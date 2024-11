Ιρλανδική εισβολή στην ποπ κουλτούρα: Τι έγινε ρε παιδιά;

Το ακριβές σημείο στον χρόνο που συνέβη όλο αυτό δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί, αλλά κάπου από το 2020 και μετά -και ενόσω ανέβαινε κατακόρυφα η δημοφιλία του Grian Chatten και του Paul Mescal-, έγινε κατά κάποιον τρόπο «δείκτης coolness» το να είσαι Ιρλανδός. Την γενικότερη τάση ή μάλλον επέλαση των Ιρλανδών στο μουσικό, τηλεοπτικό και κινηματογραφικό industry την είχαμε μυριστεί εδώ και μήνες, το μεγάλο «κλικ» όμως -τι έγινε ρε παιδιά;- έγινε όταν συνειδητοποιήσαμε ότι τέσσερα ιρλανδικά συγκροτήματα που συμβαίνουν τώρα-τώρα-τώρα έρχονται στην Ελλάδα το 2025 για συναυλίες, ενώ δύο ταινίες με πρωταγωνιστές Ιρλανδούς A-listers άνοιξαν την ίδια ημέρα στους κινηματογράφους, λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου. Και καθώς έχουμε μια ψυχαναγκαστική μανία να βάζουμε πράγματα σε λίστες, ιδού 10 «pop culture σημεία των καιρών» που μας έρχονται από την Ιρλανδία.

1. Οι Fontaines D.C. ανέβηκαν level

Λίγους μόλις μήνες μετά την solo κυκλοφορία του frontman τους Grian Chatten, Chaos For The Fly, οι Fontaines άρχισαν να μας βομβαρδίζουν με teasers και promo υλικό από το νέο άλμπουμ τους Romance, το ΝΜΕ πλακώθηκε στην προώθηση, το video clip του "Starbuster" μας έκαψε τον εγκέφαλο και μια «στραβομουτσουνιασμένη» ροζ καρδιά μας έπεισε πως "maybe romance is a place". Πλέον η μπάντα παίζει μπάλα σε μεγάλα γήπεδα (για την ακρίβεια περιοδεύει εδώ και καιρό σε όλη την Ευρώπη και έχει κάνει sold out το Finsbury Park τον Ιούλιο του 2025) και, έξι χρόνια μετά το live debut τους στην ελληνική πρωτεύουσα σε έναν χώρο όσο μικρό όσο η Death Disco, ποντάρουν πως το αθηναϊκό τους κοινό έχει μεγαλώσει αναλόγως της δικής τους ανέλιξης, και κατεβαίνουν Πλατεία Νερού.

Bonus: O επίσης Ιρλανδός (και περιζήτητος) Barry Keoghan πρωταγωνιστεί στο video clip των Fontaines D.C. για το "Bug".

2. Τι παλικάρια είναι αυτοί οι Kneecap

Αν δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Kneecap, κάντε στον εαυτό σας ένα δώρο και δείτε την ομώνυμη ταινία που έκανε ένα πέρασμα και από τις ελληνικές αίθουσες το φθινόπωρο. Πρωταγωνιστές είναι τα ίδια τα μέλη της μπάντας και το story σχεδόν παραείναι καλό για να είναι αληθινό (αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι, όντως). Το πώς αυτοί οι τρεις θεόμουρλοι τύποι από το Μπέλφαστ χρησιμοποίησαν τη μουσική και τις ρίμες στην ιρλανδική γλώσσα (Gaielge) ως μοχλό αντίστασης ενάντια στην βρετανική κυριαρχία είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα case studies που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στην ποπ κουλτούρα. Φυσικά, αφότου δείτε το φιλμ αξίζει αφενός να ακούσετε και το φετινό τους άλμπουμ Fine Art και αφετέρου να εξασφαλίσετε ένα εισιτήριο για την εμφάνισή τους την Κυριακή 13 Ιουλίου 2025 στο Terra Vibe στην Μαλακάσα για τα 30 χρόνια Rockwave Festival.

Bonus: Ο επίσης Ιρλανδός Michael Fassbender συμμετέχει στην ταινία στον ρόλο του πατέρα ενός από τους τρεις της ιστορίας.

3. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Paul Mescal

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως ο Paul Mescal αρέσει τόσο γιατί πολύ απλά είναι style icon και, εχμ, τούμπανο, το θέμα όμως είναι ότι είναι και «το καλύτερο παιδί». Τουλάχιστον έτσι φάνηκε από το press tour του Gladiator II, στο οποίο σε κάθε του συνέντευξη για οποιοδήποτε μέσο παρουσίασε τον εαυτό του με τον πιο γλυκό, προσγειωμένο και ταπεινό τρόπο και δεν είπε όχι σε οτιδήποτε τον βάλανε οι PRτζήδες του να κάνει: από το να φωτογραφηθεί με κουτάβια, μέχρι να συναντήσει από κοντά την random κοπέλα (και προφανώς τεράστια fan) που τρεχει το Instagram account "paulmescalpics".

Bonus: Ο Paul Mescal στην υπέροχη ταινία του 2023 All Of Us Strangers ενσάρκωσε τον ερωμένο του επίσης Ιρλανδού ηθοποιού Andrew Scott. Οι δυο τους παρέμειναν στενοί φίλοι και μετά το πέρας των γυρισμάτων, πράγμα που απέδειξαν όταν συναντήθηκαν στο κόκκινο χαλί μιας πρεμιέρας του Gladiator ΙΙ και έκαναν χαρές ο ένας στον άλλον σαν μικρά παιδιά.

