Ο πρώτος ντράμερ των Bee Gees, Colin Petersen έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών

Ο Colin Petersen, ο πρώτος ντράμερ των Bee Gees, πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Η είδηση ​​ανακοινώθηκε με ανάρτηση στο Facebook από το συγκρότημα του, Best of The Bee Gees τη Δευτέρα (18 Νοεμβρίου). Ακόμη δεν είναι γνωστή η αιτία θανάτου του.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας φίλου Colin ‘Smiley’ Petersen», αναφέρει η ανακοίνωση. «Εμπλούτισε τις ζωές μας και έδεσε την ομάδα μας με αγάπη, φροντίδα και σεβασμό. Δεν είμαι σίγουρος πώς μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς το λαμπερό του χαμόγελο και τη βαθιά φιλία του. Σε αγαπάμε Συνταγματάρχη, αναπαύσου εν ειρήνη.»

Ο Peterson συμμετείχε σε μερικές από τις πρώτες ηχογραφήσεις των Bee Gees, μετά την ένταξη των αδελφών Barry, Robin και Maurice Gibb στο συγκρότημα το 1966 και μετά τη μετακόμισή τους από την Αυστραλία στο Λονδίνο.

Συνέβαλε για πρώτη φορά στο άλμπουμ του 1966 Spicks and Specks αλλά και στα τέσσερα LP τους που κυκλοφόρησαν υπό την Polydor/Atco. Τα ντραμς του ακούγονται σε κλασικές επιτυχίες όπως το "To Love Somebody" και το "Holiday".

Το τελευταίο άλμπουμ του Peterson με τους Bee Gees ήταν το Cucumber Castle το 1970, μετά από το οποίο τελικά εγκατέλειψε το γκρουπ μετά από διαφωνίες με τον μάνατζερ Robert Stigwood. Στη συνέχεια δημιούργησε το συγκρότημα Humpy Bong με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Jonathan Kelly και τον Tim Staffell, το οποίο διαλύθηκε λίγο αργότερα.

Περισσότερα από 50 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τους Bee Gees, ο Peterson έγινε μέλος των Best of The Bee Gees και άρχισε να περιοδεύει στην Αυστραλία παίζοντας μερικές από τις πιο εμβληματικές επιτυχίες του γκρουπ.

