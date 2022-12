Το τέλος της χρονιάς βρίσκεται προ των πυλών και αυτό ένα πράγμα μόνο σημαίνει: ότι στο Avopolis κατασκευάζουμε τις αγαπημένες μας λίστες με τα καλύτερα ενός ακόμη ημερολογιακού έτους. Έχοντας περάσει εδώ και χρόνια στην εποχή που οι τηλεοπτικές σειρές και το streaming παίζουν κομβικό ρόλο όχι μόνο στη διασκέδασή μας, αλλά και σε ολόκληρη την ποπ κουλτούρα της νέας χιλιετίας, θυμόμαστε τις καλύτερες σειρές που μας κράτησαν τηλεοπτική συντροφιά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες. Κάποιες ίσως τις είδατε και τις απολαύσατε όσο εμείς, άλλες ενδεχομένως ξέφυγαν από το ραντάρ σας και αναρωτιέστε πώς βρέθηκαν σε αυτήν τη λίστα. Στη δεύτερη περίπτωση, τι θα λέγατε να επιλέξετε μία, να καθίσετε αναπαυτικά και να απολαύσετε το τελευταίο binge watching marathon του έτους.

10. Derry Girls

Η τρίτη και τελευταία σεζόν της αγαπημένης coming-of-age σειράς παραγωγής Channel 4 προβλήθηκε το 2022, ερχόμενη στους δέκτες του Netflix με μικρή χρονοκαθυστέρηση, αλλά αποζημιώνοντας το φανατικό κοινό μικρών και μεγάλων που αυτή κατάφερε να δημιουργήσει. Η αγαπημένη παρέα εφήβων από το Londonderry της Βόρειας Ιρλανδίας φτάνει σε αυτή τη σεζόν στην τελευταία τάξη του Λυκείου, όπου αγχώνεται για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, ερωτεύεται και κάνει τις ξεκαρδιστικές σκανταλιές που έχουμε συνηθίσει, όσο τα Troubles στην πολύπαθη περιοχή κορυφώνονται με δεκάδες θύματα και με την πολιτική αστάθεια να δυσχεραίνει όλο και περισσότερο τις ζωές των απλών ανθρώπων. Σπαρταριστό χιούμορ, ταιριαστότατο soundtrack με όση Dolores O'Riordan μπορείτε να φανταστείτε, αλλά αυτή τη φορά και με μπόλικη συγκίνηση, μιας που τα αγαπημένα μας Derry Girls φτάνουν πια σε εκείνη την ηλικία που η ζωή ανοίγεται μπροστά τους, μαζί όμως και με τις αναπόφευκτες απώλειες που αυτή ενέχει.

9. Euphoria

Ακόμη μια teen σειρά κατάφερε να μπει στη λίστα με τα κορυφαία της χρονιάς, επιστρέφοντας από ένα μακρύ hiatus: η επιστροφή του Euphoria, μιας από τις πλέον πολυσυζητημένες σειρές του 2022, απέδειξε ότι η σειρά παραγωγής ΗΒΟ δεν αποτελούσε απλώς ένα one season wonder, αλλά άξιζε όλο το πελώριο hype που αυτή κατάφερε να δημιουργήσει. Έχοντας βασιστεί στην ομώνυμη ισραηλινή σειρά, ο Sam Levinson παρουσιάζει τη δεύτερη σεζόν του Euphoria όπου μια παρέα μαθητών και μαθητριών Λυκείου περιδιαβαίνουν ανάμεσα σε μια ασφυκτική καθημερινότητα, τον έρωτα, την προδοσία, τα ναρκωτικά, τις τοξικές φιλίες, το σεξ και τα τραύματα που καλούνται να διαχειριστούν. Και μπορεί η Zendaya να ήταν η προφανής αστέρας της πρώτης επαφής του κοινού με τη σειρά, στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής είδαμε ωστόσο να ξετυλίγεται και το ταλέντο της ανερχόμενης Sydney Sweeney, από την οποία είναι βέβαιο πως θα δούμε πάρα πολλά το επόμενο διάστημα.