4. Ο Πιγκουίνος Colin Farrell

Ήταν ένα από τα πρόσωπα της περσινής χρονιάς (καθώς η ταινία Τα Πνεύματα του Ινισέριν, στην οποία πρωταγωνιστούσε με τον Barry Keoghan, αν και του 2022, προβλήθηκε το 2023 στην Ελλάδα). Φέτος, ο ρόλος του στην τηλεοπτική σειρά Penguin ήταν ένας από τους πιο πολυσυζητημένους της σεζόν, όχι μόνο για την υποκριτική του Farrell, αλλά και για την απολύτως παραμορφωμένη εμφάνισή του που, χάρη σε στρώσεις και στρώσεις προσθετικού make-up, δεν θυμίζει σε τίποτα τον 48χρονο ηθοποιό από το Δουβλίνο.

5. Barry Keoghan, εγγύηση

Από πού να το πρωτοπιάσουμε; Από τον Θάνατο Ενός Ιερού Ελαφιού του Γιώργου Λάνθιμου και εκείνο το παγερό βλέμμα; Από τα Πνεύματα του Ινισέριν και τον απολύτως πειστικό τρόπο ομιλίας και κινησεολογίας του; Από τον χορό του στο Saltburn που έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα pop culture moments τελευταία; Ο 32χρονος ηθοποιός έχει μεγάλο άστρο, και κάθε είδηση συμμετοχής του σε οποιοδήποτε πρότζεκτ είναι πηγή ενθουσιασμού. Παρεμπιπτόντως, πρωταγωνιστεί και στην ταινία Bird που άνοιξε μόλις χθες 28 Νοεμβρίου στις ελληνικές αίθουσες.

6. SPRINTS, μια από τις καλύτερες πρωτεμφανιζόμενες μπάντες του 2024

Εμείς τα λέγαμε, εσείς μας ακούγατε; H Karla Chubb και το garage punk σχήμα της έγραψαν ένα από τους πιο σπουδαίους κιθαριστικούς δίσκους όχι μόνο της χρονιάς, αλλά και των τελευταίων χρόνων, συνολικά. Κάθε riff και ηλεκτροπληξία, κάθε ρεφρέν και hook που κολλάει στο μυαλό. Ακούστε το Letter To Self. Και μετά ακούστε το πάλι και πάλι και πάλι. Όχι τυχαία, έρχονται και εκείνοι το 2025 για συναυλία στην Αθήνα, ως opening act των Βρετανών IDLES.

7. The Murder Capital are back

Η post-punk τετράδα από το Δουβλίνο βγάζει νέο δίσκο τον Φλεβάρη και επιστρέφει στην Αθήνα στις 30 Μαΐου 2025 για ένα live στο Gagarin 205, για το οποίο ανυπομονούμε διακαώς, αν μη τι άλλο για να ακούσουμε live ένα από τα καλύτερα κομμάτια του 2023 ("what is it all about, what is it all about if I can't hear your laughter, if I can't hear you laugh")

8. Μικρά Πράγματα Σαν το να βλέπεις τον Cillian Murphy στη μεγάλη οθόνη

Βασισμένο στο ομώνυμο best seller της Claire Keegan, το Small Things Like These του Tim Mielants ήταν η ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Βερολίνου 2024, απέσπασε Αργυρή Άρκτο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Emily Watson και άνοιξε αυτή την εβδομάδα στις ελληνικές αίθουσες. Όπως όλοι θυμόμαστε ήδη πέρσι ήταν η χρονιά του Cillian Murphy (η χρονιά του Oppenheimer) μα σύντομα αναμένεται να γιγαντωθεί ακόμα περισσότερο το hype γύρω από το όνομά του, καθώς ξεκινούν γυρίσματα και για την ταινία Peaky Blinders, η οποία έρχεται στο Netflix μες στην επόμενη χρονιά και στην οποία θα συμμετέχει και ο -σωστά, μαντέψατε- Barry Keoghan.

9. Η Saoirse Ronan έγινε viral για όλους τους σωστούς λόγους

Παγωτό έμειναν οι Paul Mescal, Eddie Redmayne και Denzel Washington, πριν από λίγες εβδομάδες, στην εκπομπή του Graham Norton στο BBC όταν εκεί που έκαναν αστειάκια για το αν θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει το κινητό του ως αυτοάμυνα, η 30χρονη Ronan απλά σχολίασε «Αυτό είναι κάτι που τα κορίτσια πρέπει να σκέφτονται όλη την ώρα. Έχω δίκιο, κυρίες μου;» - BOOM. Αυτή την περίοδο το όνομά της φιγουράρει καθημερινά στις showbiz ειδήσεις, καθώς πρωταγωνιστεί στην νέα ταινία του Steve McQueen (Hunger, 12 Years a Slave), με τίτλο Blitz.

10. Μην Πεις Λέξη, κατά πως φαίνεται, η σειρά της χρονιάς

Η τηλεοπτική μεταφορά του συναρπαστικού non fiction βιβλίου του Patrick Raden Keefe, Say Nothing, γύρω από την περίοδο των Ταραχών (The Troubles) στη Βόρεια Ιρλανδία είναι το must-watch της σεζόν που διανύουμε, στριμάρει τώρα στο Disney+, αποτελεί το πιo bingeworthy τηλεοπτικό προϊόν εκεί έξω και γίνεται αιτία για ενθουσιώδη άρθα και stories. Ποιος απήγαγε την χήρα μητέρα 10 παιδιών Jean McConville και γιατί;