Από την αναβίωση του "Running Up That Hill" στο Stranger Things μέχρι το comeback του Κωνσταντίνου Β μέσω του Maestro, ξεχωρίζουμε μερικά ακόμη τραγούδια που ανακαλύψαμε ή θυμηθήκαμε μέσα από σειρές του 2022.

Τα μουσικά θέματα σε μια ταινία ή μια τηλεοπτική σειρά λειτουργούν για να σε βάλουν στο κλίμα της ιστορίας, έχουν όμως κι αυτά πολλές φορές να πουν μια ιστορία δική τους.

Από τις σειρές που έπαιξαν και πρόλαβα να δω το 2022 -καθώς και για τις σειρές ισχύει το γνωμικό που χρεώνεται στον Frank Zappa ”so many books, so little time”- ξεχώρισα τα παρακάτω τραγούδια:

1. Mick Jagger – "Strange Game"

Το τραγούδι των τίτλων της τηλεοπτικής σειράς Slow Horses (Apple TV+) έγραψε ο Mick Jagger μαζί τον βραβευμένο συνθέτη μουσικής ταινιών και σειρών Daniel Pemberton, το αποδίδει εξαιρετικά, η φωνή του σε βάζει στο υγρό και θαμπό κλίμα του Λονδίνου αλλά και της σκοτεινής ιστορίας, ακούστηκε και ακούγεται στα ραδιόφωνα της πόλης και κάποια clubs.

Στην σειρά πρωταγωνιστούν ο σπουδαίος Gary Oldman και η πάντα γοητευτική Kristin Scott Thomas, αμφότεροι κερδίζουν την παρτίδα παίζοντας με χαρακτηριστική άνεση, σκοτώνουν θαρρείς μόνο με ένα βλέμμα.

Η σειρά -βασισμένη σε μια σειρά βιβλίων του αμετάφραστου στα ελληνικά συγγραφέα Mick Herron- διαθέτει ένα πολύ έξυπνο σενάριο που αναφέρεται σε μια ομάδα βρετανικής κατασκοπείας για τα αζήτητα, την οποία όμως δεν θα έπρεπε να υποτιμήσει κανείς -ούτε και τη σειρά εξάλλου, ο δεύτερος κύκλος έρχεται σύντομα, ενώ έχει υπογραφεί και συμφωνία για τρίτο και τέταρτο.

2. Celeste – "Stop This Flame"

Από το Magpie Murders (Novacinema 4). Αστυνομική σειρά που εκτυλίσσεται στο Ηνωμένο βασίλειο σε δύο εποχές: την σημερινή και την δεκαετία του 50 και σε δύο κόσμους: τον πραγματικό και αυτόν του χαρτιού Α4, όπου είναι τυπωμένο το σενάριο ενός δολοφονημένου συγγραφέα αστυνομικών μπεστ σέλερ.

Οι δύο κόσμοι τέμνονται σε μια στιγμή σκηνοθετικής μεγαλοφυΐας του σκηνοθέτη Peter Cattaneo, στην οποία με έναν μαγικά ρεαλιστικό τρόπο συναντάται σε ένα σταυροδρόμι το καμπριολέ σπορ αμάξι της επιμελήτριας των βιβλίων του συγγραφέα με την παλιά κούρσα του ήρωα ενός από τα βιβλία αυτά -στα ηχεία νομίζεις και από τα δύο οχήματα ακούγεται το τραγούδι της Celeste.

Εξαιρετική σειρά με πολύ καλό κάστινγκ με την σπουδαία Lesley Manville στον πρωταγωνιστικό ρόλο της επιμελήτριας και τον Αλέξανδρο Λογοθέτη στον ρόλο του ερωμένου της, βασισμένη στο βιβλίο του Anthony Horovitz Οι φόνοι της Κίσσας, διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

3. Meret Becker & MEUTE - "Ein Tag wie Gold"

Στο Βερολίνο το μεσοπολέμου εκτυλίσσεται και η ιστορία μιας υπέροχης τηλεοπτικής σειράς, του Babylon Berlin (ERTflix).

Μια πόλη Βαβυλωνία, ένα κοινωνικό εργαστήριο που γίνονται όλων των ειδών τα κοινωνικά πειράματα, λίγο πριν την άνοδο των Ναζί στην εξουσία, ο κόσμος αιματοκυλίζεται το πρωί στους δρόμους και χορεύει σαν να μην υπάρχει αύριο στον ρυθμό του swing στα κλαμπ σαν το Moka Efti.

Η σειρά, η οποία έφτασε αισίως στον 4ο κύκλο χωρίς να έχει γίνει καθόλου βαρετή, δείχνει τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, από τα λούμπεν μέχρι την αριστοκρατία, όπως κάνει δηλαδή κάθε καλό νουάρ μυθιστόρημα, βασίζεται στα βιβλία του Volker Kutcher, διαθέσιμα στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Το τραγούδι του τέταρτου κύκλου έχει τίτλο "Ein Tag wie Gold", έχει δύο βερσιόν, η πιο δυνατή είναι και αυτή της Meret Becker στο πρόσωπο της οποίας θαρρείς αντικατοπτρίζεται όλη αυτή η εποχή, σε ένα μουσικοχορευτικό πλάνο χορού το οποίο από μόνο του μπορεί να σταθεί ως έργο τέχνης.

4. Kate Bush - "Running up that Hill"

Σαν ιστορία από ένα τρελό σενάριο είναι το γεγονός ότι ένα τραγούδι που γράφτηκε 37 χρόνια πριν γνωρίζει τρελή επιτυχία σήμερα.

Χάρη στην τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας Stranger Things (Netflix) το τραγούδι “Running Up That Hill (a deal with God)”, κατάφερε να πάει για πρώτη φορά στο Νο. 1 της Μεγάλης Βρετανίας και επίσης για πρώτη φορά στην καριέρα της η Kate Bush να μπει στο Top 10 των ΗΠΑ.

Σαν να άνοιξε μια πύλη στον χωροχρόνο και από την φανταστική πόλη Hawkins στην Indiana μεταφέρθηκαν κάποιες κασέτες με μουσική της εποχής στο σήμερα.

Μένει να δούμε αν θα αυξηθούν και οι φαν της κασέτας η οποία φαίνεται να έχει επιστρέψει.

5. Ορέστης Χαλκιάς – "Τυχερό Αστέρι"

Δεύτερη προβολή και δεύτερη ζωή παίρνει το σπουδαίο τραγούδι του Κωνσταντίνου Βήτα που είχε γράψει για την σπουδαία θεατρική παράσταση Angel Baby πριν 23 χρόνια.

Τώρα δίπλα στην μοναδική ερμηνεία του Γιάννη Παλαμίδα στέκεται άξια αυτή του Ορέστη Χαλκιά καθώς είναι το τραγούδι που ερμηνεύει σε μια συγκλονιστική στιγμή της σειράς Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη (MEGA), εκεί όπου συναντιόνται όλα τα πρόσωπα του δράματος λίγο πριν το μεγάλο φινάλε στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς, όπου όλα θα πάρουν την θέση τους, όπως και η σειρά, η οποία είναι η πρώτη ελληνική και ελληνόφωνη παραγωγή που γίνεται διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix.

Και μόνο αυτό το παιχνίδι των βλεμμάτων της σκηνής του τραγουδιού σε κάνει να καταλάβεις ότι πρόκειται για μια σειρά που αξίζει να δεις, καθώς ο Παπακαλιάτης αφενός δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη και αφετέρου έχει καταφέρει με μεγάλη (ε ναι λοιπόν) μαεστρία να συντονίσει ένα σύνολο καλών ηθοποιών.