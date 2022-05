Την εκτόξευση των ακροάσεων του “Running Up That Hill” της Kate Bush φαίνεται πως προκάλεσε η κυκλοφορία της νέας σεζόν του Stranger Things, με το κομμάτι να ακούγεται από την υπηρεσία του Spotify κατά 153% περισσότερο σε σχέση με λίγες μέρες πριν.

Το πρώτο μέρος της τελευταίας σεζόν της σειράς κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου, με το κομμάτι να ακούγεται τόσο στο πρώτο επεισόδιο αυτής, όσο και σε επόμενα, παίζοντας μάλιστα κομβικό ρόλο ως προς την υπόθεση γύρω από τον χαρακτήρα της Max Mayfield (τον οποίο ερμηνεύει η Sadie Sink).

Το “Running Up That Hill” περιλαμβάνεται στον δίσκο της Kate Bush με τίτλο Hounds of Love, και πλέον είναι το πιο δημοφιλές της κομμάτι στην υπηρεσία του Spotify, παίρνοντας τη θέση του προκατόχου του, του “Wuthering Heights”.

Το “Running Up That Hill” φιγουράρει επίσης στο νούμερο 1 του iTunes.

Το δεύτερο μέρος του soundtrack της σειράς πρόκειται να κυκλοφορήσει την 1η Ιουλίου, μαζί με τα υπόλοιπα επεισόδια αυτής. Για την ώρα απολαύστε το πρώτο volume αυτού, με μουσικές των Journey, Talking Heads, The Cramps και πολλών ακόμη.