8. Stranger Things

Μπορεί οι δύο προηγούμενες σεζόν του να είχαν απογοητεύσει κοινό και κριτικούς, το Stranger Things ωστόσο πήρε την εκδίκησή του με το τέταρτο κεφάλαιό του, που επάξια βρίσκεται στη λίστα με τα καλύτερα της χρονιάς (Avopolis review). Είναι άραγε το ότι αυτό επέστρεψε πιο σκοτεινό από ποτέ; Είναι τα εφέ του που κόβουν την ανάσα; Είναι το αριστοτεχνικό του character development που θα ζήλευαν πολλές «ενήλικες» σειρές; Ή μήπως είναι το ότι αυτό βρέθηκε πίσω από την πλέον απροσδόκητη αναβίωση της δισκογραφίας της Kate Bush στα charts παγκοσμίως; Μάλλον είναι όλα τα παραπάνω, στην πιο χορταστική σεζόν μιας από τις ακριβότερες τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών (μόνο το πρώτο επεισόδιο αυτής διαρκεί 1 ώρα και 18 λεπτά!). Η παρέα από το Hawkins ανέβασε το 2022 τον πήχη πολύ ψηλά. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να τον διατηρήσει στα ίδια επίπεδα και στην 5η και τελευταία σεζόν της, που σύντομα ξεκινά γυρίσματα.

7. Andor

Το καλύτερο prequel της χρονιάς και σίγουρα η καλύτερη τηλεοπτική παραγωγή γύρω από το σύμπαν του Star Wars μέχρι σήμερα δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα με τις καλύτερες σειρές του 2022. Το Andor προσγειώθηκε στην πλατφόρμα του Disney+ έπειτα από τη μεγαλόπνοη συνεργασία της LucasFilm με τη Disney και με τον Tony Gilroy του Roguce One στο τιμόνι, σε μια thriller παραγωγή που κόβει την ανάσα και δικαιώνει τους πιστούς followers του εμβληματικού franchise (Avopolis review) . Το Andor είναι μια σειρά επιβίωσης, όπου κανένας ηθικός φραγμός δεν έχει σημασία, αφού η ίδια η διχοτόμηση καλού και κακού έχει ήδη καταρρεύσει κάτω από μια μονίμως ομιχλώδη ατμόσφαιρα.

6. Severance

Δημιουργημένο από τον σεναριογράφο Dan Erickson και σε σκηνοθεσία Ben Stiller και Aoife McArdle, το Severance της Apple TV+ έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Φεβρουάριο και έκτοτε όλοι μιλούν γι’ αυτό. Άκρως ταιριαστή με τα σουρεαλιστικά σκηνικά που ζούμε τα τελευταία χρόνια, η σειρά παρακολουθεί το γραφείο της μυστηριώδους εταιρείας Lumon Industries, όπου οι εμπειρίες των εργαζομένων της διαχωρίζονται από τις προσωπικές τους μνήμες και βιώματα κατά την έλευση σε αυτό και έπειτα από το σχόλασμα. Η τέλεια corporate στρατηγική σε μια τηλεοπτική παραγωγή που σχολιάζει όλους τους απίθανους τρόπους με τους οποίους διχοτομούνται οι ανθρώπινες σκέψεις και ζωές, με φανερές επιρροές από σειρές όπως το βραβευμένο Black Mirror. Slow burning σενάριο, ένας Adam Scott στον πρωταγωνιστικό ρόλο που θυμίζει αρκετά τον Jim Carrey στο Eternal Sunshine of the Spotless Mind και με τους εξαιρετικούς Patricia Arquette, Christopher Walken και John Turturro.

5. The White Lotus

Αν σας άρεσε η πρώτη σεζόν του White Lotus του ΗΒΟ, τότε θα λατρέψετε τη μεγαλειώδη του επιστροφή στο τηλεοπτικό δίκτυο, με την απολαυστική μαύρη κωμωδία του Mike White να κάνει την πρεμιέρα της προς το τέλος του 2022 και να είναι πιο απολαυστική από ποτέ (Avopolis review). Αυτή τη φορά, η δράση μεταφέρεται στο White Lotus resort στην Taormina της Σικελίας, με την iconic Jennifer Coolidge να επιστρέφει για ακόμη μια φορά σε mood permanent vacation, αλλά και τους νέους χαρακτήρες των Michael Imperioli, Aubrey Plaza, F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander και Haley Lu Richardson να προστίθενται στο λαμπερό cast. Ένα πτώμα στο πρώτο επεισόδιο δημιουργεί το απαραίτητο σασπένς για μια σειρά στην οποία οι θεατές δεν προλαβαίνουν τις εναλλασσόμενες σκηνές γεμάτες σεξ – πολύ σεξ – ναρκωτικά, συνοδούς πολυτελείας, high-end ρούχα και ακόμα πιο high κοινωνικό status, συνοδεία μπόλικης απόλαυσης, αλλά και προδοσίας.

4. We Own This City

Το ΗΒΟ και ο David Simon επέστρεψαν το 2022 σε μια πόλη η οποία έχει υπάρξει και για τους δυο τους μια άτυπη μούσα. Η Βαλτιμόρη που γνωρίσαμε μέσα από το εμβληματικό The Wire αποτελεί για ακόμη μια φορά το φόντο της limited series We Own This City, στην οποία παρακολουθούμε το καταστροφικό χρονικό της λειτουργίας του παραρτήματος Gun Trace Task Force του αστυνομικού τμήματος της περιοχής, το οποίο και πρωταγωνίστησε σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα όλων των εποχών για την αστυνομία των ΗΠΑ. Γεμάτο με σκηνικά διαφθοράς και βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του αστυνομικού ρεπόρτερ της εφημερίδας Baltimore Sun, το We Own This City παρακολουθεί τον Jon Bernthal στον ρόλο του διαβόητου αρχιφύλακα του παραρτήματος, όσο εκείνος δρα ξεγελώντας τους πάντες, κλέβοντας εμπόρους ναρκωτικών και όπλων, πουλώντας τα κλοπιμαία τους και φυτεύοντας πλαστά αποδεικτικά στοιχεία σε σπίτια ώστε να αποπροσανατολίζει διαρκώς τις Εσωτερικές Υποθέσεις. Εξαιρετικό στα έξι μόλις επεισόδιά του.

3. Atlanta

Κανείς δεν περίμενε ότι μετά από την τετραετή του παύση το Atlanta θα επέστρεφε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, κι όμως αυτό το έκανε, γράφοντας παράλληλα τηλεοπτική ιστορία. Με όχι μία, αλλά δύο σεζόν μέσα στο 2022, η βραβευμένη με Emmy σειρά του Donald Glover για το FX επανήλθε στο προσκήνιο για να ολοκληρώσει την τηλεοπτική της ιστορία, με τα μισά της επεισόδια να αποτελούν anthology ιστορίες για ήρωες πέρα από τους βασικούς της σειράς και τα υπόλοιπα να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις ζωές των Al, Earn, Darius και Van, όσο οι ίδιοι προσπαθούν να τα καταφέρουν στο rap scene της πόλης. Όλα αυτά, ανάμεσα σε συνεχείς προκλήσεις που προκύπτουν από την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων, τη φτώχεια, τη γονεϊκότητα, τον κοινωνικό και φυλετικό ρατσισμό και πολλά ακόμη.

2. The Bear

Από το βαθύ καλοκαίρι όταν και έκανε πρεμιέρα, συζητήθηκε όσο λίγες σειρές το 2022. Το The Bear δεν θα μπορούσε να λείπει από τις κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές της χρονιάς που μας πέρασε, με το μαγειρικό και πραγματικά γεμάτο στρες dramedy να μας μεταφέρει στους φρενήρεις ρυθμούς της κουζίνας ενός σαντουιτσάδικου του Σικάγο, αλλά και στις περιπέτειες του Carmy που μόλις έχει επιστρέψει για να το διευθύνει έπειτα από την αυτοκτονία του αδερφού του (Avopolis review). Αφήνοντας πίσω του μια λαμπρή καριέρα στα σημαντικότερα εστιατόρια του κόσμου, ο Carmy ξεχνά ότι κάποτε βραβεύθηκε με το πολυπόθητο από κάθε σεφ βραβείο James Beard και ρίχνεται με τα μούτρα στη διάσωση της οικογενειακής του επιχείρησης, έχοντας να αντιμετωπίσει παράλληλα όχι μόνο την οικογένεια, το τραύμα και τους εθισμούς του, αλλά εν τέλει τον ίδιο του τον εαυτό. Μια από τις καλύτερες σειρές των τελευταίων ετών, με τον Jeremy Allen White του Shameless στον πρωταγωνιστικό ρόλο να δίνει μια αξιομνημόνευτη ερμηνεία που θα θυμόμαστε για καιρό.

1. This Is Going to Hurt

Στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες τηλεοπτικές στιγμές του 2022 βρίσκεται χωρίς δισταγμό μια παραγωγή που το ελληνικό κοινό ίσως δεν είχε την ευκαιρία να ανακαλύψει και τόσο πολύ (παρά το γεγονός ότι η σειρά προβλήθηκε από τη συνδρομητική τηλεόραση της COSMΟΤΕ TV). Το This Is Going to Hurt κέρδισε επάξια μια θέση στην καρδιά μας (Avopolis review) – έχοντας συγκινήσει ακόμη και όσους δύσκολα λυγίζουν – με έναν συγκλονιστικό Ben Whishaw να ερμηνεύει τον ρόλο ενός γκέι μαιευτήρα-γυναικολόγου του NHS, όσο ο ίδιος πασχίζει να βρει ισορροπία σε μια απαιτητικότατη επαγγελματική καθημερινότητα εντός ενός συστήματος υπό κατάρρευση, αλλά και στην προσωπική ζωή του ως ένας άντρας που δυσκολεύεται να αποκαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα στους δικούς του. Βασισμένο στο ομώνυμο memoir του πρώην γυναικολόγου, Adam Kay, το This Is Going to Hurt υπήρξε η miniseries που μας διέλυσε αυτό τον χειμώνα, χωρίς ωστόσο να χάνει το χιούμορ της στις κρίσιμες στιγμές της. Άξια να αναφερθεί και η μουσική επιμέλεια δια χειρός Jarvis Cocker, που κατάφερε να πιάσει ακριβώς το συναίσθημα και το απαραίτητο Brit vibe της αληθινής ιστορίας που η σειρά αφηγείται.

Honorable Mentions:

Only Murders In The Building

Γιατί υπήρξε το πιο feelgood whodunit που έχουμε δει εδώ και καιρό, με τους Steve Martin και Martin Short σε μεγάλα κέφια.

Wednesday

Γιατί παρά το γεγονός ότι δεν είναι από τις καλύτερες δουλειές του Tim Burton, το Addams Family spin-off έκανε όλον τον κόσμο να χορεύει υπό τους ήχους των Cramps και του “Goo Goo Muck”, με μια Jenna Ortega άξια goth συνεχίστρια της προκατόχου της, Christina Ricci.

Candy

Γιατί αυτό ήταν το πραγματικά καλύτερο true crime production της σεζόν, με τη Jessica Biel στον ρόλο της Candy να δίνει ρέστα ως η cold blooded εκτελέστρια-νοικοκυρά της διπλανής πόρτας.

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Γιατί παρά το γεγονός ότι δεν συγκίνησε τους die hard θαυμαστές του εμβληματικού franchise, τα πλάνα του σίγουρα κόβουν την ανάσα και μαρτυρούν πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή όλων των εποχών.

Abbott Elementary

Για το πανέξυπνο «σιτκομικό» χιούμορ του που του απέφερε επάξια τις περισσότερες υποψηφιότητες για τηλεοπτικά Emmy της χρονιάς.

The Sandman

Γιατί βυθιστήκαμε ξανά στον μαγικό κόσμο του Neil Gaiman, σε μια από τις κορυφαίες fantasy παραγωγές της χρονιάς.

Better Call Saul

Γιατί ο αποχαιρετισμός σε μια από τις καλύτερες σειρές της τελευταίας δεκαετίας υπήρξε ο πιο ταιριαστός.

Irma Vep

Γιατί ο σκηνοθέτης της ομώνυμης ταινίας, Olivier Assayas, είχε το θάρρος να την ξαναγυρίσει ως τηλεοπτική σειρά και το πέτυχε για τα καλά, με μια Alicia Vikander να μπαίνει στο πετσί του ρόλου.