chalamet) και β’ ανδρικού (Edward Norton).

23/1: Arcadia: Η Κατερίνα (Αγγελική Παπούλια) και ο Γιάννης (Βαγγέλης Μουρίκης) επισκέπτονται ένα τουριστικό θέρετρο για να αναγνωρίσουν το θύμα ενός τραγικού αυτοκινητιστικού ατυχήματος. Στο απόκοσμο παραθαλάσσιο μπαρ της περιοχής, το Αρκάντια, η Κατερίνα θα συναντήσει μια αλλόκοτη συντροφιά από απροσδόκητους συνοδοιπόρους. Η ταίνία του Γιώργου Ζώη (σε σενάριο του ίδιου και της Κατερίνας Κοτζαμάνη), η οποία έχει λάβει πολύ θετικές κριτικές από τους Έλληνες κριτικούς, απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο φεστιβάλ του Σαράγεβο και το Βραβείο Fipresci στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

30/1: Η Γάτα που Δεν Φοβόταν το Νερό (Flow): Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής, όταν ένας ανεξήγητος κατακλυσμός παρασύρει σχεδόν τα πάντα. Χάνοντας το καταφύγιό της, μια μοναχική μαύρη γάτα πασχίζει να μείνει στην επιφάνεια και να επιβιώσει σε μια νέα πραγματικότητα, πλημμυρισμένη από ορμητικά νερά, θανάσιμους κινδύνους, αλλά και απρόσμενους σύμμαχους. Η ταινία κινουμένων σχεδίων από την Λετονία είναι υποψήφια για Όσκαρ στην κατηγορία της (ενώ έφτασε και ως τις 15 επιλαχούσες για το ξενόγλωσσο Όσκαρ), ενώ μεταξύ πολλών άλλων διακρίσεων απέσπασε και την Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας, αλλά και το Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Κόβοντας πάνω από 100 χιλιάδες εισιτήρια στη Λετονία, έγινε μία από τις εμπορικότερες εγχώριες εμπορικές επιτυχίες όλων των εποχών. Στη watchlist εδώ και καιρό.

5 events να πάτε

18/1: Οι commuter -το αθηναϊκό post-punk συγκρότημα που έχει ξεχωρίσει για την ενέργειά του επί σκηνής- παρουσιάζουν live το ντεμπούτο άλμπουμ τους Guilt Eraser στο Piraeus Academy, με special guest τον Tony Bluebird. Περισσότερα εδώ.

24-25/1: Το STEGI.RADIO Takeover επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη Στέγη, για δύο ημέρες, σε τέσσερα stages και ένα λαχταριστό line-up που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Kittin, Robert Hood, Irreversible Entaglements, Deena Abdelwahed, Acid Baby Jesus, Νέγρο του Μοριά, The Boy, Larry Gus, Kristof, Venus Volcanism και πολλούς πολλούς άλλους. Περισσότερα εδώ.

24-25/1: Ο πατριάρχης της progressive rock σκηνής και ηγετική προσωπικότητα των Van Der Graaf Generator Peter Hammill επισκέπτεται την Αθήνα για δύο εμφανίσεις στο Ωδείο Αθηνών – Αμφιθέατο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Περισσότερα εδώ.

26/1: Η εκρηκτική Αυστραλιανή DJ και παραγωγός HAAi έρχεται στο Ωδείο Αθηνών, με τη μελωδική techno της για ένα κυριακάτικο EDEN party από το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Περισσότερα εδώ.

31/1: Η Καναδή Michelle Gurevich με καταγωγή από την Ρωσία -την οποία το ελληνικό ραδιόφωνο μας σύστησε αρχικά ως Chinawoman-, καταφτάνει στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της album It Was The Moment, σε μία από τις ελάχιστες εμφανίσεις που θα πραγματοποιήσει μέσα στο 2025, την τελευταία νύχτα του Γενάρη στο Fuzz Club. Μια διοργάνωση του Plisskën Festival. Περισσότερα εδώ.

Μείνετε συντονισμένοι στην ατζέντα και τα συναυλιακά νέα του Avopolis (διεθνή και ελληνικά) για πολλά περισσότερα live music events, δείτε ανταποκρίσεις και φωτογραφίες από όλες τις μεγάλες συναυλίες στην ενότητα ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ.

5 σειρές να παρακολουθήσετε

Lockerbie: A Search for Truth: Βρετανική σειρά με πρωταγωνιστή τον Colin Firth στο ρόλο του Dr. Jim Swire, ο οποίος έχασε την κόρη του μετά τη βομβιστική επίθεση στην πτήση 103 της Pan Am, κατά την οποία σκοτώθηκαν 259 επιβάτες και μέλη του πληρώματος, μόλις 38 λεπτά μετά την απογείωση. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο που έγραψε ο ίδιος ο Swire, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας γονέων και συγγενών των τραγικών θυμάτων που ενώθηκαν για να διαλευκάνουν την υπόθεση και να αναζητήσουν δικαιοσύνη. Από 2 Ιανουαρίου στο Sky στο Η.Β. και το Peacock στις Η.Π.Α.

Asura: Τόκιο του '70. Τέσσερις αδερφές ανακαλύπτουν ότι ο πατέρας τους διατηρεί εξωσυζυγική σχέση. Tα χαρούμενα προσωπεία πέφτουν και τα καταπιεσμένα συναισθήματα εμφανίζονται. Αν σας αρέσει η ιαπωνική γλώσσα, η ιαπωνική κουλτούρα και οι ταινίες του Hirokazu Kore-eda (Κλέφτες Καταστημάτων), αυτή είναι μία σειρά για εσάς. Από 9 Ιανουαρίου στο Netflix. Πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον (σκηνοθετικά) trailer.

Severance: Ένα από τα μεγαλύτερα sci-fi τηλεοπτικά hit των τελευταίων ετών (και μία από τις αγαπημένες μας σειρές για το 2022, εδώ στο Avopolis) επιστρέφει αυτό το μήνα με τη δεύτερη σεζόν του και μας γυρίζει πίσω στα γραφεία της Lumon Industries, όπου επαγγελματική και προσωπική ζωή βιώνονται ξεχωριστά, και ο εαυτός σπάει σε δυο κομμάτια (που δεν γνωρίζουν τίποτα το ένα για το άλλο). 17 Ιανουαρίου στο Apple TV+. Οι προσδοκίες στον Θεό.

Prime Target: Ο Leo Woodall και το babyface του, που έκανε major breakthrough πρόσφατα μέσα από τη συμμετοχή του στη 2η σεζόν του White Lotus και το One Day του Netflix, επιστρέφει στις οθόνες μας όχι ως αντικείμενο πόθου αυτή τη φορά, αλλά ως σπασικλάκι στα μαθηματικά. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας καταζητείται όταν αποκαλύπτεται πως έχει ένα σπάνιο ταλέντο στους πρώτους αριθμούς, το οποίο θεωρητικά μπορεί να του δώσει πρόσβαση σε κάθε υπολογιστή εκεί έξω. Πρεμιέρα 22 Ιανουαρίου στο Apple TV+. (Πρώτοι είναι οι αριθμοί που διαιρούνται μόνο με τον εαυτό τους και το 1, you’re welcome).

Paradise: Σε μια ήσυχη κοινότητα, όπου κατοικούν κάποιες από τις πιο επιφανείς προσωπικότητες στον κόσμο, ένας συγκλονιστικός φόνος διαταράσσει την καθημερινότητα. Ο Xavier Collins είναι βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του προέδρου Cal Bradford, καθώς -ως υπεύθυνος ασφαλείας του- είναι εκείνος που τον είδε τελευταία φορά ζωντανό. Ελκυστικό trailer και δημοσιεύματα εκεί έξω που μιλούν για γιγαντιαίο plot twist στο τέλος κάθε επεισοδίου. Με τον Sterling K. Brown του This Is Us. Πρεμιέρα 28 Ιανουαρίου στο Hulu και σύντομα διαθέσιμο και στο Disney+.

5 μέρη να επισκεφθείτε

Το σκανδιναβικό bakery Hygge Athens στην Ιπποκράτους, για σουηδικά γλυκά, buns με κάρδαμο και κανέλα και “Skagen” open sandwiches.

Την pop up τρατορία της Γωγώς Δελογιάννη Pasta e amore, στον πρώτο όροφο του Bios για comfort ιταλική κουζίνα, ζουμερές μακαρονάδες και τιραμισού. (Μόνο Παρασκευοσαββατοκύριακα, μέχρι τις 12 Ιανουαρίου).

Το καφενείο Καΐρειον στη στοά Καΐρη στο κέντρο, για παστό μιναξάρι, ψάρι φρικασέ, ντολμαδάκια γεμιστά με μύδια, γαύρο και αγριομάραθο, και μακαρονάδα με ζωμό από όστρακα, ρόκα και σκόρδο.

Την ανανεωμένη Αίγλη Ζαππείου, που ανακαινίστηκε, εκσυγχρονίστηκε και με Γενικό Διευθυντή τον Κωνσταντίνο Δαγριτζίκο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα hub γαστρονομικών και πολιτιστικών εμπειριών, ανοιχτό όλο το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο.

Το ολοκαίνουργιο Iodio στο Κολωνάκι, για γιουβαρλάκια σφυρίδα ταρτάρ, στρείδια σε πικάντικη σάλτσα πράσινης πιπεριάς, ψαρόσουπα, κόκκινες γαρίδες, χαπόδι στα κάρβουνα, καραβίδες και άλλα τρομερά θαλασσινά, από ομάδα σεφ με θητεία στο Funky Gourmet.