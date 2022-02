Από το ER στο House M.D. και από το Grey’s Anatomy στο Good Doctor και το Scrubs, αν κάτι μας έχει προσφέρει η pop culture απλόχερα σε τηλεοπτικό επίπεδο, αυτό θα ήταν χωρίς αμφιβολία μερικές εκατοντάδες medical related σειρές, συνήθως μάλιστα μακράς διαρκείας. Το κοινό στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών παραμένει η μάλλον polished, πολλές φορές ακόμη και βλακώδης και έτη φωτός απομακρυσμένη από την πραγματικότητα αναπαράσταση της ζωής των επαγγελματιών του κλάδου. Με αυτό το δεδομένο, η κυκλοφορία του This Is Going to Hurt αποτελεί μια ανέλπιστη όαση για το συγκεκριμένο τηλεοπτικό είδος, όαση που καταναλώνεται σχεδόν απνευστί από τη στιγμή που δει κανείς το πρώτο επεισόδιο της αυτοτελούς σειράς επτά επεισοδίων του BBC One. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Βασισμένο στο ομώνυμο memoir του πρώην γιατρού του NHS, Adam Kay, το This Is Going to Hurt παρακολουθεί τη φρενήρη καθημερινότητα του Adam, που εργάζεται ως μαιευτήρας γυναικολόγος σε ένα υπό κατάρρευση νοσοκομείο του Βρετανικού δημοσίου τομέα υγείας, στην προ-πανδημική εποχή και πιο συγκεκριμένα το 2006.

Ανάμεσα στην απόλαυση του να ασκεί το λειτούργημα των ονείρων του και να χαρίζει ζωή σε μητέρες και νεογνά, ο Adam ακροβατεί καθημερινά σε μια συνθήκη ασφυκτικής πίεσης, όχι για την προσωπική του ανέλιξη στον NHS, αλλά για την επιβίωση σε ένα σύστημα υγείας ρημαγμένο από τις κυβερνητικές πολιτικές λιτότητας δεκαετιών και μια προσωπική ζωή που, όσο περνά ο χρόνος, μοιάζει να διαλύεται.

30ωρες βάρδιες, ξαφνικές υπερωρίες, έκτακτα περιστατικά και ιατρικές αστοχίες λόγω πίεσης, μετατρέπονται σταδιακά σε μια παγιωμένη καθημερινότητα για τον Adam, που ταυτόχρονα εκπαιδεύει τη νεαρή Shruti ώστε να λάβει την ειδικότητά της, συζώντας παράλληλα με τον σύντροφό του, Harry. Έναν σύντροφο που, παρότι τον στηρίζει σε όλα, έρχεται σταδιακά στα όριά του.

Ακολουθώντας πιστά το βιβλίο του Adam Kay, η σειρά This Is Going to Hurt παρουσιάζει με ωμότητα την καθημερινότητα στον NHS, αναπαριστώντας εικόνες που ενδεχομένως να θέλαμε να μην έχουμε δει ποτέ, ακόμη και στα πλαίσια μιας τηλεοπτικής σειράς, και διατηρώντας έναν κωμικό κυνισμό, απαραίτητο από την πλευρά των ηρώων της που βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση ένα βήμα πριν από το mental breakdown.

Δεν είναι όμως μόνο το σενάριο και ο ρεαλισμός της σειράς αυτά που την κάνουν να ξεχωρίζει: ο τρεις φορές υποψήφιος για BAFTA, Ben Whishaw, στον ρόλο του Adam, πραγματικά συγκλονίζει με την ερμηνεία του, ενώ η newcomer, Ambika Mod, στον ρόλο της Shruti, ανοίγει μέσα από το This Is Going to Hurt τον δρόμο για μια μεγάλη, αν το θελήσει, κινηματογραφική καριέρα. Οι δε the fourth-wall-breaking σκηνές όπου και οι δύο πρωταγωνιστές μιλούν στο κοινό κοιτώντας ευθεία στην κάμερα (όπως η Phoebe Waller-Bridge στο Fleabag) ανεβάζουν τον πήχη της απόλαυσης της σειράς ψηλά.

Και πέρα από τον εργασιακό εφιάλτη του NHS και τις δυνατές ερμηνείες του, το This Is Going to Hurt προσφέρει στους θεατές μια ρεαλιστική, επίπονη, βαθιά ανθρώπινη και κατά καιρούς εξαιρετικά τρυφερή αναπαράσταση της ζωής ενός gay ζευγαριού (που λείπει ακόμα στον τηλεοπτικό κόσμο σε γενικές γραμμές), που όχι μόνο αντιμετωπίζει τα επαγγελματικά προβλήματα που προαναφέρονται, αλλά πασχίζει με την δυσκολία ειλικρινούς εκδήλωσης των συναισθημάτων του, ακόμη και της ίδιας της σεξουαλικού του ταυτότητας (ο Adam μαθαίνουμε από νωρίς ότι δεν έχει κάνει come-out στη συντηρητική και εξόχως εκκεντρική οικογένειά του).

Αξίζει να αναφερθεί η μουσική επιμέλεια της σειράς, άκρως αντιπροσωπευτική της περιόδου όπου αυτή τοποθετείται, που αν υπήρξατε indie kids των ‘00s θα εκτιμήσετε το δίχως άλλο. Αυτό είναι άλλωστε κάτι στο οποίο συνέβαλε ο αγαπημένος Jarvis Cocker, που επιμελείται τις επιλογές σε όλα τα επεισόδια.

Αν κάτι οφείλουμε να κρατήσουμε τελικά από το This Is Going to Hurt, αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από το ότι εν τέλει πρόκειται για μια σειρά εξαιρετικά αντιπροσωπευτική ενός επαγγελματικού κλάδου, που σε μια περίοδο παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης όπως αυτή που ζούμε, αποκτά το δίχως άλλο τον πιο επίκαιρο χαρακτήρα που θα μπορούσε. Και τελικά, αυτό που πονάει περισσότερο είναι ότι το This Is Going to Hurt τοποθετείται με ρεαλισμό μια γεμάτη 15ετία πίσω. Πράγμα που μας κάνει να αναρωτιόμαστε: πόσο πονάει σήμερα η ζωή στον NHS;

Δείτε εδώ trailer του This Is Going to Hurt: