Την επανένωση του παλιού τους μουσικού project των Rusty ανακοίνωσαν οι Elvis Costello και Allan Mayes, οι οποίοι πρόκειται να κυκλοφορήσουν και μια νέα μουσική συλλογή με τίτλοThe Resurrection Of Rust.

Ο Costello έγινε μέλος της μπάντας του Mayes την Πρωτοχρονιά του 1972 και, παρά το γεγονός ότι το συγκρότημα έδωσε πληθώρα συναυλιών, δεν κατάφερε ποτέ να βρεθεί στο studio.

Με την επανένωσή τους, οι Costello και Mayes ηχογράφησαν έξι κομμάτια από τα set lists των συναυλιών τους από εκείνη τη χρονιά. Στις ηχογραφήσεις περιλαμβάνονται δυο κομμάτια του Nick Lowe, τα “Surrender To The Rhythm” και “Don’t Lose Your Grip On Love”, όπως και μια εκδοχή του κομματιού του Jim Ford με τίτλο “I’m Ahead If I Can Quit While I’m Behind”.

Στα originals του δίσκου περιλαμβάνονται τα κομμάτια “Warm House” και “Maureen And Sam”, όπως και ένα μουσικό arrangement που περιλαμβάνει τα κομμάτια του Neil Young, “Everybody Knows This Is Nowhere” και “Dance, Dance, Dance”. Στο τελευταίο, ο Costello παίζει ακόμη ηλεκτρικό βιολί.

Το The Resurrection Of Rust πρόκειται να κυκλοφορήσει σε CD το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις συναυλίες και τα events του Costello, ενώ θα γίνει διαθέσιμο και σε ψηφιακή μορφή στις 10 Ιουνίου. Το βινύλιο θα έρθει αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς να είναι ακόμη γνωστή η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Σε σχετικό δελτίο τύπου, ο Costello δήλωσε: «Ο Allan Mayes έχει υπάρξει ένας σκληρά εργαζόμενος μουσικός για περισσότερο από πενήντα χρόνια, όταν και γνωριστήκαμε. Οπότε, όταν μου ζήτησε αν θα ήθελα να γιορτάσουμε αυτήν την επέτειο παίζοντας μαζί τα κομμάτια που κάποτε ερμηνεύαμε, του απάντησα: «Σίγουρα όχι! Ας φτιάξουμε τον δίσκο που θα κάναμε όταν ήμασταν 18 χρονών, αν μας το είχαν επιτρέψει!».