Ακούστε το νέο τραγούδι των Elton John και Brandi Carlile "Never Too Late"

Ο Elton John και η Brandi Carlile μοιράστηκαν ένα νέο ελπιδοφόρο τραγούδι που ονομάζεται "Never Too Late".

Η ταινία της Disney+, με τίτλο Elton John: Never Too Late, παρακολουθεί τη ζωή του μουσικού καθώς εκείνος κάνει αναδρομή στη ζωή και την 50χρονη καριέρα του, όσο προετοιμάζεται για το τελευταίο show του για τη Βόρεια Αμερική, στο Dodger Stadium του Λος Άντζελες, τον Νοέμβριο του 2022.

Η ταινία θα ρίξει φως στη ζωή του Elton John, με «πλάνα από τις συναυλίες του που δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς και χειρόγραφα ημερολόγια και σημερινά πλάνα από τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του». Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο.

Τώρα, όσο γίνεται περιορισμένη προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο και πριν από την πρεμιέρα του στο Disney+ στις 13 Δεκεμβρίου, ο Sir Elton και η Brandi Carlile μοιράστηκαν το ομώνυμο με την ταινία κομμάτι, που έγραψαν από κοινού ειδικά για το ντοκιμαντέρ.

"It’s never too late for a wide-open slate/ A kiss from a stranger/ A thousand first dates/ You’re an iron man, baby/ To hell with Heaven’s gate/ It’s not a moment too soon if it’s never too, never too late", τραγουδά ο Sir Elton στο ελπιδοφόρο τραγούδι.