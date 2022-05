Έναν επίσημο λογαριασμό στο TikTok απέκτησαν οι Pink Floyd, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στους θαυμαστές τους να χρησιμοποιούν κομμάτια από όλο τους τον μουσικό κατάλογο για να «ντύνουν» τα βίντεό τους.

Το θρυλικό συγκρότημα, παρότι είναι ανενεργό μουσικά τα τελευταία χρόνια, πρόκειται επίσης να αναρτά «μοναδικό βιντεοσκοπημένο υλικό» στον εν λόγω λογαριασμό, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου.

Κάθε χρήστης του TikTok θα μπορεί να χρησιμοποιεί audio clips κομματιών όπως τα “Money”, “Another Brick In The Wall (Part II)”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here”, “See Emily Play” και “High Hopes”.

Η δημιουργία του λογαριασμού ήρθε την ημέρα συμπλήρωσης 50 ετών από την ημέρα που οι Pink Floyd μπήκαν στο studio για να ηχογραφήσουν το εμβληματικό The Dark Side Of The Moon, το οποίο και κυκλοφόρησε λίγο αργότερα το 1972.

Σε άλλα Pink Floyd news, το συγκρότημα φημολογείται ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε συζητήσεις, μπροστά στο ενδεχόμενο πώλησης του μουσικού του καταλόγου για πολλά εκατομμύρια λίρες. Η είδηση έγινε γνωστή από το Bloomberg